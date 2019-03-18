Долі сепаратистів: кого покарали за «референдум» на Донбасі

З часу проведення так званого «референдуму» з подачі бойовиків на Донбасі минуло вже майже п’ять років. За його організацію українська влада погрожувала в’язницею, а правоохоронці відкрили майже 500 кримінальних проваджень. Скільки з них вдалося довести до суду? Як фігурантів покарали за сепаратизм? А кого так і не чіпали? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Майже п’ять років тому, у травні 2014 року, бойовики умовно контролювали значну територію Донецької та Луганської областей. Скориставшись фактичним безвладдям, вони провели так звані «референдуми», проігнорувавши українське законодавство.

«Є Конституція України, є стаття 73, яка чітко каже, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Цей псевдореферендум повністю суперечив усім існуючим процедурам щодо організації та проведення референдумів», – зазначає аналітик «Комітету виборців України» Денис Рибачок.

Бойовики своє опитування все одно провели. Заявляли про «високу явку». До прикладу, на Луганщині, за їхніми словами, «проголосували більше ніж один мільйон триста тисяч людей». Хоча, згідно з реєстром виборців, їх у всій Луганській області не набагато більше. На непідконтрольній частині Донеччини також заявили про «високу явку» і нібито всі, хто проголосував, були «за відокремлення» від України.

Це – навіть не цирк, це трагіфарс

«Людей не було на той момент у Луганську. Фізично. Всі хотіли перечекати. Поїхати і перечекати це все. Кількість дільниць було скорочено в рази. Для чого? Для того, щоб хоч якось створити ілюзію того, що люди прийшли туди. Це – навіть не цирк, це трагіфарс», – зауважує журналіст газети «День» Валентин Торба.

Сам процес так званого «референдуму» був організований як декорація для збройної агресії Росії

«На території Луганської та Донецької областей ми вже мали жертви, які виступали за єдину Україну. І зрозуміло, що в цих умовах говорити, що «референдум» це таке незалежне волевиявлення людей, де є конкуренція позицій, де кожна зі сторін може запропонувати і агітувати за ці питання, неможливо. Сам процес так званого «референдуму» більше був організований як декорація для збройної агресії Російської Федерації», – наголошує активістка громадської організації «Восток SOS» Олександра Дворецька.

Тодішній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов заявив: насправді у псевдореферендумах взяли участь 24% виборців в Луганській області і 32% – у Донецькій, а результат після нього може бути лише один.

Цей фарс може нести тільки один наслідок – це кримінальна відповідальність

«Цей фарс може нести тільки один наслідок – це кримінальна відповідальність для його організаторів», – сказав тоді Олександр Турчинов.

Але чи багатьох притягнули до відповідальності за псевдореферендуми? Цим займаються прокуратура в Донецькій і Луганській областях. Усього за п’ять років там зареєстрували близько 500 кримінальних проваджень, але вироків набагато менше. В Луганській області засудили 62 особи, в Донецькій – 85. Двох – заочно.

​«Загалом це особи, які брали участь безпосередньо в так званих «комісіях», які були «головами», «заступниками голів» та «членами комісій», – зазначив представник прокуратури Донецької області Сергій Книш.

«Дійсно, є ланка організаторів, які все це організували, залучили осіб. Використовувалися в більшості випадків, на період 2014 року, особи, які були учасниками Комуністичної партії і Партії регіонів – все-таки це поширені представники на території Луганської області», – каже начальник відділу прокуратури Луганської області.

Тим, хто організовував і проводив псевдореферендуми, інкримінують статтю 110 Кримінального кодексу України – це посягання на територіальну цілісність і недоторканість країни. Покарання за цією статтею – від 3 до 15 років в’язниці. Поки найбільший реальний термін – 8 років.

Ці особи вже встановлені в більшості випадків, їм уже повідомлялося про підозру

«Референдум» проводився не тільки на території, яка на сьогоднішній день підконтрольна Україні. Там (на непідконтрольній Україні території – ред.) залишилася більша кількість. Ті, хто залишився на цій території, вони більшою мірою відпрацьовані і їхня кількість з’ясована. Ці особи вже встановлені в більшості випадків, їм уже повідомлялося про підозру. Багато осіб отримали навіть вироки. Спочатку не всі правоохоронні органи відпрацювали на високому рівні для того, щоб документувати це на стадії 2014 року», – констатує начальник відділу прокуратури Луганської області.

Водночас з понад майже півтори сотні засуджених за ґратами опинилося дуже мало. Більшість – 135 осіб – відбулися умовним покаранням. До прикладу, в березні на Луганщині засудили до п’яти років трьох осіб, які працювали у так званих «виборчих комісіях». Їх звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

«Отримали умовні покарання, зважаючи на те, що вони раніше не притягалися до кримінальної відповідальності, були несудимими, а також суд взяв до уваги інші можливі обставини, відповідно до законодавства, для призначення саме такого покарання», – каже представник прокуратури Донецької області Сергій Книш.

На жаль, ми маємо таку практику, що суди дуже довго розглядають справи цієї категорії

«Дуже широко останнім часом прокуратура застосовує інститут укладання угод. В першу чергу це робиться для скорочення терміну розгляду кримінального провадження судом. Тому що, на жаль, ми маємо таку практику, що суди дуже довго розглядають справи цієї категорії. Вони слухаються і по сьогоднішній день з 2015 року», – каже начальник відділу прокуратури Луганської області.

Активісти кажуть: до відповідальності притягують, як правило, виконавців і середню ланку. Тоді як ті, хто цим процесом керував, залишаються непокараними.

Ті, хто брав участь в організації, потім працюють в штабах, зокрема, перших осіб нашої країни

«Ті, хто брав безпосередню участь у фінансуванні, в організації цього процесу на високому рівні, оскільки вони мали вплив на адміністративний ресурс – на роботу на той момент міліції, на роботу Служби безпеки в регіоні. А деякі з них потім працюють в штабах, зокрема, перших осіб нашої країни у Луганській і Донецькій областях. Тобто це люди, які були потрібні завжди. Вони дуже добре працювали в системі. Щодо них держава чомусь не веде активні слідчі дії в тому числі», – каже Олександра Дворецька.

Правоохоронці досі шукають і затримують тих, хто сприяв проведенню «опитування» бойовиків. Зараз у розшуку перебувають 164 громадянина, яких підозрюють у причетності до так званих «референдумів» на Донбасі п’ятирічної давнини.

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