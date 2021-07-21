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21 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

21 липня 1906 року народилася Олена Теліга, українська поетеса і громадська діячка (розстріляна нацистами у Бабиному Яру)

Які події очікуються?

  • Радник Державного департаменту США Дерек Шолле відвідує Київ.
  • Продовжить роботу всеукраїнський форум «Україна 30. Трудові ресурси».
  • В Україні стартує п’ятий етап вакцинації. Щеплення робитимуть усім охочим віком від 18 років.

Цей день в історії

  • 1906 року народилася Олена Теліга, українська поетеса і громадська діячка (розстріляна нацистами у Бабиному Яру).
  • 1969 року американські астронавти висадилися на Місяць і здійснили вихід на його поверхню.
  • 1992 року сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і, попри протидію російських Військово-морських сил, дістався Одеси і увійшов до складу ВМС України.
  • 2019 року в Україні пройшли позачергові парламентські вибори, за підсумками яких партія «Слуга народу» отримала більшість голосів у Верховній Раді IX скликання.
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