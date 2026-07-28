На прохання Сі Цзіньпіна? Що змусило президента Казахстану сказати Путіну про необхідність зупинити війну з Україною

25 липня під час зустрічі з Володимиром Путіним в Омську президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував йому зупинити війну в Україні. Про це Токаєв заявив у ході XXII Форуму міжрегіонального співробітництва Казахстану та Росії.

«Все це треба зупиняти. Бо те, що відбувається, на моє переконання, це на руку і на радість противникам. І Росії, і української держави», – заявив казахстанський лідер.

Президент Казахстану окремо підкреслив, що йому «надходить багато сигналів з Європи та США щодо конфлікту РФ та України». Він також зазначив, що «природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла багатьом, у тому числі для нас».

«Ми завжди з повагою ставилися до українського народу. Природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, у тому числі для нас… Я знаю, ви виявили максимум дипломатичної гнучкості на Алясці, на мою скромну думку. Може, конфлікт вже варто заморозити і повернутися до Стамбульських домовленостей 2.0. Звичайно, під гарантією великих держав на кшталт США», – сказав Касим-Жомарт Токаєв.

Ми завжди з повагою ставилися до українського народу

У відповідь Володимир Путін, як повідомили ЗМІ Росії, пообіцяв «проінформувати Токаєва про хід справ на українському напрямі», а пізніше його прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «як таке заморожування (війни в Україні) неможливе». Після зустрічі з Токаєвим Путін продовжив войовничу риторику щодо України на зустрічі з військовими моряками: він говорив про те, що Україна рано чи пізно втратить і західні території та називав їх «подарунком Сталіна».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News після зустрічі Путіна та Токаєва заявив, що Путін «не готовий зупинити війну» і готується до мобілізації після виборів до Думи 21 вересня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга схвально відгукнувся на заяву президента Казахстану, який під час зустрічі з Володимиром Путіним висловився за «замороження» російсько-української війни.

«Цінуємо заклики Президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення», – написав він на своїй сторінці в X.

Голова МЗС нагадав, що Київ пропонував зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до переговорів, водночас Кремль «продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру».

Влада Казахстану чотири роки війни з Україною займала підкреслено нейтральну позицію у конфлікті, але при цьому Росія активно використовувала Казахстан для обходу санкцій і закуповувала через компанії-прокладки в Казахстані військові технології.

Що змусило Токаєва відкритим текстом говорити на зустрічі з Путіним щодо необхідності завершення конфлікту з Україною, причому робити це під камери, а не у закритому режимі?

Політолог Руслан Айсін вважає, що слова казахстанського політика – не його особиста думка, а послання Путіну від керівництва Китаю, від якого Росія все більше залежить від початку війни з Україною та розриву відносин із Заходом:

– Що змусило Токаєва говорити на зустрічі з Путіним те, що він йому сказав?

– Я думаю, що Токаєв таки погодив сказане із самим Путіним. Швидше за все він зробив це на прохання Сі Цзіньпіна. Тому що Токаєв дипломат дуже досвідчений, безперечно, тонкий, і просто так на рожен лізти не буде.

Видно, що Путіну це було чути неприємно: на відео він опустив очі на підлогу

Тому, найімовірніше, це було узгоджено. Видно, що Путіну це було чути неприємно: на відео він опустив очі на підлогу. Але й Токаєв, а до цього ще й Лукашенко (білоруський політик прилітав до Путіна на Валдай наприкінці червня, а одразу після цього відлетів із візитом до Китаю) недвозначно дали йому зрозуміти: «Дорогий друже, справи у тебе йдуть не дуже добре, і треба щось робити».

– Навіщо ці репліки під камери були потрібні Путіну?

– Я думаю, що це його спроба вийти на якийсь мирний трек, але не так, що мене примусили з Вашингтона або що його змушують це робити удари ЗСУ по інфраструктурі в Росії. Він показує: наші близькі друзі, партнери попросили мене, і я благодушно вирішив піти їм назустріч.

Важко сказати, що з цього вийде. Я не думаю, що Путін хоче укласти мир. Але він буде демонструвати, що Росія має свій мирний наратив, і він його вам викладатиме. І цей мирний наратив – «нас просять укласти мир».

І ось у цій дипломатичній метушні, у нескінченних обговореннях, я думаю, що Кремль хоче дотягнути три місяці до (проміжних) виборів у США в листопаді. А тоді, на думку Кремля, США будуть занурені до своїх внутрішньополітичних баталій, і їм буде не до України. Вони так думають, знаючи загалом психологію Трампа, який запалюється (якоюсь ідеєю), а потім швидко згасає, у нього зникає інтерес. Тому, гадаю, до Нового року вони спробують грати в дипломатичний пінг-понг.

– Я хотів би звернути увагу на фразу Токаєва про те, що війна Росії проти України – це ніяка не громадянська війна, це буквально міждержавний конфлікт. І Токаєв це каже, і президент Азербайджану Алієв кілька разів говорив, що підтримує територіальну цілісність України. Чому ці слова зараз звучать? Токаєв і Алієв, найближчі колись союзники Росії, тепер відчувають слабкість Путіна?

– Вони відчувають слабкість Путіна, плюс до всього війна Росії та України завдає безпосередніх збитків і Казахстану, і Азербайджану.

Є небезпека того, що Путін перейде з України на якийсь інший напрямок. Він неодноразово заявляв, що Казахстану державність «подарували»

Нещодавно Росією було завдано ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану в Україні, об'єктах корпорації SOCAR, яка займається нафтопереробкою. З Казахстаном те саме. Є транскордонний нафтопровід (КТК), він зазнав певної шкоди (ЗСУ атакували об'єкти Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійськ, під час одного з недавніх ударів було пошкоджено танкер, зафрахтований Chevron – ред.).

Спочатку коли війна починалася, скажімо прямо, Казахстан мав у економічному сенсі певний прибуток. Але зараз, коли є вторинні санкції, третинні санкції, коли завдаються удари безпосередньо по його інфраструктурі... Казахстан, Азербайджан пов'язані з російською енергетичною мережею, в тому числі, і тому страждають.

Ну і плюс до всього є небезпека того, що Путін перейде з України на якийсь інший напрямок. Він неодноразово заявляв, що Казахстан не мав своєї державності, що Казахстану державність «подарували» тощо.

З Азербайджаном те саме: ми пам'ятаємо, як Путін погрожував Азербайджану, погрожував Туреччині, яка стоїть за Азербайджаном. Все одно якась напруга є.







