Донбасс. Главное за день: США вывозит семьи дипломатов, в Мариуполе вспоминали «Восточный»-2015

Коротко о главных событиях 24 января, которые важны для украинского востока

США дали распоряжение о выезде семей сотрудников своего посольства в Киеве

Об этом говорится в сообщении диппредставительства. При этом представители Госдепа сообщили, что посольство в Киеве будет открыто и сокращение численности персонала не является эвакуацией. Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Напомним, западные СМИ сообщают о подготовке вероятного вторжения России в Украину с осени 2021 года из-за высокой концентрации российских войск у границ. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это «суверенное право» России.

Ситуация на фронте

Десять раз российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе 23 января. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Водяного, Попасной, Катериновки, Новозвановки, Причепиловки, Золотого-4. Один украинский военный был ранен. ВСУ открывали огонь в ответ. Сегодня на Донбассе – тихо. Группировки «ДНР» и «ЛНР» обвинили ВСУ в 4 обстрелах своих позиций в направлении Водяного-Коминтерново.

В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела микрорайона «Восточный» в 2015 году

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Напомним, микрорайон «Восточный» в Мариуполе обстреляли утром 24 января 2015 года. В результате этого погиб 31 человек, в том числе два ребенка, а еще 117 получили ранения. Прокуратура квалифицировала обстрел как теракт. В 2018 году министерство обороны Украины и международная группа расследователей Bellingcat заявили, что обстрелом Мариуполя в 2015 году руководили российские кадровые военные. Россия это отрицает.

СБУ задержала в Луганской области подозреваемого в участии в группировке «ЛНР»

Он пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии, сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, ранее мужчина участвовал в боевых действиях против украинских сил в районе Луганска и трассы Бахмутка. Через некоторое время мужчина покинул незаконное вооруженное формирование из-за конфликта с главарями. Задержанному сообщили о подозрении в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований.

COVID-19 в регионе

12 915 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 84 человека заболел ковидом, 5 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 19 новых случаев заражений. 2 – летальных. Группировки «ДНР» и «ЛНР» о новых случаях заболевания за прошедшие сутки не сообщали.

В Луганской области провели тендер на вторую очередь организации троллейбусного сообщения Рубежное-Северодонецк-Лисичанск

Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, несколько изменен подход к реализации проекта. По обновленному плану маршрут Северодонецк – Лисичанск будет продлен по всему Лисичанску и будет заканчиваться вблизи областной детской больницы. По словам главы области, если полностью соединять три города, то троллейбус будет ехать около двух часов, что не очень удобно для местных жителей. При этом по словам Гайдая, отдельно будет открыто сообщение Северодонецк – Рубежное.

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