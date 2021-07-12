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Політика

12 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

12 липня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у столиці Німеччини і має зустрітися з канцлеркою Ангелою Меркель

Які події очікуються?

  • Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель в Берліні.
  • У Верховній Раді України відбудеться засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.
  • В Миколаївській області розпочнуться міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава – 2021».

Цей день в історії

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