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Крим

«Окупанти можуть, а ми не можемо»?! Як із Криму глушать українське ТБ і радіо?

Колаж. Логотип телеканалу «Звезда» Міноборони Росії на тлі села Першокостянтинівка на Херсонщині

Українське село без українського радіо й телебачення. Від Першокостянтинівки Чаплинського району Херсонської області до адмінмежі з Кримом трохи більше ніж 7 кілометрів. Два роки тому Крим.Реалії побували в Першокостянтинівці і тоді місцеві скаржилися або ж на відсутність українських телеканалів і радіохвиль, або ж на погану якість сигналу й картинки. Чиновники обіцяли все владнати, для цього на теле радіовежі в Чаплинці встановили потужні передавачі. Чи з’явився український сигнал у селі поруч із окупованим Кримом?

Українське село без українського ТБ і радіо

Край Першокостянтинівки поле з вітряками, де місцеві випасають худобу, а далі Крим і труби хімічного гіганта «Кримський Титан».

Першокостянтинівка, Херсонська область, завод «Кримський Титан»
Першокостянтинівка, Херсонська область, завод «Кримський Титан»
Всі ловлять російські канали
Валерія, жителька Першокостянтинівки

«Переключаємо автопошук, чи як це правильно українською, і всі ловлять російські канали. Українські буває, час від часу, пробивається СТБ. І то, він 5 хвилин показує і практично перестає. Ну, боремся, але діти дивляться «Карусель» і більше нічого», – каже жителька Першокостянтинівки, Валерія, її будинок на околиці села, ближче до адмінмежі з Кримом.

Валерія, жителька села Першокостянтинівка у Херсонській області
Валерія, жителька села Першокостянтинівка у Херсонській області

Валерія користується приставкою Т2 для ефірного цифрового телебачення. Але нічого українського все одно подивитися не може.

«Оце на Т2 ловляться всі російські канали і все. І там ще є радіо ловиться, але ми цим майже не користуємося», – скаржиться Валерія.

Які ж радіохвилі можна упіймати в Першокостянтинівці? Перша станція, яку підхоплює автомагнітола — проросійське кримськотатарське радіо «Ватан Седаси» з Сімферополя.

Першокостянтинівка, Херсонська область, труби заводу «Кримський Титан»
Першокостянтинівка, Херсонська область, труби заводу «Кримський Титан»

Наступна в автопошуку — станція «Радио Звезда», нею володіє телекомпанія збройних сил Росії.

«Радіо «Перець» не ловить тут, не ловить. Ще туди, в Каховці, Чаплинці, ловить, а тут ні. Іноді є, але тільки іноді. Буває, глушать звідти (показує в бік Криму). У когось всі показують, а в когось погане зображення», – розповідає житель Першокостянтинівки Олександр.

Першокостянтинівка, Херсонська область, вокальний ансамбль «Степові роси»
Першокостянтинівка, Херсонська область, вокальний ансамбль «Степові роси»

У будинку культури Першокостянтинівки репетиція вокального колективу «Степові роси». Сцена в народному стилі, репертуар «Степових рос» теж український. Усе для творчості беруть з інтернету. Українські телеканали почали зникати у Першокостянтинівці через 2 роки після окупації Криму.

«Навіть 2014 рік ще такого не було. 2015 ще навіть було. А потім потроху-потроху вони почали поступово зникати. А це вже й зовсім немає», – скаржиться одна з учасниць вокального колективу «Степові роси».

Першокостянтинівка, Херсонська область, учасниця ансамбля «Степові роси»
Першокостянтинівка, Херсонська область, учасниця ансамбля «Степові роси»

Дівчата зі «Степових рос» крокують у ногу із часом. Новини читають у телеграм-каналах і фейсбук. Більше ніде.

Це правда. Російські канали перебивають українські.
Жителька Першокостянтинівки

«Українських каналів немає, бо в мене звичайна антена і російські канали перебивають. Це правда. Російські канали перебивають українські. Ми хочемо подивитися 1+1, але немає, українського немає», – каже вокалістка «Степових рос».

Першокостянтинівка, Херсонська область, соцпрацівник Тетяна Коломієць
Першокостянтинівка, Херсонська область, соцпрацівник Тетяна Коломієць
Перекрили наше телебачення
Тетяна Коломієць

«Перекрили наше телебачення, а так показували «Україна», 1+1, «Інтер». Ми перейшли на інтернет і дивимося тепер інтернет», – каже соціальний працівник із Першокостянтинівки Тетяна Коломієць.

Інтернет у Першокостянтинівці є не у всіх, розповідають місцеві. А ті, в кого є, скаржаться на часті технічні перебої. Якісно все українське в селі можна дивитися тільки через супутник.

«Тарілочка. Ми не оформили платну тому що треба міняти нам тюнер. А тюнер тільки перед новим роком купили, бо той згорів. Нову міняти? Коштів з мінімальної зарплати немає», – скаржиться директорка Будинку культури у Першокостянтинівці Тетяна.

Першокостянтинівка, Херсонська область, Тетяна – директор Будинку культури
Першокостянтинівка, Херсонська область, Тетяна – директор Будинку культури

Любитель футболу в Першокостянтинівці Іван Довгенко ображений на чиновників. Матчі збірної України на чемпіонаті Європи Іван так і не зміг подивитися вдома.

«Прикро, що я хочу подивитися і футбол, збірну, я любитель футболу, і я нічого не можу подивитися. Я уночі оте, що там росіяни крутять, отой «Матч» (російський футбольний телеканал) футбольний дивлюсь і все», – каже Іван Довгенко.

Першокостянтинівка, Херсонська область, житель села Іван Довгенко
Першокостянтинівка, Херсонська область, житель села Іван Довгенко

Він встановив три антени на даху і витратив на це тисячу гривень, не допомогло. На відсутність сигналу скаржився в область і в Київ.

Вони, окупанти, можуть, а ми не можемо?!
Іван Довгенко, житель Першокостянтинівки

«До Чаплинської вежи ось, якщо навпростець, 10 кілометрів. Армянськ, Красноперекопськ – 40 кілометрів. Шановні! Вони, окупанти, можуть, а ми не можемо?!», – обурюється Іван.

Телевежа у Криму глушить український сигнал?

Теле й радіосигнал на село й на північ окупованого Криму дає вежа в Чаплинці, вона за 10 кілометрів від Першокостянтинівки. Останні 3 роки її реконструювали, витратили на це 5 мільйонів гривень. Збільшили висоту щогли з 92 – до 133 метрів. Вищою зробити не можуть, через заборону Украероруху.

Чаплинка, Херсонська область, телевежа
Чаплинка, Херсонська область, телевежа

«Збільшення висоти дозволяє збільшити зону прийому сигналу. А цифрові потужні передавачі забезпечать радіус близько 30, в деяких випадках до 40 кілометрів. Це пряма видимість для такої висоти», – пояснює головний інженер херсонського філіалу концерну КРРТ (Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення) Віталій Синєпольський.

Саме такий потужний передавач у Чаплинці встановили у 2019 році. Це обладнання для України придбало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Завдяки передавачу, сім українських каналів, але з перебоями, дивляться у Першокостянтинівці.

Чаплинка, Херсонська область, передавач на телевежі
Чаплинка, Херсонська область, передавач на телевежі

«Я живу, ось там, туди, ближче до кордону. Значить так. 37 російських каналів, строго! І 7 наших. Це Перший національний, UA:Крим і UA:Херсон, потім СТБ і Дом. Але наші показують так, що неможливо дивитись. Йде картинка, раз, зупинилася, захлинулася. Все. За 2-3 хвилини знову показує все, нонсенс», – розповідає житель Першокостянтинівки Іван Довгенко.

Сигнал із Чаплинки можуть глушити з окупованого Криму.

В Криму, в Перекопі, дуже потужні передавачі, дуже висока щогла
Олександр Романцов

«Справа в тому, що в Криму, в Перекопі, дуже потужні передавачі, дуже висока щогла. Там 200 метрів. І наскільки я пам'ятаю, коли ми були ще в одній зв'язці, то там 20-и кіловатний передавач», – пояснює директор херсонського філіалу КРРТ Олександр Романцов.

Чаплинка, Херсонська область, телевежа
Чаплинка, Херсонська область, телевежа

Передавач у Перекопі, в Криму, у 4-5 разів потужніший за встановлені на вежах півдня України, пояснюють експерти.

Мультиплекс обійде глушіння?

Ситуацію з українським телесигналом має покращити цифрова мережа Мультиплекс. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує встановити її до 2024 року. Мережа покриє 95% території України.

Шанси на те, що його глушити складно
Тарас Шевченко

«Сьомий мультиплекс має активніше діяти по периметру південних і східних областей. Шанси на те, що його глушити складно. Я не технарь, але наскільки мені пояснювали, що це має краще діяти і буде складнішим для глушіння», – пояснив заступник міністра культури і інформаційної політики Тарас Шевченко.

Київ, Тарас Шевченко – заступник міністра культури й інформаційної політики
Київ, Тарас Шевченко – заступник міністра культури й інформаційної політики

Мультиплекс працюватиме на метрових хвилях, і це допоможе обійти глушіння з боку окупованого Криму.

«Зараз там дециметрові і тут дециметрові хвилі. І вони один одному створюють перешкоди. А метрові – дуже великий проміжок. І вони не будуть впливати на MX-7 (Мультиплекс), який працює в метровому діапазоні», – вважає директор херсонського філіалу КРРТ Олександр Романцов.

Мультиплекс вже почали встановлювати на вежі в Чаплинці.

Чаплинка, Херсонська область, телевежа
Чаплинка, Херсонська область, телевежа

«Зараз концерном розпочато будівництво 7 Мультиплексу, в нього буде до 12 програм. По Україні 158 об'єктів буде обладнано. У Херсонській області 9 об'єктів на яких буде встановлене обладнання для цього Мультиплексу. У Чаплинці буде кіловатний передавач», – каже головний інженер херсонського філіалу концерну КРРТ Віталій Синєпольський.

А поки Василь Касьяненко із Першокостянтинівки каже, що дуже хоче дивитися українське і для цього встановив собі Т2.

Першокостянтинівка, Херсонська область, житель села Василь Касьяненко
Першокостянтинівка, Херсонська область, житель села Василь Касьяненко

«Т2 обдурил. Казали, що буде 32 канали, а де вони? Сьогодні включив, нічого немає», – скаржиться Касьяненко.

Платити щомісяця 140 гривень за популярні українські канали, які, ймовірно, й не показуватиме його телевізор, пенсіонер поки не готовий.







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    Дмитро Євчин

    Починав роботу спортивним кореспондентом у 2006 році. Після 2014-го став журналістом-міжнародником. Від 2018-го працюю у редакції телевізійного проєкту Крим.Реалії, зараз – ведучий телепроєкту. 

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