«Не страчуйте»: іранські митці долучилися до протестів після публічних страт

Іранські письменники, кінорежисери та інші діячі культури приєдналися до хвилі протестів в Ірані та за кордоном проти різкого зростання кількості страт.

Вони використовують хештег «Не страчуйте» (#DoNotExecute), критикуючи подальше застосування смертної кари в межах придушення політичного інакомислення після масових протестів, що сколихнули країну в січні. Деталі зібрало Радіо Фарда , Іранська редакція Радіо Свобода.

Після двох страт 28 липня, які стали першими публічними повішеннями в Ірані за останній рік, письменник Хоссейн Санапур засудив дії влади. Він розкритикував непрозорі судові процедури та заявив, що влада намагається придушити суспільне обурення після січневих протестів.

28 липня судова влада Ірану стратила в місті Ісфаган Абольфазла Сепахі Баджані та Амірхоссейна Сафарі Хоссейнабаді. Обох чоловіків засудили до смертної кари у зв’язку із заворушеннями під час січневих протестів.

Після початку війни 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, заявивши, що її метою є знищення іранської ядерної програми та військової інфраструктури. У відповідь Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю та американських військових базах у регіонізі Сполученими Штатами та Ізраїлем у лютому в Ірані різко зросла кількість страт людей, яких правозахисні організації вважають політичними в'язнями, – від учасників протестів до ймовірних членів заборонених угруповань і засуджених за шпигунство.

«Не страчуйте»

Санапур заявив, що публічні повішення відбуваються попри широке занепокоєння та тяжке становище, в якому перебуває Іран.

«Попри весь наш відчай через те, що наші слова можуть не бути почутими або не матимуть жодного впливу, і лише для того, щоб вони знали, наскільки рішуче ми виступаємо проти таких процедур, судів і страт, ми говоримо: не страчуйте», – заявив письменник.

Актор і режисер Хомаюн Ганізаде також розкритикував продовження страт у період кризи. Іронізуючи в соціальних мережах, він написав, що якщо війна, бідність, злидні, ув'язнення та інші форми тиску не вплинули на суспільство, то, мабуть, «звістка про страту – особливо публічну» – повинна принести людям надію та радість.

За словами Ганізаде, страти стали кульмінацією системи, яка вже позначена війною, економічними труднощами, санкціями, обмеженнями та соціальним тиском.

Правозахисники: публічні страти мають залякати суспільство

Іранський правозахисник Хасан Наєб Хашем, який живе в Європі, також засудив дії влади.

Коментуючи повідомлення про людей, які зібралися поблизу місця страти в районі Малекшахр в Ісфагані, він сказав Радіо Свобода, що присутність протестувальників обмежила можливості влади контролювати суспільне сприйняття страт.

«Публічні страти скасовані майже в усіх За даними Amnesty International, у 2025 році публічні страти були зафіксовані лише в Ірані та Афганістані. Правозахисники розглядають їх як інструмент демонстрації сили та залякування суспільства.країнах світу, включно з багатьма державами, де смертна кара досі існує. Ісламська Республіка проводить їх для того, щоб посіяти ще більший страх і залякати суспільство. Водночас вона сподівається мобілізувати власних прихильників, влаштовуючи такі публічні видовища», – сказав Хашем.

Він додав, що масштаб протестів свідчить про те, що владі не вдалося досягти цієї мети.

Інші діячі культури, зокрема Мостафа аль-Ахмад, Реза Дармішіан та Алі Ахмадзаде, також засудили страти, поширивши повідомлення в межах кампанії «Не страчуйте».

Іранські державні медіа швидко назвали митців «зрадниками батьківщини».

Агентство Tasnim, пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції, закликало «викликати, судити й ув'язнити» деяких знаменитостей, звинувативши їх у «симпатіях до терористів».

428 страт від початку року

Кампанія «Не страчуйте» виникла у 2020 році як громадська ініціатива проти смертної кари після винесення смертних вироків учасникам протестів. Відтоді вона неодноразово відновлювалася в періоди різкого зростання кількості страт в Ірані.

Напередодні страт незалежні експерти ООН на чолі зі спеціальною доповідачкою з питань прав людини в Ірані Май Сато закликали Тегеран негайно зупинити виконання смертних вироків щодо засуджених у справі протестів в Ісфагані.

Правозахисна організація Iran Human Rights (IHRNGO) засудила страти. Її директор Махмуд Амірі-Могаддам заявив, що влада використовує публічні повішення, «щоб посіяти страх у суспільстві та запобігти майбутнім протестам».

За даними IHRNGO, в Ісфагані зібралися люди, які намагалися зупинити виконання вироків, однак силовики застосували силу.

Правозахисники повідомляють, що десятки людей проходять обвинуваченими у справах, пов'язаних із січневими протестами, під час яких загинув полковник Корпусу вартових ісламської революції. Від початку цього року в Ірані стратили вже 428 людей, багато з яких були засуджені до смертної кари у зв'язку з цими протестами.

Державний департамент США також засудив страти й закликав Тегеран звільнити політичних в'язнів. Помічник держсекретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнс заявив, що США виступають за припинення страт людей «за мирне здійснення ними своїх прав людини та основоположних свобод ».

Правозахисні організації та міжнародні спостерігачі також висловлюють занепокоєння справедливістю судових процесів, зокрема через повідомлення про вибиті під примусом зізнання.