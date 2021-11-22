Наша Олечка нарасхват: как в селах реанимируют медицину

«Хорошо! Отлично! Я в восторге! Мне самое главное – вода. Вода – теплая»! Это первая реакция фельдшера Ольги после того, как она увидела в своем селе отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт. В девяти селах вблизи линии разграничения их вскоре отремонтируют и оборудуют всем необходимым. Некоторые из этих сел в войну и эпидемию оказались вообще без медработника, а фельдшерские пункты были... без воды. Теперь это меняется.

Опять тяжелое стреляет

Село Новогнатовка расположено в Волновахском районе, входит в состав Ольгинской ВГА. Оно – прифронтовое, люди говорят, что в последнее время обстрелы участились. Местный житель Николай Мартынов называет ситуацию «напряженной»: «Стало больше обстрелов, почти каждый день. Ну хорошо, хоть так, не по селу, а вокруг села. Но сильно громко, и люди боятся, – опять тяжелое стреляет, как было в 2015 году».

В войну и эпидемию – без фельдшера

В Новогнатовке живут 600 человек, в основном, люди преклонного возраста. Среди них есть и переселенцы. Мало того, что зона боевых действий начинается за границами села. Так еще и доступ к медицинским услугам стал наибольшей проблемой для местных жителей, делится Ольга Нуд, представительница Ольгинской военно-гражданской администрации.

Фельдшерский пункт закрыли из-за недостатка финансирования в 2019 году

«Боевые действия спровоцировали у граждан множество заболеваний, которые связаны с высоким давлением, с сахарным диабетом. Они нуждаются в постоянной медицинской помощи: измерить давление, сделать инъекции, проконсультироваться и врача или фельдшера. Тут был фельдшерский пункт. Но его закрыли из-за недостатка финансирования в 2019 году», – описывает реалии прифронтового села Ольга Нуд. По ее словам, местным жителям приходилось пешком идти в соседнюю Ольгинку, где два дня в неделю принимает семейный врач. Туда же ходили на капельницы. Расстояние в 3 км в один конец больным людям в возрасте было преодолевать ой как непросто.

Смертность очень высокая

«Вообще, смертность очень высокая: кроме того, что низкий уровень доходов, маленькая пенсия, постоянный стресс, отсутствие экстренной медицинской помощи, – люди понемногу уходят из жизни», – вздыхает представительница Ольгинской ВЦА и подчеркивает: только в этом году три жителя Новогнатовки умерли от коронавируса. Получается, что люди оказались в войну и эпидемию – без фельдшера.

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Старый новый ФАП

Теперь в Новогнатовке из старого закрытого ФАПа сделали новый. Он заработает в ближайшее время. Здание не просто отремонтировали: оборудовали пандус, обустроили систему вентиляции, собственную котельную, туалет перенесли с улицы в помещение и сделали доступным для людей с инвалидностью. В новогнатовском ФАПе еще и мебель и оборудование новые, – они соответствует всем стандартам, рассказала нам Владислава Зомарева, координатор проекта по улучшению доступа к медицинским услугам гуманитарной миссии «Пролиска».

Здание ФАПа в прифронтовой Новогнатовке отремонтировала и обустроила «Пролиска» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Всего ФАПы реанимируют в девяти населенных пунктах вблизи от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях – там живут около 30 тысяч людей. Общий бюджет проекта на две области – 500 тысяч долларов.

Этот инфраструктурный проект в эпоху ковид и в эпоху военного времени крайне необходим

«Этот инфраструктурный проект, он не только в эпоху ковид, – и в эпоху военного времени крайне необходим. Мы не просто сделали ремонт, – мы открыли людям доступ к получению помощи напрямую, по их месту жительства качественно, квалифицированно. На сегодняшний момент это максимально современный медицинский комплекс в селе. Медработник с радостью будет здесь находиться, и точно так же люди будут приходить и в хороших условиях не просто получать уже существующую услугу, а получать услугу, которой не было несколько лет. И уже надежда была потеряна на то, что она здесь появится», – делится Влада. По ее словам, вдохновляет настроение людей: сначала они не верили, что в селе что-то изменится. А когда появился новый ФАП, – безнадежность в глазах селян сменилась верой в лучшее.

А местный Житель Николай Мартынов тоже доволен обустройством фельдшерско-акушерского пункта, а особенно – «бесперебойником» с аккумулятором, которыми оснастили котельную. Ведь в Новогнатовке из-за обстрелов пропадает электричество, но зато фельдшеру и пациентам теперь будет тепло.

Преображение ФАПа в Егоровке

Обычный старый деревенский ФАП, абсолютно никому не нужный

Ольга Семусева – жительница села Егоровка и заведующая местным ФАПом. До войны получила медицинское образование в Донецке и осталась там жить. С началом боевых действий пришлось переселиться на родину. Ольга вспоминает, каким увидела свое место работы: «Обычный старый деревенский ФАП, абсолютно никому не нужный. Туалета не было: старый разваленный лежал за ФАПом. Люди, конечно, жаловались. Потому что если если человек «прокапался», – ему надо пописать, ну все мы не принцессы, все это делают. Не было проточной воды. Была санитарочка у меня. Мы с ней вместе, дружненько из дома каждый по ведерочку, по канистрочке, по фляжечке воду приносили».

В здании, которое отапливала старая газовая горелка, было так холодно, что принесенная вода могла замерзнуть. И в таких условиях приходилось раздевать деток, чтобы их «послушал» педиатр. А еще фельдшеру, чтобы посетить туалет, приходилось закрывать ФАП, садиться на велосипед и ехать домой.

Игорь Семенчук, сельский голова Егоровки, рассказал нам, что в 2016 году удалось отремонтировать только кровлю ФАПа.

Своими силами отремонтировать было нереально

«В связи с тем, что бюджет ограничен каждый год, мы пытались, но своими силами отремонтировать было нереально. Потому что не только ФАПы,– на самом деле в селах проблем очень много. Накоплены они были не за одно десятилетие», – разводит руками сельский голова.

«Я довольна своим ФАПом – если б еще люди не болели!»

Теперь, благодарю совместному проекту Гуманитарного фонда для Украины и «Пролиски» по улучшению доступа к медицинским услугам медсестра Ольга Семусева приходит на работу в отличном настроении.

Я в восторге! Мне самое главное – вода. Вода – теплая!

«Хорошо! Отлично! Я в восторге! Мне самое главное – вода. Вода – теплая! Я довольна своим ФАПом – если б еще люди не болели!» – смеется Ольга. А еще, кроме горячей проточной воды, в этом здании, в ХХI веке наконец-то обустроили туалет, его приспособили для нужд людей с инвалидностью.

Также в егоровском ФАПе теперь есть новая мебель. Например, Ольга Семусева показывает специальную кушетку для гинекологического осмотра.

«Она невысокая, она регулируется. Женщины с возрастом, у которых больная спина, больные суставы, – им будет комфортабельнее на смотровой кушетке. Есть тут удобная ширма, чтобы никто не стеснялся и не смущался».

Видно, что жители Егоровки любят и уважают свою медсестру, ведь Ольга садится на велосипед и едет по первому зову то ли капельницу поставить, то ли укол уколоть. Поэтому переживают, что у нее и зарплата низкая, и санитарки нет.

Наша Олечка на полставки

«Наша Олечка на полставки, она просто нарасхват. На разрыв. У нее уже физически сил скоро не останется. Очень жалко нашу Олечку. А в такой красоте приятно работать, я думаю», – говорит местная жительница Анастасия.

А Игорь Семенчук говорит, что при поддержке местного фермера вокруг ФАПа высадили ели, установили лавочки. И территория настолько преобразилась, что местные мамочки просят тут же установить детскую площадку.

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