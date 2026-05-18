Доба на лінії вогню: Добропілля руйнується на очах, але продовжує квітнути – фоторепортаж

Росія готується штурмувати Добропілля. Місто горить і знищується авіабомбами, артилерією та дронами. До повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 30 тисяч осіб. Невелике шахтарське містечко, яке мало свій ритм, життя і дихання. Сьогодні місто руйнується на очах.

Попри щоденні обстріли і вкрай складну безпекову ситуацію, у Добропіллі залишаються цивільні мешканці, які навідріз відмовляються виїжджати. Як живе Добропілля за лічені кілометри від фронту? Кореспонденти Радіо Свобода провели добу разом із бійцями 15-ї бригади «Кара-Даг» НГУ: нічний заїзд під дронами, удари КАБів по укриттю, доставка провізії дронами і люди, які залишаються жити серед руїн.



