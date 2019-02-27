(Друкуємо мовою оригіналу)

С апреля 2018 года на «горячую линию» правозащитного центра «Поступ» поступило 453 жалобы на действия украинских силовиков на Донбассе – указывают на коррупцию, запугивание и избиение. Эксперты заявляют, что на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей сложилась особая ситуация, поскольку там присутствует большое количество представителей правоохранительных органов, военных, а также большое количество оружия.

О возможных нарушениях прав человека со стороны украинских силовиков и о том, куда можно обратиться за помощью, в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили исполнительный директор благотворительного фонда «Восток SOS» Александра Дворецкая, и.о. главы правления правозащитного центра «Поступ» Евгений Васильев и представительница омбудсмена в Нацполии в Луганской области Ирина Ломкова.

– Александра, как собиралась информация? И верифицировали ли эти звонки?

Александра Дворецкая: Мы принимаем участие в распространении информации о работе «горячей линии». Сама идея возникла из того, что там, где присутствует большое количество представителей правоохранительных органов, СБУ, военных, большое количество оружия и напряженная ситуация, с точки зрения безопасности, всегда могут иметь место какие-то злоупотребления.

Мы не ставили себе за цель кому-то рассказывать о преступлениях и наказывать, а попробовать понять, насколько происходящее в Донецкой и Луганской областях является критичным. С начала 2014 года количество злоупотреблений со стороны правоохранительных органов значительно уменьшается, но не значит, что их нет. И не значит, что они есть только в Луганской и Донецкой областях.

– Как собирали эту информацию, расскажите об алгоритме?

Александра Дворецкая: В работе у правозащитных организаций всегда действует презумпция правоты нашего клиента, того, кто звонит. Мы не делаем из каждого звонка информационный повод, но каждому человеку, который нам звонит, верим. Поэтому мы взаимодействуем с представителями полиции, например, Луганской и Донецкой областей, чтобы была возможность проверить эту информацию.

Часто само наличие информации предупреждает возможные злоупотребления

Нам поступает звонок, мы не можем точно знать, человек врет или нет. Более того, если человек задержан полицией, не так много механизмов, каким образом это доказать, кроме как рассказать об этом кому-то.

Поэтому часть информации мы уточняем у представителя управления по правам человека, можем сами обратиться на линию «102». Часто само наличие информации предупреждает возможные злоупотребления. Когда представитель полиции понимает, что, кроме задержанного, еще кто-то знает, что он там находится, то вероятно не будут применять силу, нарушать срок и так далее.

– Какой алгоритм сбора информации с самого начала?

Александра Дворецкая: «Горячая линия» – это номер мобильного телефона, информация о нем есть на нашем сайте, на сайте правозащитного центра «Поступ», на сайте Ассоциации УМДПЛ. Эти номера телефонов присутствуют в ряде управлений полиции. Также люди передают этот номер знакомым, друзьям, если им помогли.

– Евгений, вы подготовили аналитику по поводу этих звонков. На что жаловались люди?

Наша работа не заканчивается на приеме звонков. Мы осуществляем выезды в Луганскую и Донецкую области, встречаемся с потерпевшими

Евгений Васильев: Некоторые истории действительно случились, я в этом уверен. Наша работа не заканчивается на приеме звонков. Мы осуществляем выезды в Луганскую и Донецкую области, встречаемся с потерпевшими, к которым была применена грубая сила со стороны силовых структур, незаконные задержания. Таких случаев много.

Одна из историй с хеппи-эндом – история из Тошковки. Сотрудники полиции иногда устраивают там рейды на шахтеров, которые возвращаются домой. Одного шахтера остановили на улице, начали проверять, что-то требовать, он успел отправить смс своим родственникам о том, что происходит. Ему прислали телефон нашей «горячей линии». Он успел прочитать, сказал, что будет звонить и жаловаться. Сотрудники полиции отстали. После этого рейда мы передали визитки в этот населенный пункт и раздали их людям.

– Коллеги, сам лично услышал неделю назад историю, которую рассказал человек, который пересекал линию соприкосновения по дороге на неподконтрольную Киеву территорию:

«На выезде из Волновахи блокпост, предварительный, там стоит военная милиция, или как она называется, они останавливали нас всегда, подходили, смотрели в машину, спрашивали, откуда и куда едем. А тут едем, а этот, в черной форме, тормозит и показывает отъехать в сторону. Спросил, откуда мы и куда. Мы сказали. Он спросил, зачем мы ездили в Волноваху. Я говорю: пересекали границу, мы получали пенсию. Потом сказал показать техпаспорт и тот, и «ДНР», он знает, что нас обязывают показывать, иначе мы там, в «ДНР», не проедем. И говорит отдать. Я сказала, что не отдам. Он сказал выйти из машины, завел нас в кабинет и выглядывает – нет ли никого из военных. Начал спрашивать, пили ли, что принимали. Вчера от желудка спазмолитики. А он говорит, что спазмолитик нарушает координацию и не имели права его пить. И что мы обязаны дать 10 500 гривен штрафа. Я сказала, что таких денег нет. Он сказал: тогда половину, а потом две тысячи».

Александра, выглядит так, что силовики на линии разграничения якобы охотятся на пенсионеров и требуют с них взятки.

Александра Дворецкая: Тут несколько проблем. Первая, что часто жалобы, которые поступают к нам на «горячую линию», не очень идентифицированы, мы не можем сказать, к кому предъявлять претензию.

– Но человек же имеет право потребовать документы?

Вы – на блокпосту, а вокруг вас – вооруженные люди. Вы просите показать документы, они говорят, что не покажут. Что вы можете сделать?

​Александра Дворецкая: Да, но это все в теории. Представьте ситуацию, что вы – на блокпосту, а вокруг вас – вооруженные люди. Вы говорите им показать документы, они говорят, что не покажут. Что вы можете сделать? В основном жалобы с блокпостов к нам чаще поступают после того, как произошел инцидент.

Мы просим людей в любой непонятной ситуации обращаться на «102». Само сообщение фиксируется. Наши рекомендации – всегда стараться избежать конфликтных ситуаций.

Также проблема региона Донецкой и Луганской областей особенная, потому что там одновременно действует много разных правовых режимов и каждый говорит, что у него есть специальное распоряжение. Люди не могут знать все нормативные акты, поэтому не всегда могут себя защитить.

– Евгений, как вы прокомментируете эту ситуацию? Мы слышим, что часто люди, которые пересекают линию соприкосновения, не знают своих прав. Или их окружают вооруженные люди, которые могут не соблюдать прав человека.

Евгений Васильев: Самое главное, нужно решить для себя, готовы ли люди идти до конца, писать те же заявления. У нас много случаев, когда люди отказываются.

Если человек не готов, например, писать заявление, мы можем в этом помочь. Но если человек не скажет об этом инциденте, никто об этом не узнает. Силовики и дальше будут этим заниматься. Мы призываем к тому, чтобы об этом сообщалось, и мы, в свою очередь, можем передавать эти случаи вышестоящему руководству, которое само обязано разобраться в ситуации.

– Александра, мы видим сообщения российских пропагандистских СМИ о том, что полиция, пограничники, военные «терроризируют местное население», «запугивают» его. Насколько стоит верить таким сообщениям?

Александра Дворецкая: По большей части это фейковые новости. Конфликты возникают с силовыми структурами, во-первых, в связи с высоким количеством концентрации таких подразделений на этой территории, во-вторых, ситуация конфликтная. Пограничная служба должна подозрительно относиться к любым людям, потому что на них лежит ответственность за противодействие террористическим актам. Нужно помнить, что у нас продолжаются интенсивные боевые действия.

Мы нашли отклик от пограничной службы, от Национальной полиции, на уровне руководства все хотят уменьшить количество таких возможных злоупотреблений. На последней встрече с Бушуевым (Константин Бушуев – заместитель главы Национальной полиции Украины – ред.) мы передали 16 кейсов, которые нам удалось верифицировать и которые требуют дальнейшей реакции.

– Ирина, как вы относитесь к таким «горячим линиям»? Поступают ли к вам жалобы от правозащитников?

Ирина Ломкова: Я участвовала в работе этой «горячей линии», информация оперативно поступала также и ко мне. Я давала рекомендации, как действовать гражданам, если нарушаются права. Если была оперативная информация по нарушениям, мы подключали руководство и главное управление Национальной полиции, и конкретных подразделений.

Где нельзя было отреагировать оперативно, давали контакты и консультацию, что делать, чтобы право было восстановлено. Анализировали те или иные нарушения и принимали превентивные мероприятия. Разъясняли сотрудникам полиции, как поступать в той или иной ситуации.

Мы положительно относимся к данной «горячей линии», потому что люди показывают нам реальную ситуацию и говорят о проблемах, которые есть в полиции.

– Ирина, что делать человеку, если полицейский ведет себя неадекватно, нарушает права человека?

Ирина Ломкова: Первое – звонок на «102» и конкретно указывать жалобу, в идеале назвать номерной жетон сотрудника, по которому его можно идентифицировать, потому что все сообщения на «102» фиксируются оператором и их невозможно стереть. Во всех подразделениях полиции можно оставить жалобу на нарушение прав, также во всех подразделениях есть контактная информация о работе управления по обеспечению прав человека в полиции. Управление работает во всех регионах Украины.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)