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29 Жовтень 2019, Київ 09:21
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Чи віддасть Росія Курили заради Криму?

Чи віддасть Росія Курили заради Криму?
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Чи віддасть Росія Курили заради Криму? І чи можливо це? Про Крим говорили у Токіо. Президент України подякував прем’єр-міністрові Японії за непохитну позицію щодо українського півострова. Японія не визнає анексію Криму Росією і запровадила санкції проти неї. Але чи зміниться позиція Токіо, якщо Москва поверне частину Курильських островів, анексованих у Японії після Другої світової війни? Чи згодні росіяни поступитися Курилами заради визнання Криму? Як розвивалося кримсько-курильське питання і чим може завершитися?

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