Джонсон оголосив, що подає у відставку. Чи вплине це на підтримку України?

- Джонсон іде. Британія залишається?
Борис Джонсон оголосив, що подає у відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.
В Україні новину сприйняли з жалем. Це можна бачити по дописах користувачів у соцмережах. Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.
Чого чекати Україні від зміни керівництва у Великій Британії?
Про це у ефірі програми Свобода Live:
Як працює HIMARS?
Російська армія втрачає бази та склади з боєприпасами. З кінця червня Росія втратила чотири склади боєприпасів та сім баз, що були розташовані на окупованих українських територіях. Це підрахувало видання BBC. Бази вибухали у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях.
Осередки з російськими боєприпасами вибухали на відстані від 5 до 75 кілометрів від лінії фронту. На таку відстань можуть вражати ракетні установки HIMARS, роботу яких нещодавно продемонстрував Генштаб ЗСУ, кажуть військові експерти.
- Що дасть Україні контроль над островом Зміїний
Українські військові повернули прапор України на острів Зміїний. Російські військові залишили Зміїний після атаки українських військ 30 червня, але свій відхід при цьому вони назвали «жестом доброї волі».
Репортажі з лінії фронту. Аналітика і прогнози. Все це у програмі Свобода Live
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