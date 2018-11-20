«Я відчувала себе дуже гарною» – Джамала про вагітність та народження сина

Джамала ‒ українська співачка кримськотатарського походження. Вона перемогла у фіналі конкурсу «Євробачення-2016», як тренер взяла участь у передачі «Голос», випустила кілька альбомів, виступила з великим сольним концертом у київському «Палаці спорту». В ексклюзивному інтерв’ю Крим.Реалії Джамала розповіла про те, як змінилося її життя за останній рік. Співачка поділилася особистими історіями ‒ про весілля, вагітність та народження первістка.

‒ Рік тому ми спілкувалися, тоді вже виявилося, що ти чекала дитину. Як довго тобі вдалося це приховувати?

‒ Я ще тоді перебувала в такому хвилюванні від того, що не розуміла: видно-не видно, говорити чи не говорити, як максимально все приховати. Зрозуміло, що такий факт складно залишити непоміченим, тому що ти завжди на концертах, зйомках. На зйомках «Голосу» мої колеги, які сиділи поруч, помітили, що я округлилася. Зрештою, ми просто вирішили, що потрібно сказати.

‒ З появою дитини в кожної сім’ї графік змінюється. Ти ‒ людина публічна, у тебе концерти, участь у шоу… Ти, по-моєму, в декреті взагалі не сиділа?

‒ Після пологів у мене два тижні був, скажімо так, декрет, а потім вже почався «Голос» – і нон-стоп. Два тижні я була вдома й настільки занурилася в цей стан, що навіть мій чоловік говорив: «Слухай, може, ти кудись вийдеш?». А я не хотіла. Мені було настільки класно. Все організувала. Тут у мене пеленальний столик, тут ліжечко, тут я колишу, тут я сплю, тут годую. Я якось собі все зручно зробила, що поява будь-якої людини в будинку, навіть якщо хтось заходив у гості з близьких, – мене це насторожувало. Загалом, була повна синхронізація. Мені подобається це слово, воно чітко відображає, наскільки ми з сином були в єднанні.

‒ Якби в тебе була можливість довше посидіти з дитиною, не їздити на зйомки, на скільки б ти продовжила цей час?

Народження, діти ‒ це виправдовує наше існування на Землі

‒ Я ніколи не думала, що так скажу, але мені здається, що якщо мене так залишити трохи, то я б уже сказала «до побачення». Наприклад, відома співачка Лорін Хілл. Після того, як народила дитину, вона закінчила сольну кар’єру, сказала, що їй вдома з дитиною прикольно. І я ось відчула кайф. Це настільки здорово, що ти розумієш: народження, діти ‒ це виправдовує наше існування на Землі. Ми стільки помилок робимо, ми тонемо в них. А коли народжується нове життя, ти розумієш: хоч щось хороше залишається після нас.

‒ Як твій чоловік ставиться до того, що ти так швидко вийшла з декрету?

‒ Він у цьому сенсі настільки моя людина, що він мене практично виштовхав з будинку. Він почав говорити, що я занадто довго не писала пісні, ми стали кудись ходити. Він побачив цей стан «пучка», коли мені однаково, коли я можу не робити макіяж, не робити зачіску й мені класно. І він спостерігав, спостерігав. Але потім спеціально створював приводи, щоб вийти кудись, піти в кіно, до друзів, з’їздити кудись.

‒ Згадаймо пісню «Любити», яку ти присвятила своєму чоловікові. Кліп був знятий на вашому весіллі?

‒ Це не був кліп. Усі знімають на весіллі відео, й хлопці нам зняли повністю весілля. Я ще сама співала на весіллі. А їм так сподобалося, що вони змонтували. Ми здивувалися, коли музичний канал зателефонував і сказав, що хоче взяти це відео. Я навіть коли в соцмережах викладала, я вказувала, що це сімейний архів. Я жахливо заспівала пісню на самому весіллі. Ніколи не признавалася, але це був мій найскладніший виступ. У мене збивалося дихання. Наче ж ти робиш це кожен день, і тут я беру мікрофон і розумію, що забуваю слова, це був просто шок. Для мене це була нова я.

‒ Ти показала, що під час вагітності можна виглядати стильно. Як так вийшло, що ти вирішила провести вагітність у такому вбранні?

У мене була одержимість виглядати добре, захищаючи всіх вагітних

‒ У цей момент я відчувала себе дуже красивою. Я вставала вранці, відчувала, що я ‒ красуня. Я хотіла вдягатися красиво. У цей період у мене було багато телеефірів: і «Голос», і національний відбір. На мені було відповідальності трохи більше, ніж на іншій вагітній жінці. Тому що мені хотілося відповісти за всіх вагітних жінок, щоб ніхто не сказав, що вагітність ‒ це мляві морквини, страшненькі дівчатка. У мене була одержимість виглядати добре, захищаючи всіх вагітних. Ми зі стилістом опрацьовували кожну деталь. Хотілося просто показати, що може бути інакше.

‒ Післяпологова депресія ‒ це міф?

‒ Я не знаю, не встигла помітити. Я впевнена, що це є. Я листувалася в цей момент в Іnstagram, у месенджері з жінками, які в цей період народили, вони мені розповідали свій про настрій, я іноді закривала листування, щоб не переймати їхній настрій. І якась смуток-туга находила. Мене рятувала музика. Тому прокидайтеся з правильною музикою. Змушуйте себе слухати позитивну музику, якщо вам сумно. Якщо вам погано, не навантажуйте себе мінорними піснями.

‒ Коли тобі виповнилося 35, ти сказала, що 35 ‒ це як 25, тільки коли все є. Чи є щось, чого тобі не вистачає?

‒ Це голосно звучить ‒ все є. Завжди потрібно до чогось прагнути. Цю цитату можна сприймати з гумором. У фразу «все є» я вкладаю особисте життя. «Євробачення», мої альбоми, моє життя йде, біжить, навіть більше, я нарощую цей темп. Хочеться писати багато музики. Мені хочеться викладати більше себе, більше копатися в думках, копатися в думках моїх однолітків, розуміти, що їх хвилює, що вони думають. Це дуже трудомістка робота. Прагнення до нових висот попереду. Я дуже хочу, щоб усе вийшло.

‒ Ти б повернулася у свої 25?

‒ Ні. Але було класно. У 25 я поїхала на «Нову хвилю» (музичний конкурс у Юрмалі ‒ ред.), і потім у серпні мені виповнилося 26. У мене були класні 25 і такі, дуже успішні. Я можу сказати, що мені теж дуже хотілося зробити крок у творчості, але не було тієї мудрості. Тому я ж кажу: легкість, стан молодості в тобі є, а коли додається трохи досвіду, мудрості, тоді ти вже міцніше стоїш на ногах.