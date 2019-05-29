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Сначала – бандиты, теперь – стартаперы, молодые предприниматели и представители «креативного класса». Украинские журналисты, как говорит координатор проекта «Невидима праця», обделяют вниманием простых рабочих и работниц, чьи руки и дальше создают большую часть экономики страны.

Чем сегодня живут простые рабочие и работницы Донбасса и остальной Украины. Почему работники северодонецкого «Азота» и шахты «Нововолынская №10» продолжают ходить на работу, хотя предприятия простаивают? Куда уезжают работяги Донбасса?

В эфире Радио Донбасс.Реалии об этом говорили журналист издания «Політична критика», координатор проекта «Невидима праця» Сергей Мовчан и журналистка и соредакторка издания «Політична критика» Катерина Семчук.

– Расскажите немного о вашем сборнике статей «Невидима праця». Почему вы решили, что представители рабочих специальностей обделены вниманием в Украине?

Сергей Мовчан: Мы в принципе выходим из активистского бекграунда, мы нередко и до того общались с рабочими, доводилось ходить на их акции. И всегда для нас становилось довольно очевидным фактом, что эти акции не получают достаточного резонанса, даже если они масштабные и в них говорится о жизненных интересах большой группы людей. Наверное, во многом из-за этого сложилось такое впечатление, что надо об этом говорить. Эти люди не получают достаточного внимания в прессе.

– А с чем вы это связываете? Это живые истории, это продающиеся истории, наверное.

Сергей Мовчан: Это сомнительно, насколько они действительно продающиеся. Большой резонанс получали только те истории, когда происходили действительно массовые протесты или же когда они были связаны с каким-то крупным предприятием, чей собственник имеет имя.

Часто эти протесты освещались в негативном ключе. Что приехали чего-то требовать, раскачивать ситуацию, нанятые. Живой интерес к проблемам этих людей исчез.

​– Катерина, с чем вы это связываете?

В Украине уже не модно быть рабочим. Сейчас каждый хочет быть успешным предпринимателем или иметь карьеру

​Катерина Семчук: Мне кажется, в Украине уже не модно быть рабочим. Сейчас каждый хочет быть успешным предпринимателем или иметь карьеру. В журналистских материалах больше историй про стартаперов, успешных карьерных историях.

Сергей Мовчан: Более того, мне кажется, люди рабочих профессий таким образом себя не идентифицируют. Для них в представлении о себе сказать «я рабочий» существует барьер. Я с таким сталкивался.

– У вас сборник из десяти статей. Какие профессии вы описали в проекте? И какую роль в этом проекте играет Донбасс?

Сергей Мовчан: В сборнике – 10 статей, но вообще их больше – 25 материалов с видео и текстом. Донбасс играет существенную роль, как минимум 4 материала у нас с Донецкой и Луганской областей.

Один материл у нас посвящен северодонецкому «Азоту», который сейчас практически стоит. Там работает один цех. Мы делали об этом материал, говорили с людьми.

Но у них с работниками культуры, как по мне, разница небольшая. Ведь проблемы те же. Например, с работницами краеведческого музея в Станице Луганской. Они под обстрелами в свое время, сохранили свой музей. Проблемы у них такие же. Низкая оплата труда, критически низкая оплата, забытость.

– Что объединяет многих героев ваших статей, работниц краеведческого музея в Станице Луганской, шахтеров, которые работают в строящейся уже около 30 лет шахте «Нововолынская №10» и работников северодонецкого «Азота». Несмотря на то, что эти предприятия стоят, несмотря на то, что им не платят зарплату месяцами, люди продолжают ходить на работу. Как они это объясняют? Понятна тенденция, это началось не с войны.

Сергей Мовчан: Не всегда это настолько очевидно, что нет будущего. У многих людей есть какая-то надежда. Есть некая профессиональная гордость, люди дорожат своими профессиями, считают себя специалистами. Представителями рабочей династии и они не видят себя продающими смартфоны в ларьке. Они видят себя дальше представителями своей специальности.

Завод стоит, людям платят микроскопические зарплаты. И куда еще идти, если вокруг везде такая ситуация

Например, такая же судьба на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. Завод стоит, людям платят микроскопические зарплаты. И куда еще идти, если вокруг везде такая ситуация? Или уезжать, а не каждый человек на это готов.

Катерина Семчук: Люди все время ждут помощи от государства. Они пытаются апеллировать к власти – и это для них становится борьбой.

– Сергей, вы сказали, что журналисты или общественность часто осуждают митингующих рабочих. Но если посмотреть на эту ситуацию, предприятие стагнирует. Если несколько лет не платят зарплату, можно сделать какие-то выводы. Как вы это объясните? И как можно помочь этим людям?

Сергей Мовчан: Это не должна быть адресная помощь, дать этому человеку 50 гривен. Должна быть системная программа. Нужно разобраться, как поднять отрасль в целом, а не конкретно помочь, например, добавить денег по безработице.

Вы говорите, что они бесперспективны, но это не совсем очевидно. Та же химическая промышленность – это довольно-таки высокотехнологическое предприятие.

Если говорить про шахты, то я общался с шахтерами, представителями профсоюзов. По их словам, закрытие этих шахт обойдется государству дороже, чем их точечная реанимация.

– В статье о северодонецком «Азоте» насчитывается 88 семей-династий. Откуда журналист узнал точную цифру? И закончилось ли это время рабочей династии?

Сергей Мовчан: Я думаю, эту цифру узнали в музее. Там есть очень хороший музей, куда пускают не просто так. Там есть большие альбомы, фотографии этих династий.

Да, есть сомнения, что сейчас многие из рабочих будут отдавать своих детей в химические колледжи, особенно если предприятие стоит. Хотя раньше, как я разговаривал с людьми, у них просто другой мысли не было. Куда же еще? Это престижно, стабильно, будущая жизнь предопределена. Сейчас этой уверенности нет и близко. Но остаются довольно бедные районы, они не видят больших перспектив, даже не совсем верят, что могут попасть в университет в Харьков.

– Катерина, если посмотреть ваш сборник, там достаточно страшные истории: низкие зарплаты, ужасные условия труда. А есть ли какие-то хорошие истории в рабочих специальностях в Украине?

Катерина Семчук: Мы хотели поднять структурные и глубокие проблемы, и не только в рабочих специальностях. У нас были статьи о мигрантках в Польше, о работнике на «Фуджикуре», о модельном бизнесе, сфера обслуживания.

Сергей Мовчан: Часто наши герои – это люди, которые борются, поэтому они готовы об этом говорить. Некоторые из них побеждают в рабочей борьбе. Например, криворожские работники «АрселорМиталл», которые добиваются зарплаты в тысячу евро. Еще этого не добились, но есть уже существенные повышения.

– А каким образом? Через профсоюзы?

Советский Союз, на самом деле, убил сильные профсоюзы, и в данный момент они только начинают выстраиваться

​Сергей Мовчан: Конечно. Там сильные профсоюзы. Советский Союз, на самом деле, убил сильные профсоюзы, и в данный момент они только начинают выстраиваться.

– Куда уезжают рабочие, в частности с Донбасса? И какая у людей мотивация?

Катерина Семчук: Явление довольно распространенное и оно не уменьшает оборотов. Мне кажется, сейчас легче выехать. Существует много фирм и трудовых агенций, которые находят рабочих в глубоких городках Украины. Обеспечивают рабочее место, проживание. Для многих раньше это было очень сложно, а сейчас этих рабочих выманивают достаточно легко.

Сергей Мовчан: Сейчас поехали уже те, которые раньше не представляли себя в другой стране. Большинство работает в этих странах не по профессии. Но это не значит, что они едут собирать клубнику в Польшу, а электриками. На какие-то специальности, квалифицированный труд.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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