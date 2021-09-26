«Окупанти можуть, а ми не можемо»?! Як із Криму глушать українське ТБ і радіо?

Українське село без українського радіо й телебачення. Від Першокостянтинівки Чаплинського району Херсонської області до адмінмежі з Кримом трохи більше ніж 7 кілометрів. Два роки тому Крим.Реалії побували в Першокостянтинівці і тоді місцеві скаржилися або ж на відсутність українських телеканалів і радіохвиль, або ж на погану якість сигналу й картинки. Чиновники обіцяли все владнати, для цього на теле радіовежі в Чаплинці встановили потужні передавачі. Чи з’явився український сигнал у селі поруч із окупованим Кримом?

Українське село без українського ТБ і радіо

Край Першокостянтинівки поле з вітряками, де місцеві випасають худобу, а далі Крим і труби хімічного гіганта «Кримський Титан».

Всі ловлять російські канали

«Переключаємо автопошук, чи як це правильно українською, і всі ловлять російські канали. Українські буває, час від часу, пробивається СТБ. І то, він 5 хвилин показує і практично перестає. Ну, боремся, але діти дивляться «Карусель» і більше нічого», – каже жителька Першокостянтинівки, Валерія, її будинок на околиці села, ближче до адмінмежі з Кримом.

Валерія користується приставкою Т2 для ефірного цифрового телебачення. Але нічого українського все одно подивитися не може.

«Оце на Т2 ловляться всі російські канали і все. І там ще є радіо ловиться, але ми цим майже не користуємося», – скаржиться Валерія.

Які ж радіохвилі можна упіймати в Першокостянтинівці? Перша станція, яку підхоплює автомагнітола — проросійське кримськотатарське радіо «Ватан Седаси» з Сімферополя.

Наступна в автопошуку — станція «Радио Звезда», нею володіє телекомпанія збройних сил Росії.

«Радіо «Перець» не ловить тут, не ловить. Ще туди, в Каховці, Чаплинці, ловить, а тут ні. Іноді є, але тільки іноді. Буває, глушать звідти (показує в бік Криму). У когось всі показують, а в когось погане зображення», – розповідає житель Першокостянтинівки Олександр.

У будинку культури Першокостянтинівки репетиція вокального колективу «Степові роси». Сцена в народному стилі, репертуар «Степових рос» теж український. Усе для творчості беруть з інтернету. Українські телеканали почали зникати у Першокостянтинівці через 2 роки після окупації Криму.

«Навіть 2014 рік ще такого не було. 2015 ще навіть було. А потім потроху-потроху вони почали поступово зникати. А це вже й зовсім немає», – скаржиться одна з учасниць вокального колективу «Степові роси».

Дівчата зі «Степових рос» крокують у ногу із часом. Новини читають у телеграм-каналах і фейсбук. Більше ніде.

Це правда. Російські канали перебивають українські.

«Українських каналів немає, бо в мене звичайна антена і російські канали перебивають. Це правда. Російські канали перебивають українські. Ми хочемо подивитися 1+1, але немає, українського немає», – каже вокалістка «Степових рос».

Перекрили наше телебачення

«Перекрили наше телебачення, а так показували «Україна», 1+1, «Інтер». Ми перейшли на інтернет і дивимося тепер інтернет», – каже соціальний працівник із Першокостянтинівки Тетяна Коломієць.

Інтернет у Першокостянтинівці є не у всіх, розповідають місцеві. А ті, в кого є, скаржаться на часті технічні перебої. Якісно все українське в селі можна дивитися тільки через супутник.

«Тарілочка. Ми не оформили платну тому що треба міняти нам тюнер. А тюнер тільки перед новим роком купили, бо той згорів. Нову міняти? Коштів з мінімальної зарплати немає», – скаржиться директорка Будинку культури у Першокостянтинівці Тетяна.

Любитель футболу в Першокостянтинівці Іван Довгенко ображений на чиновників. Матчі збірної України на чемпіонаті Європи Іван так і не зміг подивитися вдома.

«Прикро, що я хочу подивитися і футбол, збірну, я любитель футболу, і я нічого не можу подивитися. Я уночі оте, що там росіяни крутять, отой «Матч» (російський футбольний телеканал) футбольний дивлюсь і все», – каже Іван Довгенко.

Він встановив три антени на даху і витратив на це тисячу гривень, не допомогло. На відсутність сигналу скаржився в область і в Київ.

Вони, окупанти, можуть, а ми не можемо?!

«До Чаплинської вежи ось, якщо навпростець, 10 кілометрів. Армянськ, Красноперекопськ – 40 кілометрів. Шановні! Вони, окупанти, можуть, а ми не можемо?!», – обурюється Іван.

Телевежа у Криму глушить український сигнал?

Теле й радіосигнал на село й на північ окупованого Криму дає вежа в Чаплинці, вона за 10 кілометрів від Першокостянтинівки. Останні 3 роки її реконструювали, витратили на це 5 мільйонів гривень. Збільшили висоту щогли з 92 – до 133 метрів. Вищою зробити не можуть, через заборону Украероруху.

«Збільшення висоти дозволяє збільшити зону прийому сигналу. А цифрові потужні передавачі забезпечать радіус близько 30, в деяких випадках до 40 кілометрів. Це пряма видимість для такої висоти», – пояснює головний інженер херсонського філіалу концерну КРРТ (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення) Віталій Синєпольський.

Саме такий потужний передавач у Чаплинці встановили у 2019 році. Це обладнання для України придбало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Завдяки передавачу, сім українських каналів, але з перебоями, дивляться у Першокостянтинівці.

«Я живу, ось там, туди, ближче до кордону. Значить так. 37 російських каналів, строго! І 7 наших. Це Перший національний, UA:Крим і UA:Херсон, потім СТБ і Дом. Але наші показують так, що неможливо дивитись. Йде картинка, раз, зупинилася, захлинулася. Все. За 2-3 хвилини знову показує все, нонсенс», – розповідає житель Першокостянтинівки Іван Довгенко.

Сигнал із Чаплинки можуть глушити з окупованого Криму.

В Криму, в Перекопі, дуже потужні передавачі, дуже висока щогла

«Справа в тому, що в Криму, в Перекопі, дуже потужні передавачі, дуже висока щогла. Там 200 метрів. І наскільки я пам'ятаю, коли ми були ще в одній зв'язці, то там 20-и кіловатний передавач», – пояснює директор херсонського філіалу КРРТ Олександр Романцов.

Передавач у Перекопі, в Криму, у 4-5 разів потужніший за встановлені на вежах півдня України, пояснюють експерти.

Мультиплекс обійде глушіння?

Ситуацію з українським телесигналом має покращити цифрова мережа Мультиплекс. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує встановити її до 2024 року. Мережа покриє 95% території України.

Шанси на те, що його глушити складно

«Сьомий мультиплекс має активніше діяти по периметру південних і східних областей. Шанси на те, що його глушити складно. Я не технарь, але наскільки мені пояснювали, що це має краще діяти і буде складнішим для глушіння», – пояснив заступник міністра культури і інформаційної політики Тарас Шевченко.

Мультиплекс працюватиме на метрових хвилях, і це допоможе обійти глушіння з боку окупованого Криму.

«Зараз там дециметрові і тут дециметрові хвилі. І вони один одному створюють перешкоди. А метрові – дуже великий проміжок. І вони не будуть впливати на MX-7 (Мультиплекс), який працює в метровому діапазоні», – вважає директор херсонського філіалу КРРТ Олександр Романцов.

Мультиплекс вже почали встановлювати на вежі в Чаплинці.

«Зараз концерном розпочато будівництво 7 Мультиплексу, в нього буде до 12 програм. По Україні 158 об'єктів буде обладнано. У Херсонській області 9 об'єктів на яких буде встановлене обладнання для цього Мультиплексу. У Чаплинці буде кіловатний передавач», – каже головний інженер херсонського філіалу концерну КРРТ Віталій Синєпольський.

А поки Василь Касьяненко із Першокостянтинівки каже, що дуже хоче дивитися українське і для цього встановив собі Т2.

«Т2 обдурил. Казали, що буде 32 канали, а де вони? Сьогодні включив, нічого немає», – скаржиться Касьяненко.

Платити щомісяця 140 гривень за популярні українські канали, які, ймовірно, й не показуватиме його телевізор, пенсіонер поки не готовий.