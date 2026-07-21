Російські НПЗ поновлюють продаж бензину на біржі – ЗМІ

Російські нафтопереробні заводи поступово повертаються до продажу палива на Петербурзькій біржі. Такий висновок, пише бізнес-газета «Коммерсант», можна зробити з огляду аналітичного агентства Platts, з яким ознайомилося видання.

До участі в біржових торгах, підрахували автори огляду, повернулися НПЗ із сукупним обсягом переробки нафти близько 40 мільйонів тонн на рік.

При цьому частина великих підприємств, які переробляють понад 45 мільйонів тонн нафти щороку, поки що участі в торгах не відновила.

Основний обсяг палива, зазначив в інтерв’ю виданню гендиректор Open Oil Market Сергій Терешкін, як і раніше, йде позабіржовими каналами, і в останні тижні ця тенденція посилилася.

«Коммерсант» також зазначає, що частка заявок на купівлю бензину, які залишаються незадоволеними, все ще перевищує 80%. Найбільш складна ситуація у сегменті АІ-98/АІ-100, де відзначається 92,9% незадоволеного попиту, пише видання.

При цьому джерело видання в галузі вважає, що ситуація з паливом на російських АЗС поліпшується. Незалежним мережам, за його словами, бензин постачають білоруські НПЗ та, можливо, вертикально інтегровані нафтові компанії. «Пік дефіциту, ймовірно, вже пройдено», – вважає співрозмовник газети.

Опитані виданням аналітики попереджають, що не варто чекати на швидке відновлення ринку. Баланс попиту та пропозиції, зазначає керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов, не може відновитися миттєво, а відчутне зростання виробництва стане можливим лише ближче до кінця року.

Під час кризи найбільші виробники бензину в Росії фактично перестали продавати паливо на біржі, спрямовуючи його на свої АЗС. Незалежні мережі АЗС скаржилися, що їм нема де придбати паливо. Вони зазначали, що оптові ціни на бензин у такій ситуації різко зросли і невдовзі зростання сягне роздрібної торгівлі.

У Росії від травня триває паливна криза. Однією з головних його причин стали удари українських дронів по російських НПЗ. Через атаки нафтопереробні заводи змушені тимчасово зупиняти або зовсім припиняти випуск палива.

Жителі Росії змушені стояти в багатогодинних чергах, щоб заправити свої автомобілі. У різних регіонах діють обмеження на продаж бензину.