У Європарламенті вимагають модернізувати й зміцнити євростратегію проти російської пропаганди

Брюссель – Комісія із закордонних справ Європарламенту розробила для європейської дипломатичної служби та Ради міністрів ЄС оновлені рекомендації стосовно подальшої стратегії протидії антиєвропейській пропаганді, зокрема, з боку Росії. Така стратегічна «дорожня карта» була розроблена в європейській співдружності ще 2016 року. Але, наголошують євродепутати, «пропагандистська машина розвивається із великою швидкістю», й щоб ЄС зміг їй успішно протистояти, слід рухатися значно швидше за неї.

Протистояння поширенню дезінформації, використанню соціальних мереж для впливу на інші країни, антидемократичній пропаганді та «фейкам» стає однією з основних засад безпекової стратегії ЄС. Про це 20 листопада йшлося на засіданні комісії з закордонних справ Європейського парламенту. Там розробляють оновлені рекомендації, як протистояти російській та інших країн пропагандистській активності.

Автором проекту резолюції із рекомендаціями щодо боротьби з дезінформацією та пропагандою з боку третіх країн є європарламентарка від Польщі Анна Фотиґа.

Серед нагальних питань у зміцненні стійкості ЄС зовнішній негативній інтернет-агресії та «фейкам» є надання нових ресурсів та розширення підрозділу дипломатичної служби ЄС East StratCom, який займається розвінчуванням цього феномену, заявляє британський парламентар-консерватор Чарльз Таннок.

«Треба швидко зміцнювати East StratCom. А тим часом на середньострокову перспективу нам слід створити окрему посаду єврокомісара зі стратегічних комунікацій у наступній Європейській комісії, яку оберуть після європарламентських виборів у травні наступного року», – зазначає євродепутат, зауважуючи, що якраз у передвиборчий період та під час виборів значно зростають ризики ворожих втручань та впливу пропаганди.

Інформаційна війна – основний різновид нинішнього протистояння – євродепутат

Європарламентар від Естонії Тунне Келам також закликає посилити служби, що в ЄС борються із пропагандою.

«Інформаційна війна нині стала основним різновидом протистояння. Росія вдається до ворожих операцій проти держав ЄС, впливаючи на вибори, на політику, підтримуючи екстремістів, ширячи маніпуляції та ведучи гібридну війну. Ресурси, які опоненти ЄС вкладають у такі дії, значно переважають ті ресурси, що виділяються для захисту і в євроустановах, і в самих державах співдружності», – застерігає Келам.

East StratCom Task Force – група експертів при Європейській службі зовнішніх дій (дипломатичній структурі ЄС) – створена у квітні 2015 року для протистояння постійним дезінформаційним кампаніям із боку Росії. Вона покликана надавати підтримку Євросоюзові на тлі російської пропаганди, яка особливо активізувалася останніми роками в країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема, в Україні. Експертна група має 14 осіб персоналу й фінансується з європейського бюджету в розмірі 1,1 мільйона євро на рік.

Нинішній звіт містить цілу низку рекомендацій, щоб не допустити чи обмежити випадки майбутніх втручань у європейські вибори.

Тільки спільні дії всіх 27 країн ЄС принесуть спільний позитивний результат у протистоянні російській пропаганді, вважає литовський європарламентар Пятрас Ауштрявічус.

«Розробка стратегії антипропаганди на рівні ЄС вітається. Але потрібні стратегії на рівні кожної з держав-членів, щось на кшталт двадцяти семи StratCom-ів, бо інструментів протидії російській пропаганді не може бути забагато», – каже він.

Звертаючи увагу на поширення антидемократичної критики через «фабрики тролів», Ауштрявічус наводить приклад: Facebook після аналізу та зауважень з боку окремих міжнародних організацій і столиць країн Заходу за останні півроку виявив та знищив 600 тисяч фейкових сторінок.

«Слід іти далі цим шляхом, щоб соціальні мережі стали безпечними й прозорими», – закликає європарламентар від Литви.

Гармс закликає залучити журналістів до ухвалення рішень

Важливим способом протистояння пропаганді та дезінформаційній кампанії, націленій проти європейських демократій, має стати медійна освіта населення та особливо розвиток якісної журналістики. На це звертає увагу євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс.

«Ми мусимо включити у процес протидії цим явищам ініціативи для популяризації високоякісної незалежної журналістики. Тому зміцнення медійного простору, співпраця із державними ЗМІ є дуже важливим чинником. Вважаю, що журналісти і засоби масової інформації мають бути залучені до процесу ухвалення рішень, покликаних боротися із пропагандою та «фейками», – заявляє Гармс, наголошуючи на тому, що завжди має бути дотримана чітка лінія між незалежністю ЗМІ та впливом держав у справи медіа і цензурою.

Європейський парламент готує звіт, який має оновити політичну стратегію ЄС у сфері протистояння дезінформації. Його рекомендації мають підбити підсумок плану дій дворічної давності і надати нові ідеї та ініціативи Європейській зовнішньополітичній службі й Раді міністрів ЄС.

Очікується, що проект резолюції про це буде ухвалений 22 січня в комісії Європарламенту із закордонних справ, після чого його винесуть на голосування на пленарній сесії у лютому 2019 року.

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