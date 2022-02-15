Донбасс. Главное за день: Путина призвали признать «ЛДНР», YouTube удалил пророссийский контент

Коротко о главных событиях 15 февраля, которые важны для украинского востока

Россия осознанно выйдет из Минских соглашений, если признает «ДНР» и «ЛНР» – Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, такой шаг нанесет удар по политико-дипломатическому урегулированию ситуации, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры. Напомним, сегодня Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать группировки «ДНР» и «ЛНР» в качестве «независимых государств». Спикер Думы Вячеслав Володин при этом обвинил Украину в несоблюдении Минских соглашений.

Россия не будет участвовать в консультациях ОБСЕ по запросу Украины – Гаврилов

Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в комментарии «РИА Новости». По его словам, Москва «не ведет никакой необычной военной деятельности». Напомним, в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил проведение консультации стран ОБСЕ – подписантов Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Это было сделано после того, как Россия проигнорировала требование Украины представить детальную информацию о скоплении войск у ее границ.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за сутки 14 февраля. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Трехизбенки, Новотроицкого, Песок, Марьинки. Двое военных ВСУ получили ранения. Сегодня на Донбассе – 3 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований: Катериновки, Лобачево и Орехово. Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Зайцево, Александровки, Коминтерново и поселка шахты «Трудовская​».

YouTube удалил канал «Первый республиканский»

При переходе по ссылке отображается сообщение, что «эта учетная запись заблокирована из-за нарушений правил сообщества». Напомним, 4 февраля YouTube уже заблокировал другие каналы группировок «ДНР» и «ЛНР». В частности, канал «министерства информации ДНР», «ГТРК ЛНР», «Луганский информационный центр» и каналы так называемых «народных милиций».

В инциденте с гибелью двух этнических греков в Гранитном нет национальной почвы – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас правоохранительные органы занимаются этим вопросом. Ранее, министерство иностранных дел Греции заявило о необходимости защиты греческой общины в Украине. Причиной стала трагедия в Гранитном: там в результате стрельбы погибли два этнических грека и были ранены еще двое. Стрельба в кафе в Гранитном произошла в ночь на 13 февраля. По данным специализированной прокуратуры, между несколькими людьми в кафе возник конфликт, после чего они начали стрелять.

Александра Погорелова группировка «ДНР» обвиняет в причастности к убийству Захарченко

При этом на момент убийства группировка уже почти год держала Погорелова в плену. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Незаконные формирования задержали Александра 30 ноября 2017 года. Сейчас по данным Денисовой, у Александра критическое состояние здоровья, во время пыток ему сломали руку, челюсть и отбили почки. Омбудсман обратилась к красному кресту и ОБСЕ с просьбой проведать Александра Погорелова и содействовать его освобождению.

COVID-19 в регионе

29 724 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1458 человек заболели ковидом, 31 человек умер от осложнений болезни. На Луганщине – 772 новых случая заражений. 6 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 524 человека заболели ковидом. 21 человек умер от осложнений болезни за последние три дня. В ОРДО 2544 заболевших и 9 умерших.

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