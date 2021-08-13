Донбасс. Главное за день: Меркель тянет в Москву, детям раздают «Азбуку Донбасса»

Коротко о главных событиях 13 августа, которые важны для украинского востока.

Ангела Меркель перед встречей с Зеленским встретится с Путиным

Об этом сообщила пресс служба Кремля. Канцлер Германии и президент России 20 августа планируют обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что 22 августа, Ангела Меркель посетит Киев. Переговоры Меркель с президентом Зеленским будут касаться гарантий, связанных с «Северным потоком-2», ситуации по безопасности и двусторонних отношений.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 12 августа. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 1 нарушение. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Пенсионерам из ОРДЛО задолжали 83 млрд гривен

Об этом сообщили в Счетной палате. По данным аудиторов, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок социальных выплат переселенцам. Правозащитники неоднократно называли дискриминационной практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсий.

Мер Часов Яра подал в отставку

Об этом Дмитрий Верзилов сообщил на пресс-конференции. Его избрали мэром на местных выборах 25 октября 2020 года от «Оппозиционной платформы – За жизнь». По словам Верзилова, отставка связана с «разочарованием действиями партии». После отставкитВерзилова городом будет руководить секретарь городского совета Сергей Чаус.

Сепаратистскую «Азбуку Донбасса» 1 сентября подарят первоклассникам в ОРДЛО

Об этом сообщила сотрудница оккупационной администрации Елена Блоха, передают информационные ресурсы группировки. В книге предлагают слова, связанные с российской агрессией, на буквы алфавита, в ней есть обращение главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, изображены флаги группировки «ДНР» и России, есть пропагандистские лозунги. По словам Блохи, «Азбуку» получат более 3 тысяч детей.

И еще в регионе

Подача воды в ряд городов Донецкой области будет сокращена из-за ремонтных работ 16 августа. Об этом сообщает «Вода Донбасса». На 50% подача воды будет ограничена в Славянск, Дружковку и Краматорск. Полное прекращение водоснабжения ожидает Константиновку, частично Торецк, поселки Нью-Йорк, Яблоновка, Клебан-Бык, Екатериновка и Александро-Калиново.

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