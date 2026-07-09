Казахстан виставив на кордоні десятки поліцейських постів

Міністерство внутрішніх справ Казахстану організувало роботу 59 поліцейських постів поблизу автомобільних пунктів пропуску через кордон. Як ідеться в повідомленні відомства, ці заходи вжиті для боротьби з незаконним вивезенням палива з країни.

Поліцейські братимуть участь у огляді автомобілів, що перетинають кордон. За даними МВС, з початку року було виявлено 255 фактів експлуатації автомобілів із незаконно переобладнаними додатковими паливними баками.

Зазначається, що влада притягнула до адміністративної відповідальності 195 іноземців та 60 громадян Казахстану. Додаткові баки були демонтовані.

8 липня Казахстан обмежив в’їзд автомобілів із сусідніх країн та виїзд назад до одного разу на добу. За словами віцеміністра енергетики країни Каїрхана Туткишбаєва, споживання пально-мастильних матеріалів останнім часом «помітно зросло» в регіонах, які межують із Росією, – Західно-Казахстанській, Актюбінській і Павлодарській областях.

Раніше росіяни повідомляли, що змушені їздити до Казахстану, щоби заправити машину. У самій Росії та на окупованих нею українських територіях від кінця травня спостерігається дефіцит палива на тлі ударів ЗСУ по НПЗ та нафтових об’єктах. Влада запровадила обмеження на продаж бензину.