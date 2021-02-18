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В России отказали в прокате фильма «Ополченочка», который снимали в оккупированном Луганске. Эксперты считают, что фильм слишком жестокий. Авторы фильма в свою очередь отмечают, что они не показали и большую часть того, что «на самом деле происходит на Донбассе», а на решение не показывать фильм в московском Центральном доме кино продюсеры отреагировали возмущением, назвав это «трусостью культурной элиты России, которая боится признать борьбу Донбасса».



Киноистория трех женщин, которые бросили домашние дела, пошли на войну, сформировали «уникальный женский танковый экипаж» и защищали Донбасс от «украинских фашистов», долгое время была визитной карточкой луганской пропаганды. Фильм «Ополченочка» позиционировали как первый полнометражный фильм студии «Лугафильм», который «расскажет правду о Донбассе». Его премьеру планировали на 9 мая 2019 года в оккупированных Луганске и Донецке для навязывания мысли – «победили в 45-м, победим сейчас». Вот только беда пришла. Откуда не ждали. За два месяца до премьеры оказалось, что Светлана Дрюк – прототип главной героини – перешла на украинскую сторону.

Служба безопасности Украины официально подтвердила, что бывшая начальница так называемого «штаба танкового батальона 11-го отдельного мотострелкового полка «Восток» 1-го армейского корпуса народной милиции» группировки «ДНР» Светлана Дрюк была вывезена в Украину в результате длительной операции контрразведки СБУ.



После чего режиссеры заявляли, Дрюк никогда и не была прототипом. Хотя в тизере фильма кадры именно Светланы с ее «однополчанками». Фильм все же вышел в свет – его показали в кинотеатрах оккупированных Луганска и Донецка, а также на закрытых показах в Москве и Санкт-Петербурге. Команда фильма хотела открытый показ и в России, но получила отказ.



«Сказали, что наш фильм – это сплошь политика и жестокость. А поскольку в сентябре в России будут выборы, они хотели бы избежать политизированности. На мой взгляд, это ничто иное, как трусость культурной элиты России, которая боится признать борьбу Донбасса», – прокомментировал такое решение продюсер ленты Роман Разум.



В свою очередь оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин российским СМИ заявил, что такие премьеры фильмов расписаны наперед, фильму нужно дождаться своей очереди.

«Заявки поступают за несколько месяцев порой, уже летом формируют программу ноября-декабря. А когда кто-то вторгается и говорит: «Срочно покажите», то это какое-то странное напряжение. Насколько я знаю, у этого фильма есть даже прокатное удостоверение. Какая спешка? Хотите сотрудничать? Приходите и будем сотрудничать», – отметил Михаил Калинин.

Все зарубежные фильмы у нас идут специальными показами

Сами создателя пропагандистского фильма отмечают, прокат в России пока им не предлагают. Нужна реклама, а денег для этого у кинокомпании нет. Поэтому и обратились в российский Центральный дом кино. Директор дома кино Екатерина Головня назвала фильм «Ополченочка» зарубежным и объяснила, что у этой категории свои правила.



«Все зарубежные фильмы у нас идут специальными показами. Под них у нас есть определенные дни. У нас есть международный отдел, который этим занимается. Никакого отказа. Жестокость или не жестокость – об этом речи не ведем», – говорит Екатерина Головня.



Пока представители российских киноструктур отмечают, что нужно просто подождать, а создатели фильма считают, что отказ политичен, такого же мнения придерживаются и блогеры. Telegram-канал «Донбасский кейс» объяснил, что есть две причины для запрета. Первая – фильм «такой себе» и доходов в кинотеатрах он не принесет, вторая – политика.



«С точки зрения российской пропаганды, тема «ополчения Донбасса», то есть «добровольцев», которые, так сказать, «стали грудью», с учетом нарастающей в РФ социальной напряженности, сейчас неактуальна, ведь по сути там пытаются показать «людей, которые взяли в руки оружие, чтобы бороться с несправедливостью». Сами прикиньте, в условиях протестов Кремлю оно надо?» – говорится в заметке.



Также отметив, что время фильма уже прошло – «ополченцы» не в моде». Пока же в московском доме кино взяли перерыв в этом вопросе до сентября.

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