Чубаров закликає до широкого обговорення ситуації з рибальством в Азовському морі

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав до широкого обговорення ситуації з розподілом українсько-російських квот щодо вилову риби в Азовському морі.

За його інформацією, Державне агентство рибного господарства України «вийшло на фінішну пряму» підписання з російською стороною, як вважає Чубаров, «сумнівного протоколу» про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік.

«Ми ж зі свого боку пропонуємо терміново зібратися всім зацікавленим сторонам і делегованим представникам громадськості для обговорення правових і моральних аспектів ситуації з рибальством в Азовському морі, що триває з моменту окупації Криму», – написав Чубаров у Facebook 23 жовтня.

Як зазначив голова Меджлісу, «стороною, здатною зібрати в дуже короткі терміни такі ефективні збори», міг би виступити Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Новий протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі планується підписати через дипломатичні канали, сказав 16 жовтня в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії заступник голови Держрибагентства України Андрій Кравченко.

Восени 2018 року в Києві активісти і депутати не дали провести засідання 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. На думку голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, таким чином відбувається «гібридне розмивання суверенітету України».

Чубаров повідомив про неприпустимість подібних переговорів, а також вимагав від СБУ негайно видворити з України очільника російської делегації, керівника Азово-Чорноморського теруправління Росриболовства Ігоря Рульова через «незаконне відвідування Криму».

Павло Клімкін, який на той момент був головою МЗС України, пізніше заявив, що засідання в Києві українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі в Києві «не шкодить національній безпеці України».

Держрибагентство України все ж підписало з відповідним відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі.