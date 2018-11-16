Занепокоєний відступом від демократії у Молдові, ЄС скасовує їй фінансову допомогу

Брюссель – Обіцяних Євросоюзом щорічних 20 мільйонів євро грошової підтримки Молдові європейські установи вирішили не виділяти. Йдеться про частину макрофінансової допомоги від загальної суми в 140 мільйонів. Як пояснили в Європейській комісії, причина – грубі відхилення від демократії та неповага нинішньої молдовської влади до верховенства права. Припинення єврофінансування Молдови сталося в той же час, як Європейський парламент цього тижня ухвалив вкрай критичну резолюцію, основною думкою якої є: ця країна «потрапила до пастки олігархічних інтересів».

На тлі занепокоєнь у ЄС станом верховенства права та відступів від демократії у Молдові Єврокомісія заявила, що скорочує їй фінансову допомогу на 20 мільйонів євро на рік. Йдеться про 2017 та 2018 роки. Ця обіцяна офіційному Кишиневу макрофінансова допомога загалом становила 140 мільйонів євро, які були розраховані на два роки.

Коментуючи ситуацію у інтерв’ю Радіо Свобода, єврокомісар із політики сусідства й переговорів щодо розширення Йоганнес Ган пояснив, що решта грошей, тобто пакет 100 мільйонів фінансової допомоги Молдові, Європейський союз заморозив «до подальших інструкцій» ще в середині літа.

Йдеться про фонди, які було вирішено не надавати Кишиневу після суперечливих та визнаних Заходом несправедливими виборів мера Кишинева, які були причиною масових заворушень та акцій протесту й стали джерелом політичної нестабільності в цій державі.

Ми повинні реагувати. Інакше люди будуть думати, що ми є щось на кшталт «кульгавого каченяти»

«Це також є питанням довіри до нас, бо якщо ми відстоюємо європейські стандарти і якщо все це не поважається, або навіть гірше – йде рух у протилежному напрямку, то звичайно, ми повинні реагувати. Інакше люди будуть думати, що ми є щось на кшталт «кульгавого каченяти», – пояснив Ган, маючи на увазі нинішню Єврокомісію, термін якої закінчується наступного року.

Молдова у «пастці олігархічних інтересів» – Європарламент

Рішення Єврокомісії було ухвалене на тлі того, що Європарламент переважною більшістю голосів на пленарній сесії ухвалив резолюцію, де була висловлена значна критика Молдови, яку євродепутати назвали державою, що «потрапила до пастки олігархічних інтересів», які впливають на більшість прошарків молдовського суспільства.

«Молдова потрапила до пастки олігархічних інтересів, з економічною та політичною владою в руках невеликої групи людей, які впливають на парламент, уряд, політичні партії, державну адміністрацію, поліцію, судову владу та засоби масової інформації», – йдеться у резолюції.

Припинення надання фінансової допомоги Молдові з боку ЄС не можна розцінювати як покарання пересічних громадян, зазначає при цьому єврокомісар Ган.

«Важливо усвідомити, що цей крок не є чимось націленим проти громадян Молдови. Якраз навпаки: ті програми, які там ще діють, мають на меті якраз сприяння інтересам громадян. Наприклад, інвестиції у окремі інфраструктурні проекти чи станції з переробки відходів, які очевидно створюються на користь людей», – пояснив Йоганнес Ган.

Водночас представник Європейської комісії зауважує, що і призупинення макрофінансової допомоги, і надання прямої підтримки Молдові з боку європейського блоку можуть бути відновлені. Для цього влада цієї держави має вирішити проблеми, які у ЄС викликають глибоке занепокоєння. Зокрема, суперечливе та, як висловлюється Ган, «дуже сумнівне» скасування виборів міського голови Кишинева, переможцем яких став кандидат, налаштований на подолання корупції.

Скасування «безвізу» Молдові «не обговорюється» – Ган

ЄС і Сполучені Штати є послідовними прихильниками прозахідного курсу Молдови. Однак Брюссель і Вашингтон влітку цього року розкритикували постанову молдовського Верховного суду, якою було оголошено недійсними результати виборів голови столиці Молдови. Їх тоді виграв прозахідний кандидат Андрей Нестасе, колишній прокурор, який виступав із відкритою критикою щодо правлячої партії, прихильницею тісніших відносин із Росією.

Рішення Верховного суду країни призвело до виходу на вулиці міста тисяч людей, які виступали проти скасування виборів.

Інша проблема Молдови, на яку звертає увагу Єврокомісія й вимагає відповідних дій влади й правоохоронних органів, – зникнення в 2014 році з банків Молдови приблизно 1 мільярда доларів – величезне шахрайство, відоме також у Молдові, як «пограбування сторіччя».

Коментуючи занепокоєння молдовських громадян щодо того, що ЄС може їм скасувати безвізовий режим, яким вони користуються з 2014 року, Йоганнес Ган каже, що це питання «наразі не обговорюється».

Водночас єврокомісар звертає увагу на те, що наразі Молдова «дуже активно рекламує громадянство Молдови, наприклад, в регіоні Перської затоки з економічних міркувань». З огляду на це він застерігає, що Євросоюз досі не має «жодних свідчень того, хто саме отримує громадянство Молдови».

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Над матеріалом працювали Rikard Jozwiak та Віталій Єреміца