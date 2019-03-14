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В Украине стало немного больше тех, которые хорошо и очень хорошо относятся к России – 57% к февралю 2019 года. По сравнению с сентябрем прошлого года, число симпатиков северного соседа Украины выросло на 9%. Для сравнения – в разгар боев на Донбассе в марте 2015 года России симпатизировали только 30% украинцев. Почему количество симпатиков к России в Украине растет?

Об этом в эфире Радио Донбасс Реалии говорили социолог, научный директор центра «Социальные индикаторы», экспертка Киевского международного института социологии (КМИС) Светлана Хуткая, доктор философских наук, профессор социологии Ярослав Пасько и социальный психолог, эксперт Института социальной и политической психологии Валерия Жовтянская.

– Светлана, вы были не удивлены, что 57% украинцев хорошо относится к России как к государству, в то время как идет война?

Светлана Хуткая: Это можно рассматривать либо в исторической перспективе, либо в ситуационной. С точки зрения поточной ситуации, наверное, можно удивиться: мы находимся в состоянии войны, однако отношение улучшается. В России так же постепенно улучшается отношение к Украине.

– Но не так сильно?

Светлана Хуткая: Не так сильно, здесь есть вообще интересный феномен неравноценности взаимоотношения. За все годы этого совместного опроса с «Левадой», последние 11 лет, всегда отношение украинцев к россиянам было гораздо лучше, чем отношение россиян к украинцам.

Война в не настолько активной фазе, как это было в 2014 году, постепенно нейтрализуется отношение к российской стороне

Если это поставить в перспективу последних 5-6 лет, постепенно начинает действовать три ключевых фактора: сейчас война находится в не настолько активной фазе, как это было в 2014 году, поэтому постепенно нейтрализуется отношение к российской стороне; пророссийская пропаганда и работа политиков, которые представляют пророссийские группы интересов, на уровне медиа набор определенных месседжей шел потоком; а во время избирательной кампании этот посыл еще больше усилился, продвижение таких месседжей пошло крупным потоком.

Есть часть политиков, которые строят свой имидж на том, что они будут восстанавливать свои отношения с Россией. Нельзя отрицать совсем долгосрочную перспективу, поскольку огромная граница с нашим северным соседом никуда не денется, на нее нельзя просто закрыть глаза. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что последние 150-200 лет так выстраивалась экономика тогда Российской империи, позже Советского Союза, между российским и украинским государствами, чтобы они были максимально взаимосвязанны. Это состоялось.

Связи продолжают быть очень крепкими. Российский рынок это существенная составляющая рыночных отношений с Украиной. И в силу исторических процессов, культурно-родственные связи России и Украины достаточно сильны между людьми. Весь этот микс факторов вместе дает такой эффект.

– Человек, который называл Россию врагом, допустим, в мае 2015 года, когда таких людей было больше всего, сейчас говорит, что к России относится хорошо. Как это объясняется? Это вытесняется из памяти или как он себя сам в этом убеждает?

Светлана Хуткая: С точки зрения социально-психологических процессов есть много механизмов, с помощью которых человек может себе объяснить определенные действия. Люди очень по-разному это себе объясняют. Есть кейсы, когда те люди, которые принимали участие в АТО, позже едут на заработки в Россию. Это очень сложная ситуация.

– Ярослав, значат ли данные последнего опроса КМИС, что украинцы готовы к возврату в российскую сферу влияния?

Ярослав Пасько: Тут более сложное явление. Количество людей, которые поддерживают близкие отношения с Россией растет, это природно. Между россиянами и украинцами есть определенные маркеры общей исторической памяти, общие традиции. Эти культурные, социальные и исторические связи не могли просто исчезнуть.

Если бы не эта агрессия и дикое поведение президента соседнего государства, процент людей, которые относятся к России хорошо, мог быть больше.

Сейчас можно было бы сказать, что мы идем в сторону Европы. Был шанс на культурное дистанцирование от России, если бы были проведены довольно быстрые реформы, не эти фасадные, а реальные. Если бы процессы социальных изменений происходили быстрее, ситуация могла бы быть другой.

– То есть, вы говорите о неком разочаровании украинцев в европейском векторе?

Ярослав Пасько: С одной стороны, разочарование в европейском векторе, с другой стороны, разочарование в украинском национальном проекте.

Светлана Хуткая: Есть смысл разводить разные уровни отношения к отношениям с Россией. Поскольку отношение к россиянам и России как государству между собой очень связаны. У россиян к украинцам скорее позитивное отношение, но с обеих сторон отношение к руководству стран очень негативное.

Нужно учитывать более широкий контекст динамики геополитических ориентаций в Украине. В этом смысле, один из ключевых факторов изменения общественного мнения – это собственный опыт, плюс медийная картинка.

Отношение к НАТО – это очень хороший показатель как меняется эта ситуация. Ключевые изменения за все эти годы происходили за счет населения, которое считается более позитивно настроенным к России в силу близости и более динамичными экономическими связями – Восток и Юг Украины. Тем не менее, именно они составили большинство людей, которые изменили свое отношение на более позитивное по поводу присоединение к НАТО и Европейскому Союзу.

Также неопределенность, тут опять же медийный контекст. Сейчас большое количество людей подпадает под категорию неопределенности, но при этом в целом за четыре года ключевым вектором остается настроенность на интеграцию с Европейским союзом, минимальное количество людей настроены на формат Таможенного союза.

– Светлана, когда украинцы отвечали на вопрос «Как вы в целом сейчас относитесь к России?», они имели в виду руководство Российской Федерации или россиян?

Светлана Хуткая: Россиян. Мы специально проверяли эти вещи, здесь логичная ситуация, в России то же самое. Есть более тесная связка между позитивным отношением к России, которая закладывает отношением как к людям.

Отношение к руководству России очень плохое. В 2014 году это было 21% украинцев, в мае 2016 года всего 8% и сейчас – 13%

Если говорить об отношении к руководству России, то оно очень плохое. В 2014 году это было 21% украинцев, в мае 2016 года всего 8% и сейчас – 13% к руководству России.

– Странно и тревожно, что намного меньше россиян хорошо относятся к украинцам – всего 34%, согласно опросу «Левада-Центра». В чем такая разница?

Светлана Хуткая: Если говорить об этой разнице более позитивного отношения в среднем украинцев к россиянам и менее позитивном россиян к украинцам, отойдя от медийного компонента, этот феномен украинские исследователи и российские аналитики пытались объяснить. Одна из ключевых гипотез аналитика «Левада Центра» Левинсона заключается в том, что в 1999 годы Россия довольно болезненно отнеслась к тому, что союзные республики отошли от центра метрополии, это воспринималось, что их бросили. А у украинцев такого комплекса не было. Наоборот, все стали независимыми.

Валерия Жовтянская: До 2014 года отношение к россиянам было очень позитивное, потом пошел резкий спад и пик этого спада был зафиксирован в 2015 году. А потом постепенно пошел тренд на увеличение позитивного отношения к России. К изначальным позициям отношение еще не вернулось и вряд ли вернется.

Война это очень мощный фактор, этим объясняется резкий спад отношения в 2014 году – резкая реакция. Но мы не можем выдерживать слишком долго накал эмоций, потому что нас это истощает. Эмоция стала постепенно спадать. Поэтому отношение стало немного восстанавливаться.

Но эмоция это не единственный фактор отношения к чему-то, в данном случае к России. Кроме эмоций есть много других факторов, прежде всего, наше понимание происходящего.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)