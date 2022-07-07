Джонсон оголосив, що подає у відставку. Чи вплине це на підтримку України?

Джонсон іде. Британія залишається?

Борис Джонсон оголосив, що подає у відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії та лідера Консервативної партії.

В Україні новину сприйняли з жалем. Це можна бачити по дописах користувачів у соцмережах. Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Чого чекати Україні від зміни керівництва у Великій Британії?

Про це у ефірі програми Свобода Live:

Як працює HIMARS?

Російська армія втрачає бази та склади з боєприпасами. З кінця червня Росія втратила чотири склади боєприпасів та сім баз, що були розташовані на окупованих українських територіях. Це підрахувало видання BBC. Бази вибухали у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях.

Осередки з російськими боєприпасами вибухали на відстані від 5 до 75 кілометрів від лінії фронту. На таку відстань можуть вражати ракетні установки HIMARS, роботу яких нещодавно продемонстрував Генштаб ЗСУ, кажуть військові експерти.

Що дасть Україні контроль над островом Зміїний​

Українські військові повернули прапор України на острів Зміїний. Російські військові залишили Зміїний після атаки українських військ 30 червня, але свій відхід при цьому вони назвали «жестом доброї волі».

Репортажі з лінії фронту. Аналітика і прогнози. Все це у програмі Свобода Live