Хижі птахи, полювання на лисиць і гонитва за кроликом: турнір беркутчі «Сонар-2020»

В Алматинській області відбувся турнір на звання кращого беркутчі (мисливець із беркутами) «Сонар-2020». Через пандемію COVID-19 у змаганнях не змогли взяти участь мисливці з інших країн – Киргизстану і Монголії, які намагаються не пропускати великих змагань у Казахстані.

В давнину казахи використовували ловецьких птахів для полювання на лисиць і вовків. Ці традиції збереглися і до наших днів: чимало беркутчі не тільки беруть участь у змаганнях, а й виїжджають зі своїми вихованцями на справжнє полювання