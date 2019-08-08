«Росія робить усе, щоб позбутися небажаного населення в Криму» ‒ Ескендер Барієв

За минулі п’ять років кількість населення Криму зросла через переїзд на півострів громадян сусідньої Росії, повідомляє підконтрольний Росії Кримстат. Водночас, за інформацією низки українських активістів і правозахисників, ідеться про навмисне заміщення населення Криму після анексії півострова Росією.

Який вигляд має заміщення населення в анексованому Росією українському Криму? Яким чином це позначається на чисельності корінного народу ‒ кримських татар? І чи можна якось перешкодити можливим планам Росії? В ефірі денного ток-шоу Радіо Крим.Реалії ведуча Олена Ремовська шукає відповіді на ці запитання з головою Кримськотатарського ресурсного центру Ескендером Барієвим.

У березні 2019 року керівник Кримстату Ольга Балдіна розповіла на прес-конференції в МІА «Россия сегодня» про демографічну динаміку на півострові:

«За минулі п’ять років чисельність населення Республіки Крим зросла на 20,4 тисячі осіб і на 1 січня 2019 року склала 1,9 мільйона осіб, міста Севастополя ‒ на 49,9 тисячі осіб і склала 443,2 тисячі осіб… Позитивне сальдо міграції в Республіці Крим склало 56,8 тисячі осіб, у Севастополі ‒ 60,9 тисячі. До Республіки Крим переважно приїжджали з Севастополя, Москви, Московської області, Санкт-Петербурга, Краснодара. Міграційний потік у Севастополі був забезпечений такими територіями, як Краснодар, Санкт-Петербург, Москва».

‒ У 2018 році Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит кореспондента Крим.Реалії відповіло, що на материковій частині країни стали на облік 33,5 тисячі внутрішніх переселенців з анексованого Криму.

‒ Це чітко зафіксовані відомості Міністерством соціальної політики, тобто це люди, які переїхали і зареєструвалися як вимушені переселенці. Але ми не можемо сказати, що це загальна кількість людей, тому що, за останньою інформацією, якою я володію, це приблизно 35‒37 тисяч осіб тільки тих, які зареєструвалися. Ми можемо множити цю цифру в півтора раза, тому що не всі люди, які виїхали з Криму, залишилися в Україні. Є відомості, що до Туреччини виїхало приблизно три тисячі осіб, кілька тисяч виїхали до Європи. Деякі не фіксують себе як вимушені переселенці. Тобто ми можемо чітко говорити про приблизно 50‒60 тисяч тих, хто виїхав.

‒ Чи відомо, скільки з них кримських татар?

Частина людей емігрувала через переслідування, а ще у нас є підозра, що зросла смертність серед кримськотатарського населення

‒ За українським законодавством вимушені переселенці не поділяються за етнічною ознакою. Але ось дивіться: за російськими повідомленнями, на 1 січня 2019 року кримських татар на півострові проживає 230 тисяч. Якщо ми проаналізуємо цифри, на момент окупації, за різними джерелами, було 270‒280 тисяч кримських татар. Уже виходить негативне сальдо приблизно 40‒50 тисяч. Звісно, частина людей емігрувала через переслідування, а ще у нас є підозра, що зросла смертність серед кримськотатарського населення. Ми дуже часто чуємо про смерті, і я думаю, що це пов’язано з психологічним фактором, із тиском на людей. Вони дуже часто помирали від серцево-судинних захворювань, від неврологічних. Ми, звісно, не можемо повністю володіти цією інформацією, але нам хотілося б, щоб прогнозувати ситуацію.

‒ Чому ви говорите про те, що Росія заміщає кримськотатарське населення?​

Створюється така ситуація, щоб витиснути населення

‒ Створюється така ситуація, щоб витиснути населення. Починаючи ще з окупації 1783 року й зі знищення державності кримських татар, населення Кримського ханства почало сильно зменшуватися. За тими відомостями, в ньому жили приблизно 4 мільйони кримських татар, приблизно 70 тисяч караїмів, приблизно 30 тисяч кримчаків і представників інших національностей. Були масові вимушені переселення до Туреччини, до Європи, другий великий потік був після Кримської війни в 1850-х роках. Третій ‒ уже на початку 20-го століття, далі депортація. Кримських татар ставало все менше, і вже після 1944 року на півострові їх взагалі практично не залишилося… До 1991 року можна було нарахувати вже понад 100 тисяч кримських татар.

‒ Тобто, на вашу думку, політика Російської імперії, СРСР і сучасної Росії мало чим відрізняється?

Росія робить усе, щоб позбутися невгодного населення в Криму

‒ Сьогодні в Росії налічується приблизно 50 нечисленних корінних народів, а з них майже половина має чисельність усього в тисячу осіб. Зрозуміло, яка у них перспектива: вони завтра асимілюються в російський народ, їх не залишиться взагалі. Тому коли ми говоримо про заміщення, ми говоримо про цілеспрямоване заселення Криму саме людьми з Російської Федерації. Вони мають інше мислення, іншу психологію, абсолютно по-іншому налаштовані. З іншого боку, Росія робить усе, щоб позбутися невгодного населення в Криму. Це суто геополітичні й політичні інтереси в цьому регіоні. Тобто, створюючи несприятливі умови, витискають корінне населення Криму ‒ кримських татар, а також проукраїнськи налаштованих громадян.

‒ Ви думаєте, що це робиться з прицілом на майбутнє?​

Завдання у Росії таке: якщо в майбутньому вона має залишити Крим, то вона має залишити «п’яту колону»

‒ Рано чи пізно ми все одно повернемося до питання, що робити з Кримом. Завдання у Росії таке: якщо в майбутньому вона має залишити Крим, то вона має залишити «п’яту колону», тобто населення, яке мислитиме по-російськи, яке більше асоціюватиметься з Росією, ніж з Україною. І це цілеспрямована політика, і це не вперше, вона завжди проводилася Росією. Вона має позбутися невгодного населення, а з іншого боку, привезти розрізнене, з різних регіонів, яке має впливати на політичні процеси, на вибори. Якщо завтра Росія запропонує знову провести референдум, то він покаже нам, що населення Криму хоче жити або залишитися в складі Росії. За допомогою своєї пропаганди вона активно змінює суспільну психологію, особливо в школах і у майбутнього покоління. Сьогодні ми вже бачимо, що діти, закінчуючи російські школи, починають мислити проросійськи, і це наша серйозна проблема, про яку ми маємо думати.

‒ Скільки таким чином у Крим приїхало росіян, за вашими відомостями?

Ми поки говоримо про приблизно 200 тисяч приїжджих до Криму з 2014 року з Росії

‒ Ми поки говоримо про приблизно 200 тисяч приїжджих до Криму з 2014 року з Росії, відповідно до даних нашої організації. При цьому, навіть якщо їх і більше, нам насправді важливо фіксувати факт виїзду з Криму кількох десятків тисяч осіб. З іншого боку, ми бачимо збільшення військового контингенту ‒ це дуже хороший показник. Ми також маємо враховувати представників спецслужб, держслужбовців. Останнім часом намагаються все більше й більше знаходити людей із Росії на основні посади на муніципальній і державній службі. До Криму також перебрався кримінал, кавказький кримінал зокрема ‒ він контролює певні сфери бізнесу. Дуже багато гастарбайтерів із Середньої Азії ‒ узбеки, таджики. У зв’язку з масовим інфраструктурним будівництвом потрібна дешева робоча сила.

‒ Як ви думаєте, чи продовжуватиметься цей процес?

‒ Заміщення триватиме. Я вважаю, це цілеспрямована політика Росії, і наше завдання ‒ зробити все, щоб зупинити цей процес, щоб наші співвітчизники не виїжджали з Криму. Ми маємо всіляко захищати їхні права на міжнародному рівні. Навіть сама їхня присутність і подальше проживання в Криму ‒ це є боротьба. Треба зберегти їхню ідентичність і прихильність до України.