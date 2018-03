Співачка Джамала народила сина

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала народила сина.

Про це співачка повідомила в своєму акаунті в Instagram.

«Our little prince. My best song ever. Емір-Рахман Сеіт-Бекір ог'ли Сулейманов», – мовиться в коментарі до запису.

З радісною подією співачку привітав муфтій Духовного управління мусульман України «УММА» Саїд Ісмагілов.

«Радісна новина для України та українців! Наша зіронька Jamala Alim Qizi народила хлопчика! Просимо Всевишнього Аллага благословити маленького Емір-Рахмана, його молоду матусю Джамалу (Сусану Алім кизи) та батька Seit-Bekir Suleimanov!», – написав він у Facebook.

В інтерв'ю журналу ELLE Джамала раніше говорила, що стане мамою в квітні. При цьому співачка зізналася, що навіть не розглядала пологи за кордоном.

«Народжувати буду в Україні. Я довіряю людям, яких добре знаю. За мною спостерігає лікар, з яким я консультуюся вже сім років. Кажуть, що там умови кращі. Деякі хочуть народжувати в Америці, щоб у дитини відразу було громадянство. Мені це не потрібно», – розповіла Джамала.

Раніше Джамала представила новий сингл «Крила».

Попередній сингл Джамали «Сумую» вийшов у вересні 2017 року. Крім однойменної композиції, в нього увійшла пісня «Любити».

Також Джамала виконала пісню «Ти любов моя», яка звучить під час фінальних титрів українського мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила». Прем'єра фільму відбулася 7 березня.