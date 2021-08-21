Існування корони Королівства Русь можуть заперечувати лише росіяни – історик

Корону Королівства Русі досі зображували, виходячи з уявлень, а тепер є найбільш точне її зображення, стверджують дослідники. Саме таке зображення вчені пропонують помістити на великий герб України замість «фантазійного». Чому важливо знати, як вона виглядала? Чому це так важко з’ясувати? І хто може це заперечити?

Ці питання Радіо Свобода поставило кандидату історичних наук, науковому співробітнику Інституту історії України НАНУ Олександру Алфьорову, який є автором дослідження.

Реконструктор і засновник архітектурної агенції Валерій Міщенко та історик, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров представили 3D-модель зображення корони Королівства Русь, яка належала Данилу Галицькому (Романовичу)

Щодо цієї корони залишилося дуже мало даних, тож її образ вчені відновлювали, аналізуючи митні пломби того часу.

«Митні пломби руського походження, 13-го століття, які походять з західної частини України: на одній стороні сам володар, на іншій – корона. Вона зображувалася такою, якою вона була видана Папою Римським Данилу Галицькому і передавалася з покоління в покоління», – зауважує Алфьоров.

Також вивчали моду на корони того часу в європейських країнах – їхню стилістику та символізм. На відміну від української історичної спадщини, там залишилося чимало свідчень.

За висновками дослідників, корона була великою – у висоту майже відповідала розміру обличчя, була інкрустована перлинами та дорогоцінним камінням, за геометричною формою завершувалася трилисниками.

Дослідники переконані, що це найбільш точне зображення корони і на 90% відповідає дійсності.

Чому важливо знати, якою саме була корона?

Корона є «ментальним якорем», на думку історика Олександра Алфьорова, за якою стоїть історична тяглість. Її зображення говорить про те, що історія України почалася не 30 років тому, а що тут було королівство і монархи, рівні європейським, пояснює він.

«В 1253 році князь галицький, волинський, холмський, перемишльський Данило Романович, старший із династії Мономаховичів, Рюриковичів коронувався і став королем Русі. Цю сторінку історії замовчували довгий час: і в часи Російської імперії, і в часи Радянського Союзу, зараз цю сторінку не визнають і далі російські джерела, називаючи ці території «Галицько-Волинським князівством», а свої князівства відповідно називають «Московська Русь», «Новороська Русь» і тому подібне», – пояснює важливість відкриття Олександр Алфьоров.

Він додає, що історичне бачення цієї епохи було зруйноване за часів окупації Російською імперією та Радянським Союзом.

«Насправді в 1253 році Україна була однією з нечисельних територій Європи, яка частково була під навалою Золотої Орди, на відміну від північних князівств сучасної Білорусі і Росії. Певні території, зокрема й ті, якими правив Данило Галицький дійсно були завойовані, але на них не утвердилася влада ординців. Відповідно сам Данило Галицький у 1253 році коронується, і ці території отримують назву Королівство Русь. І саме це королівство було визнане європейською державою, так само, як і інші королівства», – зазначає Олександр Алфьоров.

Чому не залишилося чітких зображень, як в інших країнах?

Зображень немає через постійні війни та пограбування, які коїлися на території України-Русі з часів 13-го до 18-го сторіччя, вважає історик.

«Україна опинилася на геополітичній мапі світу на роздоріжжі між кількома цивілізаціями: європейською, євроазійською та мусульманською. В тому числі і сьогодні Україна втрачає в Криму наші експонати в музеях, які перевозяться в Ермітаж. Більшість писемних джерел в Україні не залишилися з часів 13-го сторіччя – про це свідчать металеві печатки, який понад 20 тисяч, вони закріплювали документи і акти. Від цієї кількості печаток залишився лише один акт», – пояснює Алфьоров.

Великий герб України і корона

Верховна Рада розгляне проєкт закону про великий Державний герб України 24 серпня.

В одному з запропонованих варіантів герба є зображення корони, але «фантазійної, як її називає Олександр Алфьоров.

«Можна, в принципі, зобразити корону святого Володимира, яка існує на монетах, в нас є князівські шапки-корони, які ми бачимо на печатках, і сьогодні в нас з’явилася найбільш достовірна реконструкція з усіх корон. Тому якщо ми маємо герб, то він має бути сакралізований реальними зображеннями. В тому числі короною, яка намальована достовірніше, ніж та, що є просто фантазією», – вважає історик.

Втім він переконаний, що депутати не дослухаються до цієї пропозиції.

«Для наших чиновників такі речі – це просто бульбашки на фоні їхніх великих справ. Десь рік тому майже в Україні знайшли і передали державі найбільший скарб за 150 років срібників Володимира Святого. Якщо ви думаєте, що була якась нагорода людині, яка знайшла, грамота, чи бодай телефонний дзвінок зі словами «дякуємо вам», жодної, навіть, людської подяки не було», – наголошує Олександр Алфьоров.

Чи можуть бути дискусії щодо вигляду цієї корони?

Олександр Алфьоров переконаний, що хіба що з боку Росії. Адже там не визнають існування Королівства Русі.

«Росіяни просто не здатні визнати, що піком всього процесу, який був навколо Київської Русі з 9-го сторіччя, стало формування європейської держави, коли відбулося отримання корони. Корона для Європи, в католицькому світі, є ознака державності», – зазначає він в коментарі для Радіо Свобода.

Історик також звертає увагу на те, що в 1918 році проголошення Західноукраїнської Народної Республіки стало можливим завдяки цій короні.

«Зауважте, що ця корона не просто з’явилася і зникла. Насправді в 1918 році, Західноукраїнська Народна Республіка була проголошена після того, як останній імператор Австро-Угорської імперії дав дозвіл всім народам – всім коронам, оголосити свою незалежність. І, завдячуючи тому, що західні території України, які тоді входили до Австро-Угорської імперії, називалися королівством Галичини та Лодомерії, ми і могли отримати незалежність на цих територіях. Ця корона, з моменту її отримання з 1253 року діяла до 1918 року і дозволила утворити Західноукраїнську Народну Республіку», – наголошує він.