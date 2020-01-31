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Восемь дорожно-транспортных происшествий и трое погибших за первый месяц 2020 года. Эта статистика взбудоражила жителей Краматорска. Люди стали активно создавать петиции к местной власти с требованиями навести порядок на городских перекрестках. Водители жалуются, что из-за густых деревьев не видят автомобили, которые движутся в перпендикулярном направлении, а разметка «зебра» на пешеходных переходах есть далеко невезде. В полиции предлагают несколько вариантов решения проблемы, а местные власти ищут возможности их реализовать.

Недовольны и водители, и пешеходы

Дороги Краматорска с каждым годом становятся все лучше. Практически все улицы в центре и много на окраинах в течение последних нескольких лет застелили новым асфальтом. В этом году планируют завершить капитальный ремонт главной транспортной артерии города – улицы Олексы Тихого.

Однако, это имеет и обратную сторону. Автомобили двигаются с большей скоростью, а пешеходные переходы и перекрестки плохо просматриваются.

Мария Карпунина за рулем почти 20 лет. Женщина говорит, что в Краматорске не все перекрестки «слепые», но на многих из-за густых деревьев, не видно ни пешеходов, ни автомобилей.

«Я много езжу по городу и удивлена состоянием некоторых перекрестков. Конечно, есть абсолютно понятные и безопасные мета, но много таких перекрестков, где водителю ничего не видно. Только в центре – возле своего дома – я насчитала таких полтора десятка. Из-за деревьев и кустов не видно ни машин за углом, ни пешеходов», – жалуется Мария Карпунина.

Женщина написала петицию к местной власти и ожидает действий от чиновников.

Алексей Шотт – автор петиции с требованием установить освещение на тротуарах и пешеходных переходах. Мужчина утверждает, что пешеходов вечером просто не видно.

«Это актуальная проблема для всей страны, и Краматорск не исключение. Просто где-то там в больших городах это, возможно, за счет освещенности улицы как-то менее болезненно ощущается, но в Краматорске это большая проблема, и пешеходные переходы, и тротуары надо освещать. В городе стало больше машин, и проехать по ранее незагруженным перекресткам теперь большая проблема. Тем более, что пешеходов просто не видно из-за плохого освещения», – говорит Алексей Шотт.

Одна из наиболее оживленных автодорог Краматорска проходит возле популярного парка «Сад Бернацкого». Но ни остановки общественного транспорта, ни пешеходного перехода здесь нет.

«Как можно было не нарисовать «зебру» перед центральным входом в парк, я вообще не представляю. Там детский сад находится рядом. Людей очень много ходит, иногда торопятся. Но ни пешеходного перехода, ни остановки общественного транспорта нет», – возмущается пенсионерка Светлана Лапочкина.

Европейский опыт

Жалобы и требования горожан справедливы и обоснованы, говорят патрульные полицейские. У офицеров есть конкретные предложения, как обезопасить дороги города. Инспекторы предлагают использовать опыт европейских городов.

«На перекрестках Краматорска вполне возможно организовать круговое движение. В городе есть несколько больших кольцевых развязок, но можно сделать и малые кольца. Сейчас во многих городах Европы эта схема дорожного движения хорошо себя показывает.

Малые кольца уменьшают скорость движения транспортных средств и делают перекрестки максимально безопасными для водителей и пешеходов», – рассказывает начальник отделения безопасности дорожного движения Игорь Буняк.

Но и в этом случае у водителя должен быть максимальный обзор. Предписание с требованием освободить перекрестки города от ветвей деревьев и кустарников, которые закрывают обзор, чиновникам горсовета выписал старший инспектор Антон Малюский.

Полицейский говорит, что помимо этого власти должны обеспечить дополнительное освещение на пешеходных переходах и перекрестках.

«Мы неоднократно обращались в Краматорский городской совет, говорили об этой проблеме. Конечно, надо срочно обезопасить перекрестки города. Того освещения, которое существует, очевидно, недостаточно. Необходимо устанавливать новые опоры для фонарей, подключать их. Пешехода должно быть видно издалека», – говорит полицейский.

На все нужны деньги

Один из путей решения проблемы в целом – создание комплексной схемы организации дорожного движения. Ее разработку чиновники Краматорска хотят заказать у одной из национальных компаний и постепенно реализовать. Однако все упирается в деньги.

«На создание комплексной схемы необходимо около трех миллионов гривен. Это очень объемный документ. Специалисты должны обследовать каждый перекресток, каждую остановку общественного транспорта. Светофоры, тротуары, высчитать количество проезжающих автомобилей и проходящих людей. И только после обработки всех этих данных они смогут нам составить саму схему, и мы постепенно будем ее внедрять и реконструировать необходимые объекты»,– рассказывает начальник отдела транспорта, связи и энергетики Краматорского горсовета Елена Бахметьева.

Возможно, депутаты горсовета согласятся выделить средства из местного бюджета на эту программу. Тем временем в мэрии обещают силами коммунальных организаций обезопасить перекрестки города.

«Мы тоже видим статистику ДТП на улицах города, мониторим мнение горожан. Учитывая все это, в нынешнем году мы усилим освещение аварийных участков, и пешеходных зон. Мы установим дополнительно 5 светофоров, освежим разметку. Большое внимание уделим обрезке зеленых насаждений, чтобы как-то открыть для обзора водителей сами перекрестки и пешеходные зоны», – пообещал заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.

По данным батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске в минувшем году на дорогах этих двух городов произошло 92 автомобильные аварии с участием пешеходов, в 15 случаях патрульные фиксировали летальный исход.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)