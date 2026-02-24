Федоров представив план дій у війні – «наші кроки, щоб примусити Росію до миру»

Міністр оборони України Михайло Федоров представив 24 лютого план дій на наступний період війни проти Росії. Як повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони, він складається з трьох стратегічних цілей: «закрити небо, зупинити просування російських військ у кожному домені та позбавити Росію економічного ресурсу для ведення війни».

У захисті неба українські військові ставлять собі за мету «ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів».

Зростання числа втрат серед військових РФ зробить їхній наступ неможливим, вважають в оборонному відомстві України.

«Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині – 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наш орієнтир – понад 200 вбитих окупантів за кожен квадратний кілометр… Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних», – інформують у Міністерстві оборони України.

В економічній площині потрібно зупинити тіньове постачання нафти, наголошує Федоров.

«Якщо перекрити цей канал – ресурс на війну різко скоротиться… Україна вже готує стратегію того, як зробити дефіцит бюджету Росії цьогоріч найбільшим в історії», – вказано в повідомленні.

Україна 24 лютого вступила у п’ятий рік повномасштабної війни з Росією – найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. ЗСУ стримують фронт, а цивільне населення щоночі стикається з масованими ударами безпілотників та ракет, що призвело до переривання постачання енергії на тлі суворої зимової погоди.

24 лютого 2022 року російські війська атакували територію України на всій протяжності українсько-російського кордону, а також із раніше окупованих Криму та частини Донецької й Луганської областей. Повномасштабне вторгнення стало продовженням агресії, яка розпочалася в лютому 2014 року з окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.

Після чотирьох років масштабного збройного конфлікту Росія не контролює жодний обласний центр, крім захоплених у 2014 році, кораблі російського флоту залишили окупований Крим, перебазувавшись до Новоросійська. Станом на 24 лютого 2026 року Москва контролює менше української території, ніж на піку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.