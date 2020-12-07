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07 грудня 2020, Київ 21:39
Фотогалереї

Хижі птахи, полювання на лисиць і гонитва за кроликом: турнір беркутчі «Сонар-2020»

В Алматинській області відбувся турнір на звання кращого беркутчі (мисливець із беркутами) «Сонар-2020». Через пандемію COVID-19 у змаганнях не змогли взяти участь мисливці з інших країн – Киргизстану і Монголії, які намагаються не пропускати великих змагань у Казахстані.

В давнину казахи використовували ловецьких птахів для полювання на лисиць і вовків. Ці традиції збереглися і до наших днів: чимало беркутчі не тільки беруть участь у змаганнях, а й виїжджають зі своїми вихованцями на справжнє полювання

У турнірі брали участь беркутчі з десяти регіонів Казахстану. Через пандемію в умови змагань були внесені обмеження: від кожної області дозволялося привезти по два беркути, по одному соколу і одному орлу. Переможцем змагань став Арман Кушкаров із Атирауської області, але беркутчі з інших регіонів зуміли подарувати глядачам видовищні виступи й атмосферу справжніх змагань. На фото мисливець із беркутом на руках готується до змагань
1 У турнірі брали участь беркутчі з десяти регіонів Казахстану. Через пандемію в умови змагань були внесені обмеження: від кожної області дозволялося привезти по два беркути, по одному соколу і одному орлу. Переможцем змагань став Арман Кушкаров із Атирауської області, але беркутчі з інших регіонів зуміли подарувати глядачам видовищні виступи й атмосферу справжніх змагань. На фото мисливець із беркутом на руках готується до змагань
Змагання беркутчі проходять у кілька етапів, під час яких ловчих птахів перевіряють на дресирування і мисливські навички &ndash; птах повинен легко знаходити свого господаря і сідати йому на руку (беркутчі в цей час стоїть приблизно в 200 метрах від свого вихованця), ловити голубів, полювати на лисиць і зайців. На фото сокіл-балобан ловить кролика
2 Змагання беркутчі проходять у кілька етапів, під час яких ловчих птахів перевіряють на дресирування і мисливські навички – птах повинен легко знаходити свого господаря і сідати йому на руку (беркутчі в цей час стоїть приблизно в 200 метрах від свого вихованця), ловити голубів, полювати на лисиць і зайців. На фото сокіл-балобан ловить кролика
Якщо хижий птах не знаходить дичину самостійно, кролика доводиться ловити учасникам турніру, щоб повернути в клітку. Якщо ж птахові все-таки вдається зловити кролика, його, як правило, намагаються врятувати
3 Якщо хижий птах не знаходить дичину самостійно, кролика доводиться ловити учасникам турніру, щоб повернути в клітку. Якщо ж птахові все-таки вдається зловити кролика, його, як правило, намагаються врятувати
Мисливець із&nbsp;ловчим птахом&nbsp;на&nbsp;змаганнях&nbsp;беркутчі&nbsp;&laquo;Сонар-2020&raquo;
4 Мисливець із ловчим птахом на змаганнях беркутчі «Сонар-2020»
Одне&nbsp;із завдань&nbsp;для&nbsp;сокола-балобана:&nbsp;спіймати&nbsp;на&nbsp;льоту&nbsp;голуба.&nbsp;Мисливець&nbsp;запускає&nbsp;птаха за&nbsp;здобиччю
5 Одне із завдань для сокола-балобана: спіймати на льоту голуба. Мисливець запускає птаха за здобиччю
Завдання&nbsp;пройдене:&nbsp;балобан&nbsp;зловив&nbsp;голуба
6 Завдання пройдене: балобан зловив голуба
Дівчина&nbsp;в&nbsp;національному&nbsp;вбранні&nbsp;тримає&nbsp;на&nbsp;руці&nbsp;хижого птаха
7 Дівчина в національному вбранні тримає на руці хижого птаха
Ще одне завдання: полювання на лисиць. Беркутчі розподіляються на пагорбі, а в декількох сотнях метрів від них випускають лисицю. Птах повинен зловити лисицю, а мисливці повинні встигнути врятувати тварину. На фото беркут наздоганяє лисицю
8 Ще одне завдання: полювання на лисиць. Беркутчі розподіляються на пагорбі, а в декількох сотнях метрів від них випускають лисицю. Птах повинен зловити лисицю, а мисливці повинні встигнути врятувати тварину. На фото беркут наздоганяє лисицю
Врятовану&nbsp;лисицю&nbsp;повертають у клітку
9 Врятовану лисицю повертають у клітку
Мисливець змушує сокола-балобана ловити &laquo;здобич&raquo; &ndash; мертвого голуба на мотузці
10 Мисливець змушує сокола-балобана ловити «здобич» – мертвого голуба на мотузці
Чоловік&nbsp;і&nbsp;беркут
11 Чоловік і беркут
Сокіл сідає на руку юному мисливцеві. Під час змагань у горах почався сильний туман, але це не заважало ловчим птахам виконувати завдання турніру
12 Сокіл сідає на руку юному мисливцеві. Під час змагань у горах почався сильний туман, але це не заважало ловчим птахам виконувати завдання турніру
Беркути в багажнику автомобіля чекають своєї черги на турнірі беркутчі &laquo;Сонар-2020&raquo;
13 Беркути в багажнику автомобіля чекають своєї черги на турнірі беркутчі «Сонар-2020»
Чоловік із ловчим птахом на голові
14 Чоловік із ловчим птахом на голові
Мисливець і сокіл-балобан під час змагань беркутчі &laquo;Сонар-2020&raquo;
15 Мисливець і сокіл-балобан під час змагань беркутчі «Сонар-2020»

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