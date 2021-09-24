Два тижні відкритий кордон із Польщею для українців. Чи є ажіотаж?

ЛЬВІВ – Впродовж останніх двох тижнів, із 9 вересня, громадяни України можуть перетинати кордон із Польщею, незалежно від мети їхнього перебування. Втім, вони мають бути вакциновані або ж протягом десяти днів перебувати на самоізоляції. Чи вплинули ці зміни на збільшення числа охочих перетнути кордон? Чи зросли черги на пунктах пропуску? Радіо Свобода перевірило.

Вільно в’їхати на територію Польщі можуть ті українці, які вакциновані визнаними в Європейському союзі препаратами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

ПЛР-тест, зроблений в Україні, польська сторона не визнає, оскільки прикордонники виявляли чимало фальшивих довідок. Невакцинованим особам потрібно пройти 10-денну обсервацію, після цього в сусідній державі протестуватись.

Польща не визнає китайську вакцину Sinovac. Якщо людина була інфікована вірусом не раніше, ніж за 6 місяців до дня перетину кордону з Польщею, то має подати прикордонникові документ польською або англійською мовами (нотаріально затверджений), що підтверджує факт хвороби.

У пункті пропуску «Шегині-Медика» в автомобільній черзі, як і на пішому переході, було обмаль громадян України, які їхали у Польщу з туристичною метою.

Треба вакцинуватися, бо це відкриває кордони

«Я не їздив у час карантину в Польщу. У мене не було документів перевізника, тому й не міг перетинати кордон. До пандемії бував раз-два на місяць. Звісно, це було дискомфортно – сидіти вдома. Маємо вакцинацію, зробили заздалегідь. Їдемо у Краків, а звідти літаком в Осло, на вихідні. Але треба вакцинуватися, бо це відкриває всі кордони», – розповідає Олег із Івано-Франківська.

Оскільки Олег вакцинований, як і його пасажирка, то вони могли одним автомобілем перетинати кордон. Невакциновані громадяни не можуть, згідно з правилами польської сторони, бути в одній машині.

«Ми так часто не їздимо, чоловік частіше – у справі бізнесу. Перетинаємо кордон у різних машинах. Ми невакциновані, нікого з пасажирів не повинно бути. Їдемо на фірму, вантажимо товар – і назад», – пояснює Тетяна.

Жителі не поспішають із вакцинацією

До початку карантину на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні були величезні автомобільні черги, люди вистоювали годинами і на пішому переході в Шегинях. Більшість охочих потрапити в сусідню державу були мешканцями прикордоння – учасники Малого прикордонного руху (МПР). Для них це була можливість заробити. У Польщу вони переносили алкоголь і цигарки, у зворотному напрямку, як розповідали, підсідали в автомобілі приватних підприємців, якими перевозили товар, таким чином уникали митної сплати.

Малий прикордонний рух охоплює понад 900 тисяч осіб, більшість жителів Львівщини. Лише у Мостиському районі в МПР входять понад 60 населених пунктів і переважна більшість заробляла з кордону.

Те що, попри відкриття кордону з Польщею для більшої категорії громадян України, немає такої великої кількості людей на пунктах пропуску, пояснюють тим, що жителі прикордоння масово не вакцинуються і не можуть підсідати в автомобілі, щоб перевозити товар понад норми.

З 10 родин у половини сімей – хтось один на заробітках

«Я переважно їжджу у Польщу по товар, який там дешевший на 30-40%. Жителі прикордонної зони, коли почався карантин, виїхали на роботу в Німеччину, Польщу. Для прикладу, з 10 родин у половини – хтось один на заробітках. Якщо більше жителів прикордоння вакцинується і Польща дозволить у машині перебувати кільком особам, то знову їздитимуть і перевозитимуть товар, тобто з такої «підсадки» надалі зароблятимуть», – каже Андрій Шагало, житель Мостиськ.

Заступник сільського голови Шегинівської сільської ради Ростислав Михайлишин говорить про те, що багато людей із села виїхали на заробітки, коли почався карантин.

Днями невеликий рух починається

«Більшість із тих, хто чи не щодня колись перетинав кордон, виїхала на роботу в Польщу чи Німеччину. Там працюють офіційно. Бачимо, як кожен день через село їдуть буси і перевозять українців у Польщу, інші повертаються з сезонних робіт. До карантину постійно приїжджали рейсові автобуси з різних сіл, зараз їх немає. Бо немає людей, які йдуть через піший перехід у Польщу. Лише оце днями невеликий рух починається, бо люди почали вакцинуватись», – каже Ростислав Михайлишин.

Пасажиропотік на пункті пропуску «Шегині-Медика» на українсько-польському кордоні не збільшився від часу, коли Польща змінила правила перетину кордону для громадян України, зазначила Радіо Свобода Валентина Скред, заступниця начальника відділення інспекторів прикордонного контролю «Шегині».

Малий прикордонний рух не пожвавився

«Поки що Малий прикордонний рух не пожвавився. Люди зараз повертаються з сезонних робіт, українська молодь їде в Польщу на навчання. Є умови перетину, якщо суміжна територія бачить порушення правил карантинних норм чи порушення в документах, то таких людей повертають назад, в Україну. За місяць українські прикордонники в пункті пропуску «Шегині» виявили 5 підроблених сертифікатів вакцинування. Влітку виявляли фальшиві ПЛР-тести», – говорить Валентина Скред.

Зміни при перетині кордону не стосуються перевізників, які співпрацюють з польськими фірмами. Роман із Львівської області працює водієм фури на польському підприємстві. Він користується пішим переходом, щоб потрапити додому, і таким чином повертається на роботу.

Від мене не вимагають вакцинації

«Я – далекобійник, від мене не вимагають вакцинації, не перебуваю на обсервації 10 днів, не треба тесту. Зараз приїду на фірму і сідаю за кермо, поїду в Італію. У мене є ліцензія на європейські перевезення, і так було під час карантину. На 2-3 тижні приїжджаю додому і 2-3 місяці їжджу Європою. Зараз Малий прикордонний рух не працює і немає ніякої черги на пішому переході. Простояти цілий день, щоб перенести пару пачок цигарок, то вже не викуповується», – зауважив Роман.

Однак ситуація на пунктах пропуску українсько-польського кордону може змінитись за місяць-два, якщо жителі прикордоння масово вакцинуються і правила перетину кордону не змінюватимуться з огляду на пандемію. Наразі рух на пунктах пропуску активніший у вихідні дні, коли українці їдуть у сусідню країну на закупи чи відпочинок.

Рада Європейського союзу у травні оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.

Загалом наразі громадяни України «за різних умов» можуть в’їжджати до 133 країн світу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 вересня. Деякі з них вимагають підтвердження повної вакцинації, деякі – негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген до коронавірусу.