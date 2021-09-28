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Донбас

Уже в Гонконг не надо ехать: «Донецкоблгаз» вывели из офшоров. Как будет с отоплением?

Правительство передало в управление НАК «Нафтогаз України» арестованные акции «Донецкоблгаза»

У компании «Донецкоблгаз», которая отключала котельные на Донбассе во время отопительного сезона, сменился собственник. Еще полгода назад почти половиной акций предприятия владели две офшорные фирмы из Гонконга. СМИ связывали их с беглым олигархом Сергеем Курченко. Полгода назад «Донецкоблгаз» внезапно начал отключать котельные. СБУ открыла расследование, а суд арестовал акции оффшорных компаний. Повлияет ли смена собственника на отопление в Донецкой области этой зимой?

Арестованные Шевченковским райсудом Киева акции «Донецкоблгаза» передали в управление НАК «Нафтогаз України» 15 сентября.

С целью предотвращения риска чрезвычайной ситуации техногенного характера

В распоряжении правительства говорится, что акции отдали «Нафтогазу» «с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, потому что есть риск, что не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем… и своевременная локализация и ликвидация аварийных ситуаций».

До этого распоряжения «Нафтогаз» владел 38,28 % акций «Донецкоблгаза». Теперь компания распоряжается 88,18 % акций предприятия.

За что арестовали офшорные акции

Конфликт вокруг «Донецкоблгаза» обострился 6 марта. Сотрудники предприятия начали во время отопительного сезона, якобы из-за долга тепловиков перед «Нафтогазом», перекрывать газоснабжение котельных «Донецктеплокоммунэнерго». Из 178 котельных, работающих на газе, в области отключили 59. Жители выходили на протесты, блокировали транспорт газовщиков.

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко связал газовый конфликт с именем беглого олигарха Сергея Курченко.

Акции контролируются гражданкой Украины, которая скрывается в РФ
СБУ

СБУ начала расследование действий «Донецкоблгаза» по статье 113 Уголовного кодекса – «Диверсия». Максимальное наказание – 15 лет тюрьмы. А Шевченковский райсуд Киева арестовал 49,99 % акций предприятия.

«Часть принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ», – сообщили в спецслужбе.

Позиция «Нафтогаза»

Решение направлено на обеспечение надежного газоснабжения

В ответ на запрос Радио Донбасс.Реалии в «Нафтогазе» сообщили: «Решение правительства по передаче акций «Донецкоблгаза» в управление «Нафтогазу» направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Донецкой области и стабильного прохождения отопительного сезона».

По данным «Нафтогаза», с 2010 по 2020 годы «Донецкоблгаз» задолжал НАК 2,6 млрд. грн.

4 октября состоится общее собрание «Донецкоблгаза». На собрании «Нафтогаз» инициирует прекращение полномочий старого состава наблюдательного совета и выборы нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Также в «Нафтогазе» отметили, что в области, учитывая боевые действия, существуют риски поражения объектов критической инфраструктуры, в том числе, газопроводов. Повреждения обещают исправлять в максимально короткие сроки.

Жителям волноваться не надо – Кобаль

О том, что «Донецкоблгаз» передадут «Нафтогазу», Геннадий Кобаль, директор компании ExPro Consulting, говорил еще в середине марта. По мнению эксперта, здесь не идет речь о борьбе с олигархами: мол, предприятие отобрали у Сергея Курченко. Причины, говорит Кобаль, более будничные.

Геннадий Кобаль
Геннадий Кобаль
Спусковым крючком стало накопление долгов
Геннадий Кобаль

«Я думаю, что таким спусковым крючком стало как раз накопление долгов. Там миллиардные долги. В основном, перед «Нафтогазом» и перед ОГТСУ (оператор газотранспортной системы Украины – ред.) они резко выросли в начале года, – и надо было что-то решать. А когда посмотрели: с кем решать? А там, оказывается, решать не с кем», – отмечает эксперт.

Бороться за утраченные активы, считает Кобаль, Курченко не будет. Во-первых, он невъездной в Украину. Во-вторых, переуступить активы у беглого олигарха тоже не выйдет: в таком состоянии и при таких ценах на газ они никому не интересны.

Кстати, «Нафтогаз» также сообщил нам, что не владеет информацией о попытках через суд отменить решение правительства.

А вот для жителей Донецкой области, считает Геннадий Кобаль, ничего не изменится. Зато станет понятно, кто несет ответственность за газ: не фирмы из Гонконга, а украинский «Нафтогаз».

Ситуация стала более прогнозируемая и понятная
Геннадий Кобаль

«Ситуация даже стала лучше и более прогнозируемая и понятная. По крайней мере, жителям Донецкой области не надо волноваться больше, чем другим жителям Украины», – уверяет Кобаль.

Просто переведут акции из одного кармана в другой – житель Славянска

Житель Славянска Александр Белименко был одним из тех, кто активно протестовал против отключения котельных от газа. Решение правительства он воспринимает скептически. По мнению Белименко, в Украине остается олигархическая система управления государством. Передавая акции «Донецкоблагаза», государство просто перераспределяет сферы влияния между финансово-промышленными группами.

Александр Белименко
Александр Белименко
Отключения были инспирированы, чтобы перевести акции из одного кармана в другой
Александр Белименко

«Я не вижу в этом облегчения ни для населения, ни для прозрачности руководства всей этой отраслью. Я вижу в этом только то, что те, кому хотелось получать с этого деньги, не могли другой способ придумать, и нашли вот такой способ более-менее вручную управляемый, который позволит им контролировать полностью всю газовую сферу, – предполагает житель Славянска. – И отключения, я считаю, были инспирированы именно для того, чтобы перевести эти акции из одного кармана в другой».

Государство, убежден общественный деятель, – это неэффективный менеджер. Поэтому ситуация в сфере газоснабжения не улучшится, да и тарифы не уменьшатся.

Единственное, что станет понятно, – это кому предъявлять претензии: можно прийти под Кабмин или «Нафтогаз», и не надо ехать, смеется Александр Белименко, в Гонконг.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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