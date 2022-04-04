«Угомоните своего убийцу!»: Донбасс готовится отражать атаку

Российские войска готовятся наступать на Донбассе и не прекращают обстреливать мирные города. Самые тяжелые сейчас – Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная. Руководители Донецкой и Луганской областей призывают жителей временно эвакуироваться, чтобы не подвергать жизни опасности и не мешать военным отражать нападение. Корреспондент Радио Донбасс.Реалии Сергей Горбатенко рассказывает, как волонтеры вытаскивают людей из полуразрушенного Северодонецка – центра Луганской области, в котором сейчас уже трудно узнать молодой город, где раньше люди ходили в кафе и жили обычной жизнью областного центра.

Проезжая Лисичанск, мы видим над северодонецкими девятиэтажками языки пламени. Это – огромный пожар в спальном районе.

Российские снаряды летят на кварталы Северодонецка почти без передышки. С воздуха и из крупнокалиберной артиллерии. Почти каждые сутки – сводки о погибших и раненых.

В эвакуационном автобусе едут обычные люди, не госслужащие и не бесстрашные безумцы. Это Владимир, волонтер из Краматорска, Леша Ладыка, журналист интернет-издания Kramatorsk Post, Алексей, беженец из Харькова, я, корреспондент Радио Донбасс.Реалии, а еще два бойца батальона терробороны Изюма: Саша и Женя. Именно изюмчане дали автобус для эвакуации.

У транспорта отдельная биография: это единственный представитель изюмского АТП, который уцелел при выезде из города, не сломался и не был уничтожен огнем российских войск. В автобусе много продуктовых наборов от «Восток СОС» и носилки для переноски лежачих. Гуманитарные поездки поддержал краматорский «Центр ветеранів АТО та їх сімей «Поруч».

Страх смерти

Едем в центр. Саша прячет автобус между домами, чтобы защитить от осколков. Прямо передо мной пятиэтажка. Чернеют окна нескольких квартир на пятом этаже. Из их черной пустоты идет дым. Обхожу дом и замираю: с другой стороны кусок пятого этажа вырван с корнем, потолочные плиты и стены, оклеенные обоями, валяются на земле. Проходящий мимо мужчина говорит: «Во время обстрела в доме были бабушка и внук. В живых осталась только бабушка».

В соседнем дворе стоит сожженный автомобиль, в доме напротив нет куска пятого этажа и куска крыши. Местные говорят: это последствия обстрела 8 марта. «Вот так россияне поздравили наших женщин», – горько усмехается местный житель.

Северодончанка Ольга рассказывает, что российские войска стреляют каждый день: ее квартира сгорела, с продуктами туго, еще и за лежачим мужем после инсульта надо ухаживать.

«Мира хочу, хочу просто мира», – плачет, заламывая руки, женщина. Предлагаю Ольге пройти к бусу с продуктами. Глаза женщины расширяются от страха: говорит. что боится пройти около 300 метров, потому что не хочет умирать под обстрелом. Беру Ольгу за руку и потихонечку веду к автобусу.

Неподалеку встречаю еще одну женщину средних лет. Она так же панически боится отходить от своего маршрута, чтобы не умереть от российских снарядов. Приношу ей пакет с продуктами, обнимаю. Стоим молча, женщина плачет. Потом берет продукты и уходит.

Узница концлагеря

Местные возвращаются к убежищам с продуктами. Ко мне подходит женщина и спрашивает: можем ли мы эвакуировать лежачую бабушку? Конечно можем! Владимир и Леша Ладыка несут носилки. Заходим в квартиру.

На полу возле кровати, укутанная в одеяла, лежит бабушка Аня. Местные говорят, что племянница якобы переписала на себя квартиру и бросила бабушку. Та постоянно падает с кровати, поэтому ее оставили лежать на полу. Там ее и кормят.

Окна в комнате нет, его завесили одеялом. На пороге квартиры местный мужчина поясняет: бабушка Аня была узницей нацистского концлагеря, а теперь российские войска выгнали лежачую больную из собственного дома. Попеременно несем бабушку на носилках и укладываем ее в автобус.

Женщина 7 лет не выходила на улицу

Изабелле Викторовне 60 лет. У нее коксартроз тазобедренных суставов. Семь лет женщина не выходила на улицу, ведь болезнь сделала каждую ступеньку непреодолимой преградой.

«Ужасно: и света не было, и газа не было, и воды не было. Но стараются наши службы, поддерживают людей. Но это жутко, особенно одинокой, как я, три дня без света, без воды, без газа сидеть. Но это хорошо, что только три дня», – делится женщина.

Сейчас она не знает, как будет жить дальше, но надеется, что вернется в родной дом.

До эвакуационного автобуса Изабеллу Викторовну провожают соседи.

Уже в автобусе она рассказала: дочь живет в России. «Угомоните своего убийцу», – обратилась мать к дочери. После этого они стали... врагами.

Согласилась выехать и Валентина Григорьевна, ей 74 года. Живет женщина напротив дома с выбитым пятым этажом.

«Ад. Ад, Господи! Зачем нам такое? Мои родители пережили такую войну! Но тогда были немцы – а сейчас же свои, “братья”! Мы же все одинаковые! За что уничтожают нас?!» – плачет. не переставая, Валентина Григорьевна. Ей помогают не спеша сойти по ступенькам. Не прекращая плакать, женщина говорит, что каждый день проклинает тех, кто обстреливает мирные украинские города.

Домашние животные тоже уезжают

3 апреля в Северодонецке шумно слышны залпы пушек и реактивной артиллерии. Укладываем в автобус лежачего дедушку. С ним выезжает семья с котиками. Животные в переносках. Кошечку Марту Ольга держит всю дорогу на руках. Марта не сопротивляется: эвакуируется тихо и смирно.

«Мы в ответе за тех, кого приручили. Никогда никого нельзя оставлять: как человека, так и животное. Марта очень боялась обстрелов, но она умничка: когда нас не было дома, и начался обстрел, Марта поступила, как надо, спряталась за диван», – вспоминает Ольга. Из-под обстрелов вывезли всех котов семьи: маминых, крестной, друзей, добавляет женщина.

Не высовывает нос из-под сиденья песик Бонифаций.

«Я его подобрала в полгода и сказала: пошли со мной жить. И он был не против. И как я его теперь оставлю? Нельзя! Он уже 6 лет со мной. Во время первого обстрела испугался и убежал. Но потом сообразил и вернулся», – рассказывает теперь уже переселенка Любовь. Любовь и Бонифаций пока поживут в Славянске и, при желании, поедут на запад страны.

«​Прошу, эвакуируйтесь!» –​ Гайдай

Российские войска готовят наступление на Донбасс, передислоцируют в этот район вагнеровцев, стягивают технику, в том числе, и на луганском направлении. Об этом 4 апреля сообщил руководитель области Сергей Гайдай. По его информации, в этот же день в Новодружеске под обстрелом погибли двое волонтеров, которые раздавали еду местным жителям.

«Прошу, эвакуируйтесь! Мы не выдержим еще одной Бучи, Ирпеня, Мариуполя… фашисты стремятся к реализации одного и того же сценария. Сохраните себя, защитите ваших детей», –​ обратился Гайдай к жителям области. По информации областной военной администрации, только 3 апреля из Луганской области эвакуировали 1500 жителей. А те жители Северодонецка, которые отказываются выезжать, рассказывают о нехватке продуктов и лекарств, в том числе, для сердечников и пациентов с диабетом.

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