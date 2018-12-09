В Ірані затримали дослідницю австралійського університету

В Ірані затримали співробітницю Університету Мельбурна за нібито спробу «проникнути» в іранські установи, повідомляють місцеві медіа.

Мейманат Хоссейні-Чавоші, громадянка Ірану і Австралії, працює в Мельбурнській школі населення і глобальної охорони здоров’я при Університеті Мельбурна. Її затримали днями, коли вона вже збиралася їхати з Ірану, повідомила державна інформаційна агенція IRNA, підтвердивши тим самим попередні дані.

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Минулого тижня іранська газета Kayhan, яка займає жорстку провладну позицію, написала про арешт кількох людей, які працюють в галузі чисельності населення і нібито причетні до передачі «ворогам Ірану» важливої інформації в ході спроби «культурного і соціального вторгнення».

За словами речника судової системи Голамхосейна Мохсені Еджеї, у цій справі заарештували одну людину, ще трьох чи чотирьох розшукують.

Речник Униіверситету Мельбурна назвав новину про затримання Хоссейні-Чавоші «вельми тривожною».

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У жовтні 2018 року духовний лідер Ірану Аятолла Али Хаменеї закликав докладати більших зусиль, щоб протидіяти «проникненню» ворожих іноземців. Ця заява пролунала на тлі дедалі більшої напруги між Тегераном і Сполученими Штатами Америки.​

Іран не визнає подвійного громадянства. За даними інформаційної агенції Reuters, у 2017-му році в Ірані заарештували принаймні 30 осіб із подвійним громадянством. Звинувачення здебільшого стосуються ймовірного шпигунства.