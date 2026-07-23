Казахстан тимчасово знизив видобуток нафти й зупинив її завантаження на терміналі в Новоросійську

Міністерство енергетики Казахстану повідомило, що країна тимчасово знизила видобуток нафти, а навантаження сировини на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську тимчасово зупинили.

Завантаження призупинили «з метою забезпечення безпеки суден, екіпажів і екології в акваторії Чорного моря».

«При цьому всі виробничі та технічні об’єкти консорціуму перебувають у справному стані, працюють у штатному режимі та готові до відновлення перевалки сировини одразу після нормалізації обстановки», – йдеться в повідомленні.

Зниження видобутку у міністерстві пояснили технічними причинами. Через обмеження на прийом нафти до трубопровідної системи компанії скоригували добові обсяги видобутку, щоб не допустити переповнення резервуарів. Термінів, на які знижено видобуток, міністерство не назвало.





Призупинці завантаження передувала серія атак дронів на танкери біля терміналу. 17 липня безпілотник ударив по танкеру Nordic Zenith. Тоді Міненерго заявляло, що завантаження нафти продовжується в штатному режимі. 19 липня атаки зазнали вже два танкери з казахстанською нафтою на борту – Asia та Nissos Ios. Пожежу на судах загасили, розливу нафти не допустили, постраждалих не було. МЗС Казахстану назвало атаки «посяганням на інтереси країни».

Через КТК йде понад 80% всіх поставок нафти з Казахстану за кордон. Співвласниками консорціуму виступають Росія, Казахстан, американська Chevron та ще кілька компаній, в тому числі структури «Лукойлу» та «Роснефти».

На початку липня Міністерство внутрішніх справ Казахстану організувало роботу 59 поліцейських постів поблизу автомобільних пунктів пропуску через кордон. Заходи пояснили боротьбою з незаконним вивезенням палива з країни.

Раніше росіяни повідомляли, що змушені їздити до Казахстану, щоби заправити машину. У самій Росії та на окупованих нею українських територіях від кінця травня спостерігається дефіцит палива на тлі ударів ЗСУ по НПЗ та нафтових об’єктах. Влада запровадила обмеження на продаж бензину.