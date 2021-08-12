Донбасс. Главное за день: Россия агитирует Донбасс из маршрутки, в Краматорске будет трансплантация

Коротко о главных событиях 12 августа, которые важны для украинского востока.

О причинах обострения конфликта на Донбассе

Представитель Донецка на переговорах в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш утверждает, что обострение ситуации на Донбассе связано с несколькими факторами, один из них – геополитический. Об этом Гармаш сказал в интервью телеканалу «Украина 24». По его словам, Россия использует ситуацию на Донбассе как фактор шантажа. Второй фактор – внутрироссийский. Нужна тема, которая мобилизует электорат. Третий – фактор военный. «Террор мирных жителей с целью очищения от них зоны потенциальной активизации военных действий», – заявил Сергей Гармаш.

Ситуация на фронте

Восемь раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 11 августа. Один мирный житель погиб, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 2 нарушения. Один военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Российский «гуманитарный конвой» прибыл в Луганск и Донецк

По данным «МЧС», в ОРДЛО доставили медицинское оборудование и лекарства. Напомним, что Украина осуждает отправку российских «гуманитарных конвоев», так как они нарушают международные нормы и национальное законодательство.

Мобильные пункты, агитирующие голосовать на выборах в Госдуму РФ, ездят по ОРДЛО

В таком мобильном пункте можно зарегистрировать учетную запись на российском портале «Госуслуги». Это необходимо для того, чтобы иметь возможность принять участие в голосовании. По мнению правозащитника Павла Лисянского, такие действия являются поэтапной частью программы по политической интеграции ОРДЛО в Россию.

Антитеррористические учения начнутся завтра в Донецкой области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона сохранять спокойствие и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

И еще в регионе

Кабинет министров Украины расширил перечень медицинских учреждений, которые могут проводить трансплантацию органов. В перечень попали 9 больниц Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска. В Краматорске операции по трансплантации будет делать «Областное территориальное медицинское объединение города».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу