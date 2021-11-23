Донбасс. Главное за день: ВСУ использовали Javelin, у боевиков учения, в Мангуше погашают долги перед медиками

Коротко о главных событиях 23 ноября, которые важны для украинского востока

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей проходят масштабные учения

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным разведки, накануне в частях 1-го и 2-го армейских корпусов в Луганске и Донецке началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва. Контроль за проведением учений проводит комиссия армии Южного военного округа Вооруженных сил России. Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило о том, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки. Они свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину. В Кремле назвали публикацию американского агентства «вбросом».

Украинские военные на Донбассе использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности Верховной Рады Украины Игорь Копытин. Депутат отметил, что пока не имеет права разглашать, где именно произошло использование Javelin и при каких обстоятельствах. При этом Копытин подчеркнул, что украинские военные имеют право на защиту. Ранее о применении украинскими военными ПТРК Javelin на Донбассе написало со ссылкой на ГУР Минобороны Украины американское издание Military Times.

Ситуация на фронте

Семь раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 22 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Попасной, Причепиловки, Лебединского, Каменки, Павлополя. Двое украинских военных получили ранения. Сегодня – 3 нарушения в районе Зайцево, Верхнеторецкого и Шумов. Один украинский военній ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Саханки, Ленинского и Молодежного.

COVID-19 в регионе

12 729 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 929 человек заболели ковидом, 76 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 233 случая заражения, 21 – летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 23 человека умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1049 заболевших и 81 умерший.

Персоналу Мангушской районной больницы выплатят задолженность по заработной плате

Об этом сообщил глава Мариупольского районного совета Степан Махсма. Ранее из Мангушской центральной районной больницы массово уволился медперсонал из-за задержки заработной платы. Долги превысили 5 млн гривен. Кроме того, в инфекционном отделении не хватало средств индивидуальной защиты.

Глава Угледарского горсовета Андрей Силич сложил свои полномочия

Об этом он сообщил в Фейсбук. Андрей Силич возглавлял созданную в 2015 году военно-гражданскую администрацию Угледара, потом победил на очередных местных выборах в этом же году и стал мэром города. Пока не был назначен руководитель ВГА, громадой продолжал руководить городской голова Андрей Силич.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу