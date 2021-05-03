Чому кожен п’ятий власник електричного авто в Каліфорнії повертається до бензинового двигуна – дослідження

18% власників електричних авто та 20% водіїв гібридів повертаються до бензинових двигунів. Такими є результати опитування, проведеного Каліфорнійським Університетом Дейвіс. Дослідники опитали понад 4 тисячі родин, які мають чи мали електричні авто.

Головною причиною відмови від електричних та гібридних авто дослідники назвали складності, пов’язані з їхнім зарядженням. Електричне авто може отримати повний заряд за менше двох годин вдома. Проблема виникає, коли власних електричного двигуна не має вдома джерела електроенергії з напругою 240 вольтів вдома (мережева напруга в США 110 вольтів).

Проблематичним також є відсутність доступу до паркувальних майданчиків, які мають пункти зарядки. Крім того, ті, хто живуть в квартирах, а не будинках, також говорять про складність зарядження авто. Наразі у намаганні вирішити проблему компанії намагаються розширити громадську мережу пунктів зарядки в містах.

Дослідники також виявили, що серед тих каліфорнійців, хто відмовляється від електричних авто більше жінок.

Серед тих, хто відмовляється від електричних авто найменше водіїв Тесли, найбільше – водіїв Fiat 500е.