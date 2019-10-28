Чому в Криму не залишилось журналістів? І як з’явилась громадянська журналістика? Наріман Мемедемінов на телефон знімав обшуки, затримання і cудові засідання над активістами у Криму. Таким чином він заснував на анексованому півострові новий жанр журналістики – громадянської. Російська влада запроторила Нарімана на 2,5 роки до колонії. Начебто за заклики до тероризму в інтернеті. Перед оголошенням вироку Мемедемінов попросив громадянських журналістів продовжувати розповідати про переслідування у Криму.