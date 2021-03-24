Хто такий Денис Івашин і чому його затримання в Білорусі пов’язане з Україною?

12 березня в Гродно затримали журналіста Дениса (Дзяніса) Івашина – білоруські правоохоронці обшукали його квартиру і дачу, а також квартири його родичів. За тиждень до арешту Івашин опубліковував третю частину розслідування про службу колишніх солдатів і офіцерів українського «Беркуту» в білоруській міліції. З 15 березня Івашин перебуває в слідчому ізоляторі, а зв’язку із ним немає вже п’ятий день, пишуть родичі.

«Адвокат Дениса Івашина другий день не може потрапити до нього на зустріч («всі кімнати зайняті»). Чотири дні ми не знаємо, як він почувається, що йому потрібно, що з ним робиться. Ми ще не отримували від нього листів. А слідчий зайнятий лише вириванням у Людмили Івашиної угоди про нерозголошення», – написала у фейсбуці дружина затриманого журналіста Ольга Івашина.

В грудні 2020 року журналіст Денис Івашин почав публікацію величезного розслідування про бійців українського «Беркуту», які після Революції гідності переїхали до Білорусі та почали працювати в правоохоронних структурах республіки. Перша частина вийшла 2 грудня 2020 року майже одночасно у білоруському виданні «Новий Час» і в рамках українського волонтерського проєкту InformNapalm.

Для українського видання Івашин писав доволі давно – аналізував вплив Кремля на події в Україні, готував військову аналітику і перекладав матеріали інших авторів на білоруську мову. Батько журналіста був родом із України, в дитинстві Денис часто їздив до родичів по батьківській лінії, розповідала матір Івашина білоруським ЗМІ. Вона першою і повідомила про затримання.

«КДБ затримало Дениса. Зараз триває обшук», – повідомила Людмила Івашина у фейсбуці.

«Затримання Дениса Івашина може становити загрозу його життю та здоров'ю з боку КДБ Білорусі або ФСБ РФ. Тому ми закликаємо журналістів, дипломатів, правозахисників і всіх небайдужих людей доброї волі допомогти в максимальному розголосу цієї ситуації та звільнення Дениса Івашина з полону режиму Лукашенка», – йдеться у заяві волонтерської організації.

Раніше Івашин писав про український військово-промисловий комплекс

Івашин, як і інші журналісти-розслідувачі волонтерської спільноти InformNapalm, працював виключно із відкритими джерелами – займався так званою OSINT-журналістикою.

Аналіз соціальних мереж, офіційних джерел і навіть випадкових геолокацій в сучасному цифровому світі може допомогти викрити навіть секретні події. Наприклад, розслідування InformNapalm і Bellingcat про роль Кремля в збитті малайзійського «Боїнгу» в липні 2014 року розпочалось з кількох фотографій «ВКонтакте» одного з російських солдатів, який супроводжував ЗРК «Бук» під час переходу українсько-російського кордону.

Для свого розслідування про «беркутівців» білоруський журналіст використовував фотографії ЗМІ та матеріали судового реєстру, телевізійні сюжети, аналізував сторінки в соціальних мережах «ВКонтакте» «Одноклассники» та повідомлення урядових вебсайтів. Кримінальну справу проти нього відкрили за статтею 365 кримінального кодексу Білорусі «втручання в діяльність працівника міліції», журналісту загрожує до трьох років позбавлення волі.

В інтерв’ю виданню «БелаПАН» мати Івашина розповіла, що білоруське КДБ зацікавилось журналістом одразу після виходу першої частини розслідування про «беркутівців». «На наступний день в нашому під’їзді з’явилась невідома людина. Він почав ходити по квартирах, питати про нашу родину, чи Денис вживає алкоголь, чи є в нього автівка», – розповіла мати журналіста.

Напередодні затримання Денис Івашин розповідав в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время», що серед українських «беркутівців», які втекли до Білорусі, є не тільки рядові бійці, а й офіцери.

Він, зокрема, зазначив: «Ігор Запалух є старшим лейтенантом в мінському ОМОНі, він заступник командира взводу оперативно-бойового призначення. Цей спецпідрозділ займається підтримкою силових операцій. Крім усього іншого, Запалух є ще і снайпером, снайпером він був і під час служби в миколаївському підрозділі українського «Беркуту». Тут повинен бути інтерес українських спецслужб, тому що потрібно визначити його можливу причетність до так званої «чорної роти» Дмитра Садовника».

Садовник та його підлеглі є підозрюваними та обвинуваченими у справі розстрілів Небесної сотні на Майдані 20 лютого 2014 року.

За підрахунками видання «Білоруський партизан», Івашин став десятим заарештованим журналістом в Білорусі. 15 березня стало відомо, що його заарештували на 60 діб. Тільки 16 березня йому вдалось отримати через адвоката передачу від родичів та передати, що він почуває себе нормально, повідомили в InformNapalm.

Колеги-волонтери припускають, що відкрита кримінальна справа може бути тільки приводом для затримання Івашина і що незабаром йому можуть висунути нові звинувачення, для яких будуть сфабриковані докази.

«На прохання Дениса, публікуємо фото та окремо розшифровку – список, складений на підставі фото оригінального тексту, зі збереженням орфографії автора, в дужках дано уточнюючі коментарі або нерозбірливі дані) протоколу обшуку його квартири. Ви можете самостійно вивчити протокол і скласти свою думку, наскільки список вилучених під час обшуку речей і матеріальних цінностей співвідноситься до інкримінованої Денису Івашину статті. Зверніть увагу на вилучені свідоцтво закордонного українця, грамоту Міністерства оборони України волонтерам, список художньої літератури, банківські та sim-карти, значки й шеврони», – пишуть волонтери.

24 березня низка правозахисних організацій підписали звернення із вимогою звільнити Дениса Івашина й інших політичних в’язнів та закрити кримінальні провадження проти них. Серед тих, хто вимагає звільнення, Білоруська асоціація журналістів, правозахисний центр «Весна», РОО «Правова ініціатива», центр правової трансформації Lawtrend, Білоруський дім прав людини імені Бориса Звозскова, РПОО «Білоруський Гельсінський комітет», Білоруський ПЕН-центр і Білоруський документаційний центр.