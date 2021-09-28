У компании «Донецкоблгаз», которая отключала котельные на Донбассе во время отопительного сезона, сменился собственник. Еще полгода назад почти половиной акций предприятия владели две офшорные фирмы из Гонконга. СМИ связывали их с беглым олигархом Сергеем Курченко. Полгода назад «Донецкоблгаз» внезапно начал отключать котельные. СБУ открыла расследование, а суд арестовал акции оффшорных компаний. Повлияет ли смена собственника на отопление в Донецкой области этой зимой?

Арестованные Шевченковским райсудом Киева акции «Донецкоблгаза» передали в управление НАК «Нафтогаз України» 15 сентября.

С целью предотвращения риска чрезвычайной ситуации техногенного характера

В распоряжении правительства говорится, что акции отдали «Нафтогазу» «с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, потому что есть риск, что не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем… и своевременная локализация и ликвидация аварийных ситуаций».

До этого распоряжения «Нафтогаз» владел 38,28 % акций «Донецкоблгаза». Теперь компания распоряжается 88,18 % акций предприятия.

За что арестовали офшорные акции

Конфликт вокруг «Донецкоблгаза» обострился 6 марта. Сотрудники предприятия начали во время отопительного сезона, якобы из-за долга тепловиков перед «Нафтогазом», перекрывать газоснабжение котельных «Донецктеплокоммунэнерго». Из 178 котельных, работающих на газе, в области отключили 59. Жители выходили на протесты, блокировали транспорт газовщиков.

Руководитель Донецкой области Павел Кириленко связал газовый конфликт с именем беглого олигарха Сергея Курченко.

Акции контролируются гражданкой Украины, которая скрывается в РФ

СБУ начала расследование действий «Донецкоблгаза» по статье 113 Уголовного кодекса – «Диверсия». Максимальное наказание – 15 лет тюрьмы. А Шевченковский райсуд Киева арестовал 49,99 % акций предприятия.

«Часть принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ», – сообщили в спецслужбе.

Позиция «Нафтогаза»

Решение направлено на обеспечение надежного газоснабжения

В ответ на запрос Радио Донбасс.Реалии в «Нафтогазе» сообщили: «Решение правительства по передаче акций «Донецкоблгаза» в управление «Нафтогазу» направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Донецкой области и стабильного прохождения отопительного сезона».

По данным «Нафтогаза», с 2010 по 2020 годы «Донецкоблгаз» задолжал НАК 2,6 млрд. грн.

4 октября состоится общее собрание «Донецкоблгаза». На собрании «Нафтогаз» инициирует прекращение полномочий старого состава наблюдательного совета и выборы нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Также в «Нафтогазе» отметили, что в области, учитывая боевые действия, существуют риски поражения объектов критической инфраструктуры, в том числе, газопроводов. Повреждения обещают исправлять в максимально короткие сроки.

Жителям волноваться не надо – Кобаль

О том, что «Донецкоблгаз» передадут «Нафтогазу», Геннадий Кобаль, директор компании ExPro Consulting, говорил еще в середине марта. По мнению эксперта, здесь не идет речь о борьбе с олигархами: мол, предприятие отобрали у Сергея Курченко. Причины, говорит Кобаль, более будничные.

Спусковым крючком стало накопление долгов

«Я думаю, что таким спусковым крючком стало как раз накопление долгов. Там миллиардные долги. В основном, перед «Нафтогазом» и перед ОГТСУ (оператор газотранспортной системы Украины – ред.) они резко выросли в начале года, – и надо было что-то решать. А когда посмотрели: с кем решать? А там, оказывается, решать не с кем», – отмечает эксперт.

Бороться за утраченные активы, считает Кобаль, Курченко не будет. Во-первых, он невъездной в Украину. Во-вторых, переуступить активы у беглого олигарха тоже не выйдет: в таком состоянии и при таких ценах на газ они никому не интересны.

Кстати, «Нафтогаз» также сообщил нам, что не владеет информацией о попытках через суд отменить решение правительства.

А вот для жителей Донецкой области, считает Геннадий Кобаль, ничего не изменится. Зато станет понятно, кто несет ответственность за газ: не фирмы из Гонконга, а украинский «Нафтогаз».

Ситуация стала более прогнозируемая и понятная

«Ситуация даже стала лучше и более прогнозируемая и понятная. По крайней мере, жителям Донецкой области не надо волноваться больше, чем другим жителям Украины», – уверяет Кобаль.

Просто переведут акции из одного кармана в другой – житель Славянска

Житель Славянска Александр Белименко был одним из тех, кто активно протестовал против отключения котельных от газа. Решение правительства он воспринимает скептически. По мнению Белименко, в Украине остается олигархическая система управления государством. Передавая акции «Донецкоблагаза», государство просто перераспределяет сферы влияния между финансово-промышленными группами.

Отключения были инспирированы, чтобы перевести акции из одного кармана в другой

«Я не вижу в этом облегчения ни для населения, ни для прозрачности руководства всей этой отраслью. Я вижу в этом только то, что те, кому хотелось получать с этого деньги, не могли другой способ придумать, и нашли вот такой способ более-менее вручную управляемый, который позволит им контролировать полностью всю газовую сферу, – предполагает житель Славянска. – И отключения, я считаю, были инспирированы именно для того, чтобы перевести эти акции из одного кармана в другой».

Государство, убежден общественный деятель, – это неэффективный менеджер. Поэтому ситуация в сфере газоснабжения не улучшится, да и тарифы не уменьшатся.

Единственное, что станет понятно, – это кому предъявлять претензии: можно прийти под Кабмин или «Нафтогаз», и не надо ехать, смеется Александр Белименко, в Гонконг.

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