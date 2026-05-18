Доба на лінії вогню: Добропілля руйнується на очах, але продовжує квітнути – фоторепортаж

Росія готується штурмувати Добропілля. Місто горить і знищується авіабомбами, артилерією та дронами. До повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 30 тисяч осіб. Невелике шахтарське містечко, яке мало свій ритм, життя і дихання. Сьогодні місто руйнується на очах.

Попри щоденні обстріли і вкрай складну безпекову ситуацію, у Добропіллі залишаються цивільні мешканці, які навідріз відмовляються виїжджати. Як живе Добропілля за лічені кілометри від фронту? Кореспонденти Радіо Свобода провели добу разом із бійцями 15-ї бригади «Кара-Даг» НГУ: нічний заїзд під дронами, удари КАБів по укриттю, доставка провізії дронами і люди, які залишаються жити серед руїн.


Військові 15-ї бригади особливого призначення «Кара-Даг» НГУ висаджуються із броньовика у місті. Доїхати в Добропілля без належно захищеного автомобіля вкрай складно, адже безпілотники, зауважують вйськові, полюють на логістику Сил оборони
Перше, що зустрічає нас у місті – палаючі багатоквартирні будинки. Напередодні, кажуть бійці, російська авіація обстріляла місто керованими авіабомбами
Довге перебування у темний період часу на вулиці дуже небезпечне, оскільки ті ж безпілотники мають нічні камери. Крім того, російська армія продовжила запуск авіабомб по місту знову
За добу по мікрорайону, де ми перебували, російські війська випустили декілька десятків таких авіабомб, знищуючи цілі будинки, фіксували українські військові
Ми перебуваємо у підвалі одного з таких будинків. Там військові облаштували пункт, в якому споряджають посилки для передової
Часто це можуть бути найрізноманітніші речі. В мішок вагою до 30 кілограмів можуть класти їжу, воду, батарейки, медичні засоби, боєкомплект і навіть антени для телеметрії
Все, чого потребують на фронті, доправляє саме ця група бійців
Вони споряджають дрон у найбільш безпечний момент і готують його для польоту
Пілоти цього дрона перебувають на безпечних ділянках фронту за декілька десятків кілометрів від передової
Під ранок три авіабомби влучили у підвал, в якому ми перебували. Над нами була п'ятиповерхова будівля. За лічені секунди в підвалі ми побачили небо над головою
КАБи зруйнували цю будівлю. В цей момент ніхто не постраждав, однак перебувати надалі в цьому місці уже небезпечно через те, що будівля може обвалитися
Нацгвардійці знайшли нове безпечне місце для продовження своєї роботи. Утім, російські сили не припиняли протягом дня обстріл усіх житлових будівель міста. В невеликому мікрорайоні Добропілля були побиті абсолютно усі будинки
Ще пів року тому раніше жваве Добропілля спорожніло, у ньому вкрай складно було зустріти цивільних, розповідали кореспонденти Радіо Свобода
Прогулянка вдень відбувається завжди під звуки прольотів безпілотників десь поруч. Інколи їх може засікти портативний засіб раідоелектронної розвідки, та часто це дрон з оптоволокном, який неможливо побачити на такому моніторі. Лише почути
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі. Тим часом офіційно говорить про вимогу передачі всього Донбасу як про ключову умову мирного врегулювання. Україна з минулого року після того, як США почали виступати в ролі посередника, пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту – у цьому випадку більша частина українського Донбасу, але не весь цей регіон, залишаться під контролем РФ. Визнавати це юридично Україна не має наміру.
Часто доводиться шукати укриття миттєво, будь-яке, лиш би дрон не помітив переміщення людей
У місті весна. Хоч і обстріли руйнують місто, природа насичує його своїми кольорами. Серед розбитих будинків розцвіли тюльпани, вишні й абрикоси
Росія прагне окупувати ще одне місто в Донецькій області, зауважують військові, знищуючи його до тла.
Мар'ян Кушнір

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода із 2015 року, висвітлює події російсько-української війни як фронтовий кореспондент. У березні 2022 року отримав контузію під час зйомок штурмових дій у ході відбиття російського наступу на Київщині.

Протягом усіх років війни, спочатку гібридної, а потім і повномасштабної, він документує бойові дії на всіх гарячих напрямках – на Київщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині. Кушнір є лауреатом журналістської премії «Честь професії» за 2022 і 2024 роки.

Його матеріал «Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ» переміг у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події», а згодом журі відзначило репортаж «ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою».

У 2023 році Мар'ян Кушнір отримав спеціальну відзнаку від Bucha Journalism Conference за «непохитність відданості принципам і цінностям журналістської професії та винятковій мужності під час російсько-української війни».

У лютому 2026 року отримав орден «За мужність» за порятунок чотирирічної дитини з квартири, охопленої вогнем унаслідок російської атаки ударними дронами на Київщині

