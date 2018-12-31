Іранські студенти протестують через аварію автобуса

В Ірані третій день тривають протести студентів через автокатастрофу, в якій загинули десятеро студентів і понад 20 дістали поранень. Учасники вступають у сутички з представниками сил безпеки.

Сотні студентів Ісламського університету Азад беруть участь у протестах з 29 грудня, вимагаючи відставки керівництва навчального закладу. Як повідомляє новинна агенція при Міністерстві молоді і спорту Ірану, протестувальники вимагають звільнення зокрема голови опікунської ради університету Алі-Акбара Велайяті.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 грудня у північно-західній частині Тегерану. Автобус, який віз студентів гірською дорогою в межах кампусу науково-дослідницького підрозділу університету, з’їхав з дороги і врізався у бетонну колонну.

Окрім десяти загиблих, аварія спричинилася до поранень ще 27 людей. За словами керівництва університету, водієві стало зле, проте судова експертиза не підтвердила цю версію.

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Учасники протесту пов’язують трагедію з використанням автобусів неналежної якості і поганими дорогами. Вони вимагають створення в кампусі центру з реагування на надзвичайні ситуації, а на дорогах – встановити огорожі на випадок, якщо автомобілі втрачають управління.

Кількох управлінців середньої ланки звільнили через аварію, а кількох людей заарештували, повідомляють пов’язані з урядом ЗМІ. Генеральник прокурор Ірану Мухаммад-Джафар Монтазері закликав студентів зберігати спокій і пообіцяв особисто контролювати розслідування.

Іран посідає одне з перших місць у світі за кількістю смертей внаслідок автомобільних аварій. За окремими повідомленнями, наново накладені санкції США ускладнюють оновлення парку громадського транспорту. Закордонні компанії, в тому числі виробники автомобілів Peugeot та Renault, припинили свою діяльність в країні через санкційні обмеження.