Арешт за пост у фейсбуці: у Криму затримала делегата Курултаю Едема Дудакова

Вранці 17 лютого в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що в Криму, в будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова російські силовики проводять обшук. Він завершився за кілька годин, Дудакова затримали за підозрою в «розпалюванні ненависті чи ворожнечі, приниженні людської гідності» за адміністративною статтею. Причиною став його пост у фейсбуці, датований 2017 роком. Проте співробітники центру «Е» російського управління МВС у Криму затримали Дудакова лише зараз. Що відбувається в Криму та чому прийшли з обшуком до Дудакова, читайте у матеріалі Крим.Реалії.

Близько 6:40 ранку 17 лютого в Криму з'явилася інформація, що в Бахчисараї, в будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова, розпочався обшук. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Адвокатів, які прибули на місце – Едема Семедляєва, Назіма Шейхмамбетова та Еміне Авамілєву – в будинок не пропустили, мотивувавши своє рішення тим, що вони приїхали, коли слідчі дії вже почалися.

«За такою логікою я маю цілодобово перебувати зі своїми підзахисними вдень і вночі, щоб встигати на всі слідчі заходи», – коментує ситуацію Семедляєв «Кримській солідарності». Пізніше стало відомо, що у домоволодінні Дудакова відбувались оперативно-розшукові заходи (ОРЗ), а саме – огляд приміщення. Його проводили співробітники Центру з протидії екстремізму Руслан Шамбазов та Олександр Кожушний. Постанову на ОРЗ видав суддя підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя Михайло Білоусов.

Згідно з протоколом обстеження, співробітники центру «Е» вилучили 19 предметів – це мобільні телефони Едема Дудакова та членів його сім'ї, ноутбук, планшет, кілька флеш-накопичувачів. Причиною обстеження приміщення з подальшим затриманням Дудакова став пост, написаний ним у соціальній мережі фейсбук 6 листопада 2017 року. Це був коментар до матеріалу на сайті проєкту російської служби Радіо Свобода Idel.Реалії. Опубліковане повідомлення співробітники центру «Е» виявили 30 листопада 2017 року, проте до відповідальності за нього Дудакова вирішили притягнути лише зараз.

На Едема Дудакова порушено адміністративну справу за статтею «розпалювання ненависті чи ворожнечі, приниження людської гідності» (20.3.1 КоАП Росії). Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів, обов'язкові роботи терміном до ста годин або адміністративний арешт терміном до п'ятнадцяти діб.

Наш довіритель відмовився від надання пояснень і зазначив, що з постановою він не згоден

Як повідомила Крим.Реалії адвокат Еміне Авамілєва, ця адміністративна стаття є арештною, тому заступник прокурора Бахчисарайського району одразу заявив адвокатам, що Дудаков до суду залишиться у камері адміністративного затримання у Бахчисарайському райвідділі.

«Наш довіритель відмовився від надання пояснень і зазначив, що з постановою він не згоден, і всі пояснення він даватиме в рамках судового засідання. Ми пояснювали заступнику прокурора, що ця людина досить відома, авторитетна, вона не ховатиметься від судового засідання і з'явиться в належний час», – повідомила Авамілєва.

Колишній директор музею-заповідника «Ханський палац» Ельміра Аблялімова вважає, що адміністративне переслідування Едема Дудакова може бути пов'язане з його активною діяльністю із захисту кримськотатарської культурної спадщини, у тому числі Ханського палацу в Бахчисараї (громадські активісти стверджують, що роботи, які проводяться наразі на території музейного комплексу, можуть призвести до знищення цієї пам'ятки – КР).

Думаю, що це бажання залякати людей, щоб люди не висвітлювали те, що відбувається з Ханським палацом

«Позиція Едема аг'а у цьому питанні – чесна та послідовна. Він із 2017 року виїжджав на об'єкти, намагався сфотографувати всі ці зміни. Завдяки його інформації ми мали об'єктивну картину того, що відбувалося на території пам'ятки. Я думаю, що це бажання залякати людей, щоб люди не висвітлювали те, що відбувається з Ханським палацом. Мені здається, що саме це й не подобається Російській Федерації».

Про точний час судового засідання над Едемом Дудаковим невідомо, адвокати повідомили, що воно відбудеться 18 лютого у першій половині дня.

На момент публікації цього матеріалу ні російські силові структури, ні російські ЗМІ нічого не повідомляли про обшук і затримання Едема Дудакова в Криму.