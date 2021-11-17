Донбасс. Главное за день: в Рубежном задержали подозреваемого в убийстве патрульного, Донетчине дали 25 миллионов на концентраторы

Коротко о главных событиях 17 ноября, которые важны для украинского востока

Украинские военные задержали на линии разграничения вероятного боевика группировки «ЛНР»

Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Задержанный – уроженец России, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на «должностях» стрелка, а затем помощника гранатометчика, участвовал в обстрелах подразделений ВСУ.

Ситуация на фронте

Тринадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 16 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Марьинки, Причепиловки, Новотошковского, Травневого, Новоалександровки, Новозвановки, Муратово, Попасной и Песок. Один украинских военный получил рания. Сегодня – 9 нарушений в районе Невельского, Новоалександровки, Золотого-4, Кряковки, Причепиловки, Крымского, Марьинки. Трое украинских военных получили ранения. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Лозового, Коминтерново, Верхнеторецкого, Гольмовского, окраин Донецка и Красного Лимана.

В Рубежном задержали подозреваемого в убийстве патрульного

Об этом сообщили в Луганской областной прокуратуре. По данным следствия, им оказался другой патрульный полицейский. Задержаный имел неприязненные отношения с убитым. Уголовное производство ведется по статье умышленное убийство. Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, расследование будет проводить Государственное бюро расследований. Напомним, 16 ноября в Рубежном было найдено тело полицейского со следами насильственной смерти.

COVID-19 в регионе

18 668 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1032 человека заболели ковидом, 19 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 328 случаев заражения, 21 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 146 человек заболели и 42 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1046 заболевших, 98 умерших.

Кабмин выделил Донецкой области 25 миллионов гривен на закупку кислородных концентраторов

Премьер министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин почти на 15% повышает финансирование всех ковидных больниц в Украине, а параллельно с этим точечно помогает отдельным учреждениям и регионам справляться с ситуацией с COVID-19.

Полиция установила личность человека, который сообщил о «минировании» вокзала в Славянске

Об этом сообщает Краматорское управление полиции. Анонимом оказался 22-летний местный житель. «Парень находился в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении. Информация об угрозе взрыва поступила в полицию днем 16 ноября. После обследования здания и близлежащей территории подозрительных и взрывоопасных предметов обнаружено не было. Звонившему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

«Держмолодьжитло» провело очередной отбор победителей на получение ипотеки под 3%

Еще сто человек получат жилищный кредит на льготных условиях. Следующий прием заявлений для включения в реестр начнется 18 ноября. Заявление можно подать через портал «Дія». Подробности на сайте госфонда.

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