22 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в рамках робочого візиту в Україну разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, зокрема, поїдуть на лінію розмежування в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.
- Відбудеться засідання суду у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
- Розпочне роботу форум «Ветерани. Бізнес. Нові можливості».
Цей день в історії
- 1942 року після відходу Червоної армії зі Свердловська на Луганщині завершилася повна окупація території України військами Вермахту.
- 1951 року песики Дезік і Циган здійснили суборбітальний політ на борту радянської геофізичної ракети і благополучно з нього повернулися.
- 2011 року терористичні акти Андерса Брейвіка в Осло призвели до загибелі 77 осіб.
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