«200 вбитих окупантів за квадратний кілометр». Це зупинить Росію?

У день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії глава Міноборони Михайло Федоров оприлюднив план дій на наступний період війни, яку Росія розв'язала проти України.

План містить три цілі:

закрити небо;

зупинити армію РФ на землі, морі та в кіберпросторі;

позбавити Кремль економічної можливості воювати.

За словами Федорова, зараз агресор втрачає 156 своїх солдатів за один квадратний кілометр захопленої української землі.

«Наш орієнтир – понад 200 вбитих окупантів за кожен квадратний кілометр. Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим», – заявив міністр.

Він зазначив, що Україна збирається цього досягти низкою рішень і проєктів: від поліпшення систем закупівель і завершення корпусної реформи до трансформації системи підготовки та управління на основі даних.

Раніше Федоров уже анонсував подібну мету – виводити з ладу близько 50 тисяч російських солдатів щомісяця (зараз цей показник, за різними даними, тримається на рівні 30-35 тисяч).

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, в січні 2025 року Росія вперше втратила на фронті більше солдатів, ніж змогла завербувати.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

24 лютого почався п’ятий рік повномасштабної війни Росії проти України – найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. ЗСУ стримують фронт, а цивільне населення щоночі стикається з масованими ударами безпілотників та ракет, що призвело до переривання постачання енергії на тлі суворої зими.



24 лютого 2022 року російські війська атакували територію України на всій протяжності українсько-російського кордону, а також із раніше окупованих Криму та частини Донецької й Луганської областей. Повномасштабне вторгнення стало продовженням агресії, яка розпочалася в лютому 2014 року з окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.



Після чотирьох років масштабного збройного конфлікту Росія не контролює жодний обласний центр, крім захоплених у 2014 році, кораблі російського флоту залишили окупований Крим, перебазувавшись до Новоросійська. Станом на 24 лютого 2026 року Москва контролює менше української території, ніж на піку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.