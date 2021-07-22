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Суспільство

22 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

На 22 липня запланована поїздка на лінію розмежування в зоні проведення ООС на Донбасі міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сіярто (праворуч) і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (ліворуч)

Які події очікуються?

  • Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в рамках робочого візиту в Україну разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, зокрема, поїдуть на лінію розмежування в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.
  • Відбудеться засідання суду у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
  • Розпочне роботу форум «Ветерани. Бізнес. Нові можливості».

Цей день в історії

  • 1942 року після відходу Червоної армії зі Свердловська на Луганщині завершилася повна окупація території України військами Вермахту.
  • 1951 року песики Дезік і Циган здійснили суборбітальний політ на борту радянської геофізичної ракети і благополучно з нього повернулися.
  • 2011 року терористичні акти Андерса Брейвіка в Осло призвели до загибелі 77 осіб.
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