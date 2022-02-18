Сподіваємося отримати на озброєння Javelin і NLAW – начштабу Сил тероборони ЗСУ

«У прикордонних областях будуть протитанкові засоби. Нам буде чим зустрічати противника. Це питання лише часу. Робота над цим триває. І я не виключаю, що буде озброєння, яке вже зараз надходить у сухопутні війська. Мова йде про США і про Велику Британію – Javelin, а також NLAW. Ті засоби, які ми отримуємо від наших країн-партнерів», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.

«На минулому тижні ми підготували першу групу наших інструкторів із застосуванню сучасних протитанкових комплексів «Стугна» і «Корсар» українського виробництва. Зараз уже друга група інструкторів готується у Києві. І наступний тиждень - третя група. І ці люди вже внадалі розповсюдять свої знання», – зазначив Сергій Собко.

18 січня стало відомо про початок постачання в Україну NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Це – протитанковий ракетний комплекс малої дальності стрільби – до 800 метрів. Призначений для знищення броньованих машин, танків, БТРів, а також гелікоптерів і укріплень.

Американський протитанковий комплекс Javelin постачався в Україну і раніше. Більші партії від США почали надходити після того, як Росія стала зосереджувати свої війська біля українського кордону.

Javelin призначений для ураження бронетехніки, гелікоптерів і БПЛА, наземних укріплень. Дальність ураження у модернізованих ПТРК – 4 км. Бронепробиття – до 800 мм. Ракета може атакувати як по прямій, так і зверху, де захист у бронетехніки менший. Низка ЗМІ саме з цією особливістю пов’язала встановлення на башти російських танків захисних екранів. Як показали стрільби на українському полігоні, такі екрани від американської ракети не рятують.