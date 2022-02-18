Сподіваємося отримати на озброєння Javelin і NLAW – начштабу Сил тероборони ЗСУ

У керівництві Сил територіальної оборони ЗСУ сподіваються, що підрозділи тероборони отримають закордонні протитанкові комплекси Javelin і NLAW.
«У прикордонних областях будуть протитанкові засоби. Нам буде чим зустрічати противника. Це питання лише часу. Робота над цим триває. І я не виключаю, що буде озброєння, яке вже зараз надходить у сухопутні війська. Мова йде про США і про Велику Британію – Javelin, а також NLAW. Ті засоби, які ми отримуємо від наших країн-партнерів», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.
Поки що для тероборони проходять підготовку інструктори із застосування українських протитанкових комплексів.
«На минулому тижні ми підготували першу групу наших інструкторів із застосуванню сучасних протитанкових комплексів «Стугна» і «Корсар» українського виробництва. Зараз уже друга група інструкторів готується у Києві. І наступний тиждень - третя група. І ці люди вже внадалі розповсюдять свої знання», – зазначив Сергій Собко.
18 січня стало відомо про початок постачання в Україну NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Це – протитанковий ракетний комплекс малої дальності стрільби – до 800 метрів. Призначений для знищення броньованих машин, танків, БТРів, а також гелікоптерів і укріплень.
Американський протитанковий комплекс Javelin постачався в Україну і раніше. Більші партії від США почали надходити після того, як Росія стала зосереджувати свої війська біля українського кордону.
Javelin призначений для ураження бронетехніки, гелікоптерів і БПЛА, наземних укріплень. Дальність ураження у модернізованих ПТРК – 4 км. Бронепробиття – до 800 мм. Ракета може атакувати як по прямій, так і зверху, де захист у бронетехніки менший. Низка ЗМІ саме з цією особливістю пов’язала встановлення на башти російських танків захисних екранів. Як показали стрільби на українському полігоні, такі екрани від американської ракети не рятують.