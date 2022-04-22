«Я запам'ятаю це назавжди»: Київський оркестр розпочинає європейський тур

Деякі з найкращих українських класичних музикантів гастролюють Європою в рамках культурної місії, яка, за словами Київського симфонічного оркестру, є частиною «усіх можливих способів боротьби з агресією Росії».

21 квітня розпочався історичний тур Київського симфонічного оркестру Європою. Першою країною виступу є Варшава (Польща), а завершиться тур 1 травня в Гамбурзі (Німеччина).

Український скрипаль Олексій Пшеничніков сказав Радіо Свобода, що він приєднався до туру, оскільки його країна перебуває у стані війни: «Я сидів із сім’єю, не в змозі нічого зробити. Наша армія бореться за наше майбутнє і нашу свободу, тому я не можу просто сидіти і чекати», – сказав він. Після того, як з'явилася можливість здійснити поїздку Польщею та Німеччиною. 22-річний Пшечніков каже, що для нього «дуже важливо бути частиною цієї культурної місії».

Міжнародний менеджер оркестру Олександра Зайцева сказала Радіо Свобода, що організація туру була більш ніж виправдана, оскільки «наша нація дала можливість висловитися та надіслати повідомлення європейському суспільству про нашу культуру», «щоб показати, що ми нормальні живі люди, що в нас також є культура та класична музика, щоб люди не думали про нас як про людей, які просто воюють чи хочуть лише зброї». Декілька жінок-музикантів втекли від війни ще раніше і зареєструвалися як біженці в Центральній Європі, але більшість учасників оркестру приїхали з України і повернуться до своєї країни, щойно завершиться тур «Голос України». Українським чоловікам віком від 18 до 60 років нині заборонено залишати свою країну, у зв'язку з цим кільком учасникам Київського симфонічного оркестру довелося звертатися за дозволом на виїзд за кордон.

Музиканти виконають твори кількох українських композиторів, зокрема симфонію Бориса Лятошинського, натхненням для якого стала тема перемоги у Другій світовій війні.

Зайцева каже, що тур дав музикантам почуття мети після того, як багато хто «відчув себе слабкими або безпорадними, бо знали, що не можуть взяти в руки зброю та захистити свою землю». Але з інструментами та простором для виступів, продовжує вона, «вони відчувають цю силу, готовність боротися за свої цінності на своїй території – я маю на увазі територію музики».