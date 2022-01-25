Донбасс. Главное за день: Рада о шантаже России, на Донбассе растет ковид

Коротко о главных событиях 25 января, которые важны для украинского востока

Верховная Рада обратилась к международному сообществу по поводу военного шантажа России

В частности, Верховная Рада призвала международное сообщество не допустить продолжения шантажа полномасштабным вторжением в Украину со стороны России в обмен на гарантии нерасширения НАТО и недопущение реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины. Такие требования России являются нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН. Рада призывает осудить действия Москвы. Напомним, с осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает.

Ситуация на фронте

Один раз российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе 24 января. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил. Обстрел зафиксировали в районе Причепиловки. Сегодня незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины в районе Авдеевки, Марьинки, Широкино, Пищевика. Двое украинских военных получиния ранения. Группировки «ДНР» и «ЛНР» обвинили ВСУ в обстреле окрестностей Александровки.

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Решение о выделении помощи украинской стороне на фоне скопления российских войск на границе Украины в декабре принял президент США Джозеф Байден. Первая часть военной помощи от США поступила 22 января.

В Славянске эвакуировали все школы из-за сообщения о «минировании»

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях. Мер призвал жителей Славянска к спокойствию. По его словам, волна псевдоминирований школ, прокатившаяся по стране, добралась и до Славянска. Лях напомнил, что ни в одном городе Украины информация о минировании школ после проведенной проверки не подтвердилась.

COVID-19 в регионе

19 118 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 788 человек заболели ковидом, 3 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 387 новых случаев заражений. 4 – летальных. В отдельных районах Луганщины по данным «Минздрава ЛНР» за сутки заболели 42 человека. За последние 3 дня умерли от осложнений 7 ранее заболевших. В ОРДО 647 заболевших и 6 умерших.

Донетчина снова перешла в «оранжевую» зону эпидопасности

Об этом сообщает МОЗ. По данным ведомства, в регионе вырос коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, на Донетчине наблюдается рост уровня госпитализации больных с COVID-19. Напомним, что «оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к «красной зоне». При этом местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные карантинные ограничения.

Гражданам Украины, которые сделают третью прививку против коронавируса, начислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка»

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Напомним, программа «єПідтримка» была запущена 19 декабря. В ее рамках, каждый гражданин Украины, получивший две дозы вакцины против COVID-19, может получить 1000 гривен на занятия спортом, путешествия, покупку книг и посещение культурных мероприятий.

Опубликован перечень победителей очередного отбора в рамках программы кредитования жилья для переселенцев под 3%

Об этом сообщает сайт Держмолодьжитла. По результатам этого этапа еще 150 семей смогут получить льготный кредит на покупку жилья. Льготные кредиты рассчитаны на приобретение жилья на сумму около 40 тысяч евро сроком на 20 лет под 3% годовых. Проект «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц» реализует украаинское правительство при поддержке правительства Германии.

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