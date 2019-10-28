Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Жовтень 2019, Київ 10:39
Відео

Чому в Криму не залишилось журналістів?

Чому в Криму не залишилось журналістів?
Embed

No media source currently available

0:00 0:06:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Чому в Криму не залишилось журналістів? І як з’явилась громадянська журналістика? Наріман Мемедемінов на телефон знімав обшуки, затримання і cудові засідання над активістами у Криму. Таким чином він заснував на анексованому півострові новий жанр журналістики – громадянської. Російська влада запроторила Нарімана на 2,5 роки до колонії. Начебто за заклики до тероризму в інтернеті. Перед оголошенням вироку Мемедемінов попросив громадянських журналістів продовжувати розповідати про переслідування у Криму.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG