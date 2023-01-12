Герасимов змінює тактику армії РФ – де загроза? Новий масштабний наступ?

На тлі запеклих боїв за Соледар та Бахмут міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем об’єднаного угруповання військ в Україні Валерія Герасимова.

Міноборони РФ пояснило так: «Підвищення рівня керівництва спеціальною військовою операцією (так в Росії називають війну проти України – ред.) пов’язане з розширенням масштабу завдань, що вирішуються в ході її проведення».

Це призначення може свідчити про зміну підходу Кремля до ведення бойових дій або ж про спробу підготувати новий масштабний наступ у 2023 році, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Міністерство оборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки, зауважує, що призначення командувачем російських військ, які ведуть війну в Україні, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова є показником «серйозності ситуації», в якій опинилася Росія.

Найближчим часом російські війська спробують захопити усю територію Донецької області, після чого намагатимуться окупувати частину Запорізької, повідомляє бригадний генерал ЗСУ Олексій Громов.

Тим часом важкі бої за Соледар тривають, повідомляють українські військові. Скільки ще ЗСУ зможуть втримувати місто?

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