12 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель в Берліні.
- У Верховній Раді України відбудеться засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.
- В Миколаївській області розпочнуться міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава – 2021».
Цей день в історії
- У 1892 році народився Бруно Шульц, польський письменник та графік єврейського походження, уродженець Дрогобича.
- У 1917 році в бою під Іпром (Бельгія) під час Першої світової війни німецька армія вперше застосувала бойову отруйну речовину гірчичний газ, який за місцем застосування отримав назву «іприт».
- У 1943 році біля російського села Прохорівка розпочалася одна з найбільших танкових битв в історії (під час боїв на Курській дузі).
- У 1990 році на XXVIII з’їзді КПРС Борис Єльцин оголосив про вихід з Компартії.
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