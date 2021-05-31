(Друкуємо мовою оригіналу)

Перфомансом «Дорога домой» от режиссера Влада Троицкого открылся StartUp Гогольfest-2021. Мероприятие состоялось прямо на трассе Мариуполь-Донецк, знаменитой Н20, в 30 километрах от Мариуполя. Среди холмов и древних гранитов донецкой степи, под магическую музыку этно-группы DakhaBrakha «выросло» «Дерево жизни» – как символ возрождения и единства, символ объединения, построения общего дома, пересечения путей и человеческих жизней.

Задолго до начала представления к месту главного события фестиваля съезжались сотни зрителей: кто на автобусах, кто личным транспортом. В связи с карантином количество желающих посмотреть представление было ограничено.

Температурный скрининг, масочный режим, полицейские и военные, обеспечивающие порядок, досмотр и ограничительные ленты - классические меры безопасности всех массовых мероприятий.

Импровизированная театральная сцена расположилась у подножия гранитной скалы. Сверху, в прозрачном куполе – музыканты. Внизу – небольшая речушка в окружении холмов, мост да закатное солнце – главные декорации представления.

Около 500 зрителей расположились в «зале» под открытым небом.

На выбор локации для главного фестивального события ушло более года. «Это место безумно энергетичное. Здесь можно ничего не делать, просто сидеть, смотреть на закат, и этого будет достаточно», – сказал режиссер шоу Влад Троицкий.

Степь ожила с первыми аккордами DakhaBrakha. Украинские песни в оригинальном исполнении разносились на многие километры, свет прожекторов освещал ночное небо, гранитная скала стала импровизированным экраном, где одна картина сменялась другой, а театральное представление, дымовые и визуальные эффекты завораживали зрителей. Кто раскачивался в такт музыке, кто подпевал, а кто и плясал – места хватало всем.

Во время представления на мосту постепенно вырастала металлическая конструкция – «Дерево жизни». Создавалось впечатление, что дерево проросло сквозь мост, уходя корнями в землю и возвышаясь над мостом раскидистой кроной.

Влад Троицкий лукавил, когда говорил, что это событие не о войне, а о мире и поиске своего пути, что театральная постановка отражает тему возрождения. Но для многих присутствующих именно тема войны была «зашита» в игре актеров, в музыке и в металлической инсталляции. «Троицкий – чемпион игры на нервах. Он подчеркивал, что это не про войну, бегство и оккупацию. Но для меня это было именно об этом. Шаманские ритмы и голоса DakhaBrakha в донецкой степи рядом с трассой Мариуполь – Донецк выворачивали наизнанку и засовывали обратно внутрь тела и в голову всю эту выворотку. Тем более на трассе Мариуполь – Донецк, в ста километрах от дома, где я не был семь лет. Хотелось отойти подальше в ковылу и орать в ночное небо», – сказал после спектакля бывший житель Донецка.

«Дорога домой» – уникальное событие, оно никогда не повторится. О том, что произошло 28 мая 2021 года, будет напоминать только металлическая инсталляция «Дерево жизни», созданная в рамках фестиваля StartUp Гогольfest-2021 специально для Мариуполя.

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