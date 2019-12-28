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Есть ли надежда на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе в 2020 году? Какой сюрприз США приготовили для России? И почему растет напряженность в Макеевке? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Надежда есть

В новый год Донбасс входит с новыми надеждами. На то, что перемирие будет не временным, а постоянным, что обмен пленными – состоится, а вооруженный конфликт начнут урегулировать не на словах, а на деле. Есть ли шанс, что надежды оправдаются в 2020 году? Об этом пишет сайт «Донецкие новости».

По мнению главы аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендеса в новом году большого прогресса касательно ситуации на Донбассе ждать не стоит. Вероятность эскалации конфликта низкая, как и вероятность подвижек в политической части.

Не будет, по его словам, реинтеграции группировок «Л-ДНР» ни в Украину, ни в Россию. Далее, на подконтрольных украинской власти частях Донетчины и Луганщины все будет проходить под знаком местных выборов. Туда увеличат денежные вливания, что еще больше углубит разрыв между обычными гражданами, живущими по разные стороны линии разграничения.

При этом Менедес надеется на то, что будут выполнены обещания, озвученные на переговорах «нормандской четверки», в том числе касательно открытия новых пунктов пропуска.

«Свежие» санкции США против России

Сенат США анонсировал целый ворох санкций против России, среди которых – ограничение на внешние операции с государственных долгом, санкции, нацеленные на газодобывающую отрасль России и ее возможности прокладывать газопровод «Северный поток-2», а также «классические» персональные санкции. Кроме того, сенаторы хотят признать Россию государством-спонсором терроризма, пишет сайт «Апостроф».

Интернет-издание отмечает, что закрепление России в статусе «спонсора терроризма» играет на руку Украине. Это открывает дорогу к признанию группировок «ЛНР» и «ДНР» – главными получателями «спонсорской помощи Кремля». А значит, Украине будет значительно легче добиваться реальной, а не декларативной помощи в борьбе с терроризмом на востоке страны.

С одной стороны, как пишет сайт, скованный по рукам и ногам кремлевский диктатор станет более покладистым, а с другой, в случае провала переговоров, угроза российского военного вторжения уменьшится.

Путин пошёл по стопам Брежнева?

Еженедельник «Новое Время» напоминает, что ровно 40 лет назад, в 1979 году, началась одна из самых «глупых и не логичных войн в современной истории». Война, которая закончится позором и станет одной из причин развала СССР. Это утверждает журналист Юрий Бутусов.

По его мнению, в этой войне сразу выяснилось, что могущество советской армии – это миф. Эта армия, несмотря на подавляющее превосходство во всех компонентах над противником, не умела воевать без большой крови. Армия могла разнести и стереть в порошок горы, но не могла уничтожить мотивированного врага, отряды пехоты, которые в горах жили как дома.

Как отмечает аналитик, сидя в Кремле, Леонид Брежнев хотел в Афганистане так же, как сегодня Владимир Путин в Украине, всего лишь поменять одного президента на другого, более лояльного, и это привело к ожесточенной войне, международной изоляции, к расходам в десятки миллиардов рублей, а тысячи гробов убили доверие к государству. Неизвестные герои ненужной войны были не нужны своему государству. И государства не стало.

В Макеевке растет напряженность

Подконтрольная группировке «ДНР» Макеевка в ночь на 22 декабря 2019 года проснулась от мощного подземного толчка. Сильнее всего трясло поселок Объединенный, что в Советском районе города. Об этом пишет сайт «Диалог.UA».

Интернет-издание отмечает, что в городе растет напряженность. Жители города не сомневаются, что сейсмическая активность происходит из-за работы местной шахты. Дело в том, что в середине ноября работа шахты была на время прекращена. Целый месяц Макеевка не ощущала толчков. Но в тот же день, как шахту снова запустили, жители почувствовали новое землетрясение.

В группировке «ДНР» отрицают, что подземные толчки в Макеевке связаны с добычей угля. Стоит отметить, что из-за подземных толчков жилые дома города получили серьезные повреждения и могут рухнуть.

Доступная медицина в Беловодске

Доступная медицина в отдаленных районах Луганской области становится реальностью. Об этом сообщает «Реальная газета».

Как пишет интернет-издание, Беловодск – поселок с населением менее 8 тыс жителей. От Северодонецка, который сейчас выполняет функции областного центра, его отделяет сотня километров плохой дороги. Но после успешного объединения территориальной громады здесь появилась своя амбулатория. Теперь пациентов обследуют на современном оборудовании, которое называется телемедицинский комплекс.

Врач семейной медицины Ольга Палагута рассказывает, что такие комплексы теперь есть у всех врачей. С их помощью они могут консультировать пациентов в отдаленных селах, где есть проблемы с социальным транспортом. Кроме того, в следующие два года Беловодская объединенная территориальная громада планирует собрать деньги на покупку мобильной амбулатории, электрогенератора и обустройства детской площадки в зоне ожидания центра.

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